1 de diciembre de 2025 - 10:26

Franco Colapinto largó desde boxes, remontó y recibió un contundente respaldo de Alpine

Colapinto finalizó 14º luego de partir desde boxes y recibió un elogio público de Alpine que contrastó con su propia autocrítica por el rendimiento del auto y la falta de ritmo durante el Gran Premio de Qatar.

Franco Colapinto, piloto de Alpine

Franco Colapinto, piloto de Alpine

Foto:

Por Cristian Reta

El Gran Premio de Qatar dejó un balance complejo para Franco Colapinto, que debió largar desde la calle de boxes luego de que Alpine realizara cambios en la configuración del monoplaza, lo que implicó otra nueva ruptura del parc fermé.

Leé además

Franco Colapinto a bordo de su Alpine, en el Gran Premio de Qatar

Franco Colapinto mostró su bronca por el último lugar: "No vamos rápido, es frustrante"

Por Redacción Deportes
Fórmula 1. Franco Colapinto finalizó último en la Q 1 de Qatar

En la Fórmula 1 anularon la primera vuelta a Colapinto y quedó eliminado de la Qualy 1

Por Gonzalo Tapia

La penalización lo obligó a partir desde atrás en un circuito exigente, pero aun así logró avanzar hasta el 14º puesto y completó una carrera que mezcló recuperación, limitaciones técnicas y autocrítica.

Franco Colapinto
Antes de la clasificación para la Sprint, Franco Colapinto afronta la única práctica del Gran Premio de Qatar

Antes de la clasificación para la Sprint, Franco Colapinto afronta la única práctica del Gran Premio de Qatar

Lo cierto es que el argentino aprovechó el incidente inicial entre Pierre Gasly, su compañero de equipo, y Nico Hülkenberg para ganar posiciones en la primera vuelta. Desde ese momento sostuvo un ritmo estable que le permitió mantenerse en la mitad baja del pelotón, aunque con dificultades para acercarse a la zona de puntos.

Embed

El respaldo de Alpine a Franco Colapinto tras la carrera en Qatar

Al finalizar el GP de Qatar, fue el propio equipo quien destacó su desempeño, al publicar un mensaje directo: “Avances para Franco. Desde el pit lane hasta la 14ª posición, fue una buena manera de terminar un fin de semana complicado en Catar. Deseando llegar a Abu Dabi y terminar la temporada con broche de oro”.

Esta frase sintetizó la visión de la escudería sobre su actuación: una carrera sólida en un contexto adverso. Colapinto, sin embargo, ofreció una lectura distinta. “Fue una carrera larga, sin mucho ritmo”, expresó el argentino, quien detalló que los cambios en el monoplaza no alcanzaron para darle confianza al volante: “Patinaba en las entradas y, cuando trataba de empujar en la mitad de la curva, patinaba en las gomas de adelante. No tengo confianza”, explicó al evaluar su rendimiento.

A lo largo del fin de semana, el propio pilarense reconoció que nunca encontró la velocidad necesaria para ser competitivo: “Este circuito necesita mucha velocidad y no permite errores; no encontré lo que quería en todo el fin de semana”, dijo. Además, señaló un leve progreso en la final: “Hoy fue un poco mejor, pero sigue siendo un día difícil. Hay que entender todo y volver mejor en Abu Dhabi”.

El cierre del campeonato será la última oportunidad de Colapinto para recuperar sensaciones positivas: “Queda solo una carrera. Ojalá terminemos bien con el equipo, con la fábrica, y cerremos la temporada como corresponde”, afirmó.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Franco Colapinto terminó 14° en Qatar, tras salir desde boxes

Franco Colapinto finalizó 14° en Qatar y admitió que "fue un día difícil"

Por Nicolás Salas
Max Verstappen se quedó con el GP de Qatar

Max Verstappen gana en Lusail y el título de la Fórmula 1 se definirá en Abu Dabi

Por Nicolás Salas
Sprint - Gran Premio de Qatar

No hubo sorpresas en la Sprint: Franco Colapinto cerró último y Piastri dominó de principio a fin

Por Emanuel Cenci
Franco Colapinto, piloto de Alpine

Franco Colapinto durísimo con su monoplaza Alpine: "No te hace disfrutar de manejar"

Por Redacción Deportes