Fórmula 1: Oscar Piastri se quedó con la Pole

Una partida de lujo tendrá el GP de Fórmula 1 de Qatar este domingo con Lando Norris en el segundo lugar y Max Verstappen en el tercer casillero de partida

Fórmula 1. Oscar Piastri, el poleman en el Gran Premio de Qatar

Los Andes | Gonzalo Tapia
Por Gonzalo Tapia

En el marco del GP de Qatar de Fórmula 1, el australiano fue el más veloz de todo el fin de semana y, después de ganar el sprint, se quedó con la clasificación por delante de Lando Norris. Max Verstappen partirá tercero.

Fórmula 1. Franco Colapinto finalizó último en la Q 1 de Qatar

En la Fórmula 1 anularon la primera vuelta a Colapinto y quedó eliminado de la Qualy 1

Por Gonzalo Tapia
Franco Colapinto a bordo de su Alpine, en el Gran Premio de Qatar

Franco Colapinto mostró su bronca por el último lugar: "No vamos rápido, es frustrante"

Por Redacción Deportes

El menú que plantea la largada del GP de Qatar es el más apetecible: los tres candidatos al título en los tres primeros cajones de partida.

El gran dominador que tuvo Lusail en los dos primeros días de actividad continuó en su estado de gracia en la clasificación: Oscar Piastri se quedó con la pole position, por delante de Lando Norris. Max Verstappen fue el tercero.

Sprint - Gran Premio de Qatar

No hubo sorpresas en la Sprint: Franco Colapinto cerró último y Piastri dominó de principio a fin

Por Emanuel Cenci
Franco Colapinto, piloto de Alpine

Franco Colapinto durísimo con su monoplaza Alpine: "No te hace disfrutar de manejar"

Por Redacción Deportes
Fórmula 1. Franco Colapinto, piloto nacional.

Fórmula 1: Piastri, Russell y Norris salen primero este sábado en la Sprint

Por Gonzalo Tapia
Antes de la clasificación para la Sprint, Franco Colapinto afronta la única práctica del Gran Premio de Qatar

Fórmula 1: Franco Colapinto quedó 20° en la única Práctica Libre antes de la clasificación para la Sprint

Por Redacción Deportes