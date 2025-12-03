3 de diciembre de 2025 - 15:43

Tres pilotos, un título de F1: lo que necesitan Norris, Verstappen y Piastri para consagrarse en Abu Dabi

La definición del Mundial de F1 llega al GP de Abu Dabi con un mano a mano entre tres aspirantes: un análisis de escenarios posibles para cada uno.

La Fórmula 1 tendrá su definición este domingo y será entre Lando Norris, Max Verstappen y Oscar Piastri.

La Fórmula 1 tendrá su definición este domingo y será entre Lando Norris, Max Verstappen y Oscar Piastri.

Foto:

Por Nicolás Salas

La Fórmula 1 llega a su definición de la temporada con un mano a mano entre tres pilotos. Lando Norris lidera la tabla con una ventaja que lo pone como favorito. Max Verstappen y Oscar Piastri siguen a pocos puntos y con posibilidades matemáticas. El desenlace dependerá del resultado en la carrera en el circuito de Yas Marina.

mosqueters
Fórmula 1. Lando Norris, Oscar Piastri y Max Verstappen. De estos tres saldrá el campeón 2025.

Fórmula 1. Lando Norris, Oscar Piastri y Max Verstappen. De estos tres saldrá el campeón 2025.

Qué necesita cada uno para consagrarse

Lando Norris (408 puntos) tiene la vía más clara para quedarse con el campeonato. Si termina entre los primeros tres puestos será campeón sin depender de lo que hagan los demás. Si queda cuarto o quinto su título estará asegurado siempre que Verstappen no gane. También puede ser campeón quedando sexto o séptimo si ninguno de sus rivales gana. Incluso sin sumar puntos su consagración es posible si Verstappen no termina en podio y Piastri no gana ni finaliza segundo.

Lando Norris Tapia
Lando Norris, piloto de McLaren.

Lando Norris, piloto de McLaren.

Para Max Verstappen la posibilidad exige un triunfo o al menos un podio combinado con un tropiezo de Norris y Piastri. Si gana y Norris finaliza cuarto o peor, se consagra. Si queda segundo, necesitará que Norris esté lejos de los primeros puestos y que Piastri no gane. Si termina tercero, su chance de título requerirá un desenlace muy adverso para sus rivales. Si el neerlandés termina cuarto o peor, se desvanece su aspiración.

Max Verstappen pilto Holandés
Max Verstappen, piloto de Red Bull

Max Verstappen, piloto de Red Bull

Oscar Piastri tiene la ruta más compleja. Debe ganar la carrera y esperar que Norris termine sexto o peor y que Verstappen no gane. Si Piastri culmina segundo necesitará que Norris y Verstappen terminen lejos del podio. Si concluye tercero o más atrás, se quedará sin chances.

Oscar Piastri, el poleman en el Gran Premio de los Países Bajos
Fórmula 1. Oscar Piastri, el poleman en el Gran Premio de Qatar

Fórmula 1. Oscar Piastri, el poleman en el Gran Premio de Qatar

Cómo están en el campeonato de Fórmula 1

  1. Lando Norris: 408 puntos
  2. Max Verstappen: 396 puntos
  3. Oscar Piastri: 392 puntos
f1
La definici&oacute;n de la F&oacute;rmula 1.

La definición de la Fórmula 1.

Escenarios para que Norris (408 puntos) salga Campeón

Lando Norris Verstappen Piastri
Si sale 1°, 2° o 3° --- ---
Si sale 4° o 5° No Gana ---
Si sale 6° o 7° Sale 3° o peor No Gana
Si sale 8° Sale 3° o peor No Gana
Si sale 9° Sale 4° o peor No Gana
Si sale 10° o peor Sale 4° o peor Queda 3° o peor

Escenarios para que Verstappen (396 puntos) salga Campeón

Max Verstappen Norris Piastri
Gana Termina 4° o peor ---
Si Sale 2° Termina 8° o peor No Gana
Si sale 3° Termina 9° o peor Termina 2° o peor

Escenarios para que Piastri (392 puntos) salga Campeón

Oscar Piastri Norris Verstappen
Gana Termina 6° o peor Termina 2° o peor
Si sale 2° Termina 10° o peor Termina 4° o peor

