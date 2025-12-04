Historias de la F1: el día que cuatro pilotos llegaron con chances a Abu Dhabi y solo uno salió campeón

Este domingo se define el campeonato de F1 y vuelve el recuerdo de Abu Dhabi 2010, cuando una estrategia fallida cambió por completo el desenlace.

La actual temporada de la Fórmula 1 promete un cierre electrizante, con tres pilotos (Lando Norris, Max Verstappen y Oscar Piastri) disputándose el título en la última jornada. Lo cierto es que 15 años antes sucedió algo parecido, en una de las jornadas más inolvidables de la historia del GP de Abu Dhabi.

Se trata del cierre de la temporada 2010 en el circuito de Yas Marina con un escenario inédito: cuatro pilotos arribaban con posibilidades matemáticas de quedarse con el campeonato. Fernando Alonso lideraba la tabla con 246 puntos y partía como favorito. Ocho unidades detrás se ubicaba Mark Webber y a 15 aparecía Sebastian Vettel, ambos de Red Bull. Lewis Hamilton también mantenía chances mínimas, aunque necesitaba un milagro para entrar en la pelea real.

image Sebastian Vettel, Fernando Alonso, Lewis Hamilton y Mark Webber. Un inicio favorable para Fernando Alonso La clasificación del sábado dejó a Vettel en la pole position, seguido por Hamilton. Alonso largaba tercero, una posición que lo situaba virtualmente como campeón, más aún con Webber quinto. Sin embargo, la carrera viró rápidamente hacia un desenlace inesperado.

En la primera vuelta, un choque entre Michael Schumacher y Vitantonio Liuzzi generó la entrada del Safety Car. Algunos pilotos, como Nico Rosberg y Vitaly Petrov, aprovecharon para detenerse en boxes, movimiento que más tarde sería decisivo. Mientras tanto, Vettel rozó el muro en una de sus vueltas, pero logró sostener la punta con autoridad.

Embed Abu Dhabi 2010.



Un desparramo en la curva 6. Schumacher queda en contra del trafico. Vitantonio Liuzzi, de Force India, no puede esquivarlo y lo choca de frente.



Lo que ocurre fue de terror. Schumacher estuvo a punto de ser golpeado en la cabeza.pic.twitter.com/oXKeAIZGvM — Alpinito (@SoyAlpinito) December 3, 2025 La jugada estratégica que lo cambió todo Con el desarrollo de la carrera sin grandes alteraciones, Red Bull apostó fuerte al llamar a Webber a boxes en la vuelta 12. Ferrari reaccionó tarde y decidió detener a Alonso en la vuelta 16, una decisión que terminó marcada como un error clave. Cuando regresó a pista, el español cayó al 12º puesto, detrás de varios pilotos que no volverían a parar.