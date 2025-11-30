Max Verstappen gana en Lusail y el título de la Fórmula 1 se definirá en Abu Dabi

Max Verstappen se quedó en el Gran Premio de Qatar de la Fórmula 1 y pospuso la definición del campeonato hacia la última fecha, en Abu Dabi, beneficiándose de una estrategia polémica de McLaren. Oscar Piastri quedó segundo y Carlos Sainz completó el podio. Franco Colapinto tuvo una gran jornada y terminó 14°.

La definición de esta competición en el circuito de Lusail fue dramática desde el inicio, y a medida que la prueba superaba la mitad de su recorrido, se consolidó un relato de estrategia, un coche de seguridad temprano y reordenamientos en la punta que marcaron el pulso de la lucha por el título.

Oscar Piastri partió desde la pole tras su vuelta perfecta en la clasificación, con Lando Norris y Max Verstappen formando la primera línea de la temporada que llega a su recta final. El dominio de McLaren en la jornada previa y la victoria de Piastri en el sprint pusieron más condimento a la carrera y dejaron a Norris con una ventaja incómoda en el campeonato que podría haberse definido este domingo.

El neerlandés tuvo una excelente largada, adueñándose del segundo puesto ante la impasividad de Norris para defenderse . Esta ventaja siguió hasta que la carrera se vio alterada en la vuelta 7 por un contacto entre Nico Hülkenberg y Pierre Gasly que obligó al ingreso del coche de seguridad. Ese incidente provocó el primer gran movimiento estratégico del día y varios equipos aprovecharon el periodo de neutralización para entrar a boxes, pero las dos unidades de McLaren no lo hicieron en esa ventana, decisión que al final resultó determinante para el orden de la carrera unos giros más tarde.

La no entrada de Piastri y Norris durante el coche de seguridad dejó la puerta abierta a Max Verstappen. Con un ritmo sostenido y una gestión cuidada de neumáticos, Verstappen heredó la primera posición cuando los rivales ejecutaron sus paradas reglamentarias en la vuelta 25. A partir de ese momento la carrera tomó un aire de persecución, con McLaren intentando recomponer su estrategia y Red Bull controlando el ritmo desde adelante.

La ventana de paradas continuó siendo el factor clave. Lando Norris efectuó su parada clave, maniobra que según los reportes fue rápida y eficiente, pero que no impidió que la combinación de tiempos de pista y tráfico dejara a Verstappen en cabeza de la carrera. El episodio dejó a McLaren en una situación táctica compleja y a Norris en modo recuperación mientras las vueltas avanzaban hacia la etapa final.

Hacia la vuelta 47 la carrera presentaba signos claros de desgaste y tensión en varios frentes. Los equipos informaban sobre gestión de neumáticos y degradación, y en la pista se sucedían momentos de máxima atención. En la vuelta mencionada, Lando Norris sufrió un susto o una ligera salida de pista que lo puso a prueba y le hizo perder tiempo momentáneo.

Además del pulso en la punta, la carrera mostraba otros frentes de interés global. El rendimiento de Ferrari y de sus pilotos en este fin de semana generaron preocupación en los tifosi de todo el mundo, mientras equipos como Mercedes y Racing Bulls supervisaron opciones para aprovechar cualquier error de los líderes. La combinación de sanciones pendientes, tráfico con la presencia de pilotos rezagados y la limitación impuesta por la gestión de neumáticos por parte de Pirelli obligaron a los ingenieros a replantear los cálculos vuelta a vuelta.

Uno de los hechos más llamativos aconteció en la última vuelta, cuando Norris minimizó daños y superó a Kimi Antonelli, que venía defendiendo el cuarto puesto, pero el británico lo sobrepasó en un sector donde los adelantamientos no son frecuentes, aprovechándose de un problema del italiano en la curva 10, quien se salió de la pista. Esto le permitió a Norris obtener dos puntos extra y tener una ventaja de 12 puntos (408) ante Verstappen, quien posee 396 puntos. Piastri, por su parte, tiene opciones de ser campeón, pero está tercero, con 392 puntos.

¿Cuándo se definirá el campeonato?

La Próxima carrera será el próximo domingo 7 de diciembre en el Circuito de Yas Marina, en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos. Allí se definirá un campeonato que lo tiene a tres pilotos en vilo.

Remontada desde el fondo: así fue la carrera de Franco Colapinto

El piloto argentino partió desde boxes, donde tuvo que armarse de paciencia para unirse al resto del pelotón en las primeras vueltas, con un bajísimo rendimiento general de su monoplaza, lo que complicaba, a priori, cualquier posibilidad de obtener un adelantamiento o una ventaja.

Todo cambio en la vuelta 7, cuando se accidentó su compañero Gasly con Hulkenberg, lo que permitió al argentino subir dos puestos. A partir de allí, el pilarense mantuvo constancia y aprovechó algunos errores ajenos, penalizaciones y salidas de pista para avanzar posiciones de a poco. El esfuerzo, la regularidad y la estrategia le permitieron remontar desde el fondo hasta culminar en la 14° posición final, un resultado que -aunque lejos de los puntos de la zona alta- representa una mejora respecto de sus primeros parciales del fin de semana.

Este es el mejor resultado de Colapinto desde Zandvoort, donde había quedado 11°, a las puertas de los puntos.

Las posiciones del Gran Premio de Qatar

POSICIÓN PILOTOS ESCUDERÍA PUNTOS

1 Max Verstappen Red Bull 25 PUNTOS 2 Oscar Piastri McLaren 18 PUNTOS 3 Carlos Sainz Williams 15 PUNTOS 4 Lando Norris McLaren 12 PUNTOS 5 Kimi Antonelli Mercedes 10 PUNTOS 6 George Russell Mercedes 8 PUNTOS 7 Fernando Alonso Aston Martin 6 PUNTOS 8 Charles Leclerc Ferrari 4 PUNTOS 9 Liam Lawson Racing Bulls 2 PUNTOS 10 Yuki Tsunoda Red Bull 1 PUNTO