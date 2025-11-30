Franco Colapinto finalizó 14° en Qatar y admitió que "fue un día difícil"

Franco Colapinto cerró un Gran Premio de Qatar cargado de frustración pese a que finalizó en el puesto 14, tras salir desde boxes. Apenas bajó del auto, el corredor argentino expresó una autocrítica profunda sobre su rendimiento, marcada por la falta de ritmo y las dificultades para adaptarse a un circuito que no le permitió encontrar velocidad en ningún momento.

“Fue una carrera larga, sin mucho ritmo. No había mucho a pesar de los cambios que hicimos. No encuentro el ritmo y es duro”, analizó tras un fin de semana que nunca lo dejó cómodo dentro del Alpine .

El piloto remarcó que tanto la jornada previa como la carrera principal fueron especialmente exigentes: “Hoy y ayer fue duro. A yer no manejé bien, hoy creo que en general mejor. Es un circuito que necesitás meter velocidad y creo que no encontré nada del set up, no encontré lo que quería”, admitió al repasar lo que dejó su paso por Lusail.

Con una sensación de desgaste acumulado, reconoció que el cierre de la temporada está siendo complejo: “Todo el fin de semana costó, así que a entender y a volver mejor en Abu Dhabi , pero está siendo un final de temporada difícil”.

El comentario más llamativo llegó cuando le recordaron que solo queda una carrera en el calendario. Colapinto, con ironía y cansancio evidente, respondió: “Lo positivo es que queda una sola y ya a despedirse”. Luego matizó su postura, convencido de que puede cerrar la campaña en mejores condiciones: “Ojalá que ya termine , queda poco, así que un último esfuerzo con el equipo, con la fábrica y a cerrar bien el año”.

FRANCO Y SU VISIÓN El #QatarGP y lo que le significó a Colapinto en el cierre del año. ¿Podrá terminar de la mejor manera en Abu Dhabi? ▶️ Mirá la #Formula1 en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/flhNyoFQvj

En su reflexión final retomó los detalles técnicos que marcaron su actuación y se refirió a la exigencia del trazado y a la particular característica de la grava de Lusail, que no permite margen de error: “Fue una carrera dura. Es un circuito en el que no hay paredes, pero no permite error, porque está esa grava que no te deja nada”, describió con sinceridad.

Embed COLAPINTO APROVECHÓ LA SITUACIÓN



El argentino escaló posiciones tras los incidentes que tuvieron Gasly y Hülkenberg, en el inicio del #QatarGP.



▶️ Mirá la #Formula1 en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/PZDTRpR2NR — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) November 30, 2025

Lo cierto es que para Colapinto, el circuito tampoco favoreció los adelantamientos ni el dinamismo de la prueba: “Es una carrera dura, curvas muy rápidas, curvas divertidas para manejar, pero por otro lado muy difícil de seguir, difícil de pasar. Hubo dos paradas que hicieron una carrera muy monótona y que no dio nada de oportunidades”. Antes de cerrar, dejó un mensaje claro sobre su objetivo inmediato: que Abu Dhabi sea el punto final de un tramo complejo: “Esta pista no me cayó muy bien, no me sentí bien en todo el fin de semana. Ojalá que vengan mejores”, concluyó.

La próxima carrera de Franco Colapinto: cronograma completo

Viernes 5 de diciembre

Práctica Libre 1 : 6.30

: 6.30 Práctica Libre 2: 10

Sábado 6 de diciembre

Práctica Libre 3 : 7.30

: 7.30 Clasificación: 11

Domingo 7 de diciembre