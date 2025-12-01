Franco Colapinto largó desde boxes, remontó y recibió un contundente respaldo de Alpine

El Gran Premio de Qatar dejó un balance complejo para Franco Colapinto, que debió largar desde la calle de boxes luego de que Alpine realizara cambios en la configuración del monoplaza, lo que implicó otra nueva ruptura del parc fermé.
Colapinto finalizó 14º luego de partir desde boxes y recibió un elogio público de Alpine que contrastó con su propia autocrítica por el rendimiento del auto y la falta de ritmo durante el Gran Premio de Qatar.
La penalización lo obligó a partir desde atrás en un circuito exigente, pero aun así logró avanzar hasta el 14º puesto y completó una carrera que mezcló recuperación, limitaciones técnicas y autocrítica.
Lo cierto es que el argentino aprovechó el incidente inicial entre Pierre Gasly, su compañero de equipo, y Nico Hülkenberg para ganar posiciones en la primera vuelta. Desde ese momento sostuvo un ritmo estable que le permitió mantenerse en la mitad baja del pelotón, aunque con dificultades para acercarse a la zona de puntos.
Al finalizar el GP de Qatar, fue el propio equipo quien destacó su desempeño, al publicar un mensaje directo: “Avances para Franco. Desde el pit lane hasta la 14ª posición, fue una buena manera de terminar un fin de semana complicado en Catar. Deseando llegar a Abu Dabi y terminar la temporada con broche de oro”.
Esta frase sintetizó la visión de la escudería sobre su actuación: una carrera sólida en un contexto adverso. Colapinto, sin embargo, ofreció una lectura distinta. “Fue una carrera larga, sin mucho ritmo”, expresó el argentino, quien detalló que los cambios en el monoplaza no alcanzaron para darle confianza al volante: “Patinaba en las entradas y, cuando trataba de empujar en la mitad de la curva, patinaba en las gomas de adelante. No tengo confianza”, explicó al evaluar su rendimiento.
A lo largo del fin de semana, el propio pilarense reconoció que nunca encontró la velocidad necesaria para ser competitivo: “Este circuito necesita mucha velocidad y no permite errores; no encontré lo que quería en todo el fin de semana”, dijo. Además, señaló un leve progreso en la final: “Hoy fue un poco mejor, pero sigue siendo un día difícil. Hay que entender todo y volver mejor en Abu Dhabi”.
El cierre del campeonato será la última oportunidad de Colapinto para recuperar sensaciones positivas: “Queda solo una carrera. Ojalá terminemos bien con el equipo, con la fábrica, y cerremos la temporada como corresponde”, afirmó.