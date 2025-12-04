Franco Colapinto pidió sanciones en la previa del Gran Premio de Abu Dhabi de la F1

Franco Colapinto expresó su preocupación por el nivel de agresiones que recibió Kimi Antonelli en redes sociales luego de la maniobra que protagonizó en el Gran Premio de Qatar. Para el piloto argentino, la situación “cruzó una línea que no debería cruzarse nunca”.

Además, el corredor de Alpine evidenció que el clima de la Fórmula 1 puede tensarse peligrosamente cuando algunos actores del ambiente emiten declaraciones que alimentan la hostilidad.

En esa tónica, el pilarense advirtió que, así como los pilotos son sancionados por acciones en pista o incluso por expresiones inapropiadas en los medios, también deberían existir consecuencias para quienes contribuyen a generar ataques masivos : “Debemos tener más cuidado con lo que decimos después de las carreras o durante ellas. Viendo las entrevistas posteriores, entiendo de dónde venía el odio hacia Kimi, y eso es algo que debe evitarse, porque siempre hay alguien que lo genera”, señaló en diálogo con Motorsport .

El piloto remarcó que la disparidad de criterios se vuelve evidente cuando él y sus colegas reciben multas por malas palabras, mientras que otros actores pueden realizar afirmaciones que derivan en campañas de odio sin consecuencias reales: “A nosotros nos penalizan por decir malas palabras , pero hay personas que dicen cosas completamente equivocadas o que generan odio y no reciben nada. Tal vez es algo que habría que revisar, porque no es muy justo”, sostuvo.

El episodio que desató la polémica ocurrió en las vueltas finales de la carrera en Qatar , cuando Lando Norris superó a Antonelli para quedarse con el cuarto puesto y ampliar la ventaja sobre Max Verstappen en la lucha por el título. La maniobra despertó suspicacias en figuras de Red Bull , como Helmut Marko y Gianpiero Lambiase, ingeniero del cuatro veces campeón, quienes insinuaron que el piloto de Mercedes había facilitado el adelantamiento para beneficiar a Norris.

Embed ¿dónde ven que le regala la posición? a kimi se le fue el auto (como le paso a la mayoría !!) y norris aprovecho jjksk en vez de criticarlo por eso, deberían ver que un rookie de 19 años le dió pelea a un mclaren que está peleando el campeonatopic.twitter.com/ISeR2kxJY4 — pia (@piiiant) November 30, 2025

Esas declaraciones fueron el punto de partida de una ola de ataques en redes que terminó impactando de lleno en el joven piloto italiano.

¿Debe intervenir la FIA?

Consultado sobre si la Federación Internacional debería tomar medidas para regular este tipo de situaciones, Colapinto se mostró cauto, aunque volvió a remarcar la asimetría entre las sanciones que reciben los pilotos: “Solo pensaba en las multas que recibimos si decimos malas palabras en la TV o en los medios, y luego en la gente que, sin pensar o sin tener toda la información o el panorama completo, dice cosas que generan odio, que es mucho peor que decir ‘mierda’ o lo que sea. Eso crea algo mucho más grande y no reciben ninguna consecuencia. Solo ponen un comunicado y ya están bien otra vez. No se siente muy justo. Tal vez debería cambiar, tal vez no; yo no soy quien decide”, explicó.

El consejo de Franco Colapinto a Kimi Antonelli

El piloto argentino también le dedicó un mensaje personal al italiano, a modo de apoyo. “Son solo personas detrás del teclado escribiendo cosas y no puedes hacer nada al respecto. Está mal, pero es complicado de controlar. La forma más fácil es simplemente no mirarlo, no enfocarte en eso”, recomendó.

Por último, Colapinto cerró reconociendo que este tipo de ataques se volvió una experiencia frecuente en el mundo del automovilismo: “La mayoría de los pilotos lo han vivido en algún punto este año y, lamentablemente, se está volviendo algo normal”.