Fórmula 1: Oscar Piastri se quedó con la Pole

Una partida de lujo tendrá el GP de Fórmula 1 de Qatar este domingo con Lando Norris en el segundo lugar y Max Verstappen en el tercer casillero de partida

Fórmula 1. Oscar Piastri, el poleman en el Gran Premio de Qatar

En el marco del GP de Qatar de Fórmula 1, el australiano fue el más veloz de todo el fin de semana y, después de ganar el sprint, se quedó con la clasificación por delante de Lando Norris. Max Verstappen partirá tercero.

El menú que plantea la largada del GP de Qatar es el más apetecible: los tres candidatos al título en los tres primeros cajones de partida.

El gran dominador que tuvo Lusail en los dos primeros días de actividad continuó en su estado de gracia en la clasificación: Oscar Piastri se quedó con la pole position, por delante de Lando Norris. Max Verstappen fue el tercero.