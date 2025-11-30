30 de noviembre de 2025 - 16:16

Franco Colapinto finalizó 14° en Qatar y admitió que "fue un día difícil"

Colapinto tuvo un fin de semana sin ritmo y dejó una frase tajante de cara al cierre de la temporada en Abu Dhabi.

Franco Colapinto terminó 14° en Qatar, tras salir desde boxes

Franco Colapinto terminó 14° en Qatar, tras salir desde boxes

Foto:

Por Nicolás Salas

Franco Colapinto cerró un Gran Premio de Qatar cargado de frustración pese a que finalizó en el puesto 14, tras salir desde boxes. Apenas bajó del auto, el corredor argentino expresó una autocrítica profunda sobre su rendimiento, marcada por la falta de ritmo y las dificultades para adaptarse a un circuito que no le permitió encontrar velocidad en ningún momento.

Leé además

Fórmula 1. Oscar Piastri, el poleman en el Gran Premio de Qatar

Fórmula 1: Oscar Piastri se quedó con la Pole

Por Gonzalo Tapia
Max Verstappen se quedó con el GP de Qatar

Max Verstappen gana en Lusail y el título de la Fórmula 1 se definirá en Abu Dabi

Por Nicolás Salas

“Fue una carrera larga, sin mucho ritmo. No había mucho a pesar de los cambios que hicimos. No encuentro el ritmo y es duro”, analizó tras un fin de semana que nunca lo dejó cómodo dentro del Alpine.

alpinef1team_588615292_18550594450029963_2588112595193147312_n

El piloto remarcó que tanto la jornada previa como la carrera principal fueron especialmente exigentes: “Hoy y ayer fue duro. Ayer no manejé bien, hoy creo que en general mejor. Es un circuito que necesitás meter velocidad y creo que no encontré nada del set up, no encontré lo que quería”, admitió al repasar lo que dejó su paso por Lusail.

Con una sensación de desgaste acumulado, reconoció que el cierre de la temporada está siendo complejo: “Todo el fin de semana costó, así que a entender y a volver mejor en Abu Dhabi, pero está siendo un final de temporada difícil”.

Embed

El comentario más llamativo llegó cuando le recordaron que solo queda una carrera en el calendario. Colapinto, con ironía y cansancio evidente, respondió: “Lo positivo es que queda una sola y ya a despedirse”. Luego matizó su postura, convencido de que puede cerrar la campaña en mejores condiciones: “Ojalá que ya termine, queda poco, así que un último esfuerzo con el equipo, con la fábrica y a cerrar bien el año”.

En su reflexión final retomó los detalles técnicos que marcaron su actuación y se refirió a la exigencia del trazado y a la particular característica de la grava de Lusail, que no permite margen de error: “Fue una carrera dura. Es un circuito en el que no hay paredes, pero no permite error, porque está esa grava que no te deja nada”, describió con sinceridad.

Embed

Lo cierto es que para Colapinto, el circuito tampoco favoreció los adelantamientos ni el dinamismo de la prueba: “Es una carrera dura, curvas muy rápidas, curvas divertidas para manejar, pero por otro lado muy difícil de seguir, difícil de pasar. Hubo dos paradas que hicieron una carrera muy monótona y que no dio nada de oportunidades”. Antes de cerrar, dejó un mensaje claro sobre su objetivo inmediato: que Abu Dhabi sea el punto final de un tramo complejo: “Esta pista no me cayó muy bien, no me sentí bien en todo el fin de semana. Ojalá que vengan mejores”, concluyó.

La próxima carrera de Franco Colapinto: cronograma completo

Viernes 5 de diciembre

  • Práctica Libre 1: 6.30
  • Práctica Libre 2: 10

Sábado 6 de diciembre

  • Práctica Libre 3: 7.30
  • Clasificación: 11

Domingo 7 de diciembre

  • Carrera: 10
LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

La Fórmula 1 se definirá el fin de semana que viene

El Mundial de F1 2025 al rojo vivo: Norris, Verstappen y Piastri llegan a Abu Dhabi con chances

Por Nicolás Salas
Franco Colapinto a bordo de su Alpine, en el Gran Premio de Qatar

Franco Colapinto mostró su bronca por el último lugar: "No vamos rápido, es frustrante"

Por Redacción Deportes
Sprint - Gran Premio de Qatar

No hubo sorpresas en la Sprint: Franco Colapinto cerró último y Piastri dominó de principio a fin

Por Emanuel Cenci
Franco Colapinto, piloto de Alpine

Franco Colapinto durísimo con su monoplaza Alpine: "No te hace disfrutar de manejar"

Por Redacción Deportes