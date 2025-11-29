En la Fórmula 1 anularon la primera vuelta a Colapinto y quedó eliminado de la Qualy 1

Luego de que las autoridades le anulen el registro de la primera vuelta por tocar el leca, el pilarense finalizó último, lugar desde donde saldrá el domingo en la carrera principal que se dará a las 13 horas en el Circuito Internacional de Qatar.

Además de Colapinto, quienes quedaron afuera son: el japonés Yuki Tsunoda de Red Bull, el francés Esteban Ocon de Haas, el británico Lewis Hamilton de Ferrari y el canadiense Lance Stroll de Aston Martín.

En esta misma línea, cuando le preguntaron sobre los cambios en la configuración del monoplaza, Colapinto volvió a hacer hincapié en su rendimiento: “Pierre anduvo mejor. Creo que a mí me costó un poco más. Igualmente, no manejé bien y eso es lo principal”.

Franco Colapinto también fue entrevistado por el canal oficial de la F1 y puntualizó en los errores que cometió. “Conducí muy mal durante toda la sesión. Me salí dos veces y perdí tiempo. Es culpa mía... No hice una buena sesión.No hice una vuelta limpia y no pude maximizar el rendimiento del coche. No estoy contento conmigo mismo. Hoy no he hecho un buen trabajo. Me salí en la primera vuelta al intentarlo y lo ejecuté mal”, argumentó el pilarense.

A su vez, cuando fue consultado sobre la carrera del domingo, el argentino dejó en claro que las características del circuito, en el que es muy complicado sobrepasar a otros pilotos, dificultarán el trabajo: “Lo intentaremos, pero adelantar aquí es muy difícil. Será duro, pero lo intentaremos.”

Cabe recordar que, tras la finalización de la carrera Sprint, Colapinto declaró que "no vamos rápido, así que es lo más frustrante”, y aseguró que el francés había encontrado una puesta a punto mejor: “Creo que Pierre (Gasly) fue más rápido. Encontró un poco más de cosas buenas en el auto probablemente. (Nosotros) Lo ablandamos mucho y no va. Hay que ver un poco el porqué y ver si lo podemos solucionar un poquito para la qualy”.

La sesión de clasificación comenzó con tiempos similares para los Alpine. Pierre Gasly cerró la vuelta con un tiempo de 1:22.060, mientras que Franco Colapinto hizo lo propio con un giro de 1:22.080, con solamente 0.020 segundos de diferencia entre ambos. No obstante, el argentino se fue un poco de pista y pisó la leca con las ruedas derechas, por lo que los comisarios de pista le anularon el registro por sobrepasar los límites de pista.

Gasly marcó un tiempo sublime en su segundo intento: frenó el cronómetro en 1:20.681 y se posicionó momentáneamente en los primeros lugares. Por su parte, Franco volvió a salirse levemente de la trazada y perdió unas décimas claves que lo hicieron terminar la vuelta con un tiempo de 1:22.378.

Ambos ingresaron a boxes para montar neumáticos blandos nuevos con el objetivo de realizar una última vuelta para superar el corte. Sin embargo, Colapinto volvió a completar la vuelta con algunas dificultades y quedó en el último puesto tras registrar un tiempo de 1:21.137. Pierre Gasly se metió a Q2 en el límite: le quitaron su última vuelta rápida por exceder los límites de pista y clasificó al quedar 15° con una diferencia a favor de 0.028 segundos sobre Yuki Tsunoda.