Paso a paso: Asi pudo Verstappen acercarse a los McLaren y luchar por el título de la Fórmula 1
Tras estar a 104 puntos de Oscar Piastri después de Zandvoort, Max Verstappen logró una recuperación extraordinaria y llega al Gran Premio de Abu Dabi con opciones matemáticas de conquistar su quinto título consecutivo.
Las posibilidades de Max Verstappen de pelear el título parecían prácticamente nulas tras las vacaciones de verano de la Fórmula 1. En Zandvoort estaba a 104 puntos de Oscar Piastri y a 70 deLando Norris, un escenario que dejaba al neerlandés fuera de toda discusión.
Sin embargo, ocho carreras más tarde la historia es otra: se ubica segundo, a solo 12 unidades de Norris y seis por delante de Piastri.
La recuperación comenzó en Monza, donde Red Bull introdujo una serie de actualizaciones -entre ellas un nuevo suelo- que cambió el rendimiento del RB21. Allí logró pole y victoria, mientras McLaren enfrentó una polémica orden de equipo que alteró el podio.
Momento clave para Verstappen: errores ajenos y contundencia propia
El golpe decisivo llegó en Azerbaiyán, cuando Verstappen dominó el fin de semana y aprovechó el abandono de Piastri y el séptimo puesto de Norris. En apenas dos carreras ya había recortado más de un tercio de su desventaja inicial. Los resultados posteriores en Singapur, Austin y México consolidaron su escalada: consistencia, podios y un McLaren cada vez más irregular.
Brasil parecía frenar la remontada, pero Las Vegas revirtió todo. La descalificación de ambos McLaren por desgaste excesivo de las planchas de madera le permitió recortar 25 puntos a cada uno, un golpe que reabrió por completo la pelea.
Qatar, el último impulso para lograr el pentacampeonato
En Qatar, McLaren volvió a complicarse. Piastri ganó la sprint, pero un gigantesco error estratégico en carrera dejó servida la victoria a Verstappen. El resultado es conocido: Norris finalizó cuarto y perdió terreno nuevamente.
En total, el neerlandés sumó 108 puntos más que Piastri y 58 más que Norris en solo siete grandes premios, una cifra que explica la magnitud de la remontada. De esta forma, la estrella de Red Bull llegará a Abu Dabi con opciones reales, aunque el cálculo es claro: necesita terminar delante de Piastri y sumar al menos 13 puntos más que Norris.