El Mundial de F1 2025 al rojo vivo: Norris, Verstappen y Piastri llegan a Abu Dhabi con chances

Con todos los puntos y las posiciones, así están las clasificaciones de pilotos y equipos de F1 2025 tras el Gran Premio de Qatar.

La Fórmula 1 se definirá el fin de semana que viene

El GP de Qatar 2025 de la Fórmula 1 marcó un quiebre latente en la pelea por el título. Antes de la doble carrera, Lando Norris tenía una ventaja cómoda respecto a sus perseguidores. Pero los resultados en Lusail -un tercer puesto en la sprint y un cuarto lugar en la carrera principal- redujeron esa brecha.

Tras los hechos de Lusail, Norris lidera con 408 puntos, mientras que Max Verstappen lo sigue de cerca a solo 12 unidades y Oscar Piastri está a 16 puntos del primer lugar. De esta forma, tres pilotos llegan con posibilidades intactas a la última prueba del calendario.

mosqueters Fórmula 1. Lando Norris, Oscar Piastri y Max Verstappen. De estos tres saldrá el campeón 2025. Gentileza El salto de Verstappen y la consistencia de Piastri tras un fin de semana complicado forzaron un escenario que pocos esperaban: una definición abierta, un mano a mano a tres, donde cada movimiento en pista y cada decisión de equipo puede inclinar la balanza, demostrando que en la F1 nada está resuelto hasta la bandera a cuadros final.