30 de noviembre de 2025 - 15:38

El Mundial de F1 2025 al rojo vivo: Norris, Verstappen y Piastri llegan a Abu Dhabi con chances

Con todos los puntos y las posiciones, así están las clasificaciones de pilotos y equipos de F1 2025 tras el Gran Premio de Qatar.

La Fórmula 1 se definirá el fin de semana que viene

La Fórmula 1 se definirá el fin de semana que viene

Foto:

Max Verstappen se quedó con el GP de Qatar

Max Verstappen se quedó con el GP de Qatar

Foto:

Por Nicolás Salas

El GP de Qatar 2025 de la Fórmula 1 marcó un quiebre latente en la pelea por el título. Antes de la doble carrera, Lando Norris tenía una ventaja cómoda respecto a sus perseguidores. Pero los resultados en Lusail -un tercer puesto en la sprint y un cuarto lugar en la carrera principal- redujeron esa brecha.

Leé además

Se enciende la Fórmula 1: descalificaron a los McLaren y Verstappen quedó al acecho de Norris.

Se enciende la Fórmula 1: descalificaron a los McLaren y Verstappen quedó al acecho de Norris

Por Redacción Deportes
Lando Norris, Oscar Piastri y Max Verstappen: la pelea por el título llega al límite en Qatar

Lando Norris, Oscar Piastri y Max Verstappen: la pelea por el título llega al límite en Qatar

Por Cristian Reta

Tras los hechos de Lusail, Norris lidera con 408 puntos, mientras que Max Verstappen lo sigue de cerca a solo 12 unidades y Oscar Piastri está a 16 puntos del primer lugar. De esta forma, tres pilotos llegan con posibilidades intactas a la última prueba del calendario.

mosqueters
Fórmula 1. Lando Norris, Oscar Piastri y Max Verstappen. De estos tres saldrá el campeón 2025.

Fórmula 1. Lando Norris, Oscar Piastri y Max Verstappen. De estos tres saldrá el campeón 2025.

El salto de Verstappen y la consistencia de Piastri tras un fin de semana complicado forzaron un escenario que pocos esperaban: una definición abierta, un mano a mano a tres, donde cada movimiento en pista y cada decisión de equipo puede inclinar la balanza, demostrando que en la F1 nada está resuelto hasta la bandera a cuadros final.

Así está el Campeonato de Pilotos de la Fórmula 1

POSICIÓN PILOTOS ESCUDERÍAS PUNTOS
1 Lando Norris McLaren 408 PUNTOS
2 Max Verstappen Red Bull 396 PUNTOS
3 Oscar Piastr McLaren 392 PUNTOS
4 George Russell Mercedes 309 PUNTOS
5 Charles Leclerc Ferrari 230 PUNTOS
6 Lewis Hamilton Ferrari 152 PUNTOS
7 Kimi Antonelli Mercedes 150 PUNTOS
8 Alex Albon Williams 73 PUNTOS
9 Carlos Sainz Williams 64 PUNTOS
10 Isack Hadjar Racing Bulls 51 PUNTOS
11 Nico Hulkenberg Sauber 49 PUNTOS
12 Fernando Alonso Aston Martin 48 PUNTOS
13 Oliver Bearman Haas 41 PUNTOS
14 Liam Lawson Racing Bulls 38 PUNTOS
15 Yuki Tsunoda Red Bull 33 PUNTOS
16 Lance Stroll Aston Martin 32 PUNTOS
17 Esteban Ocon Haas 32 PUNTOS
18 Pierre Gasly Alpine 22 PUNTOS
19 Gabriel Bortoleto Sauber 19 PUNTOS
20 Franco Colapinto Alpine 0 PUNTOS
21 Jack Doohan Alpine 0 PUNTOS

Así está el Campeonato de Constructores de la Fórmula 1

POSICIÓN PILOTOS PUNTOS
1 MCLAREN 800 PUNTOS
2 MERCEDES 459 PUNTOS
3 RED BULL 426 PUNTOS
4 FERRARI 382 PUNTOS
5 WILLIAMS 137 PUNTOS
6 RACING BULLS 92 PUNTOS
7 ASTON MARTIN 80 PUNTOS
8 HAAS 73 PUNTOS
9 SAUBER 68 PUNTOS
10 ALPINE 22 PUNTOS
LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Max Verstappen se quedó con el GP de Qatar

Max Verstappen gana en Lusail y el título de la Fórmula 1 se definirá en Abu Dabi

Por Nicolás Salas
Fórmula 1. Oscar Piastri, el poleman en el Gran Premio de Qatar

Fórmula 1: Oscar Piastri se quedó con la Pole

Por Gonzalo Tapia
Fórmula 1. Franco Colapinto finalizó último en la Q 1 de Qatar

En la Fórmula 1 anularon la primera vuelta a Colapinto y quedó eliminado de la Qualy 1

Por Gonzalo Tapia
Franco Colapinto a bordo de su Alpine, en el Gran Premio de Qatar

Franco Colapinto mostró su bronca por el último lugar: "No vamos rápido, es frustrante"

Por Redacción Deportes