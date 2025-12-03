Tres pilotos, un título de F1: lo que necesitan Norris, Verstappen y Piastri para consagrarse en Abu Dabi

La Fórmula 1 llega a su definición de la temporada con un mano a mano entre tres pilotos. Lando Norris lidera la tabla con una ventaja que lo pone como favorito. Max Verstappen y Oscar Piastri siguen a pocos puntos y con posibilidades matemáticas. El desenlace dependerá del resultado en la carrera en el circuito de Yas Marina.
Lando Norris (408 puntos) tiene la vía más clara para quedarse con el campeonato. Si termina entre los primeros tres puestos será campeón sin depender de lo que hagan los demás. Si queda cuarto o quinto su título estará asegurado siempre que Verstappen no gane. También puede ser campeón quedando sexto o séptimo si ninguno de sus rivales gana. Incluso sin sumar puntos su consagración es posible si Verstappen no termina en podio y Piastri no gana ni finaliza segundo.
Para Max Verstappen la posibilidad exige un triunfo o al menos un podio combinado con un tropiezo de Norris y Piastri.Si gana y Norris finaliza cuarto o peor, se consagra. Si queda segundo, necesitará que Norris esté lejos de los primeros puestos y que Piastri no gane. Si termina tercero, su chance de título requerirá un desenlace muy adverso para sus rivales. Si el neerlandés termina cuarto o peor, se desvanece su aspiración.
Oscar Piastri tiene la ruta más compleja. Debe ganar la carrera y esperar que Norris termine sexto o peor y que Verstappen no gane. Si Piastri culmina segundo necesitará que Norris y Verstappen terminen lejos del podio. Si concluye tercero o más atrás, se quedará sin chances.