30 de noviembre de 2025 - 15:38

Max Verstappen gana en Lusail y el título de la Fórmula 1 se definirá en Abu Dabi

El Gran Premio de Qatar 2025 terminó con victoria de Verstappen, podio de Oscar Piastri y Carlos Sainz, y un reordenamiento que deja la pelea por el título abierta de cara a la última carrera en Abu Dhabi. Franco Colapinto completó una remontada hasta la 14.ª posición

Max Verstappen se quedó con el GP de Qatar

Max Verstappen se quedó con el GP de Qatar

Foto:

Por Nicolás Salas

Max Verstappen se quedó en el Gran Premio de Qatar de la Fórmula 1 y pospuso la definición del campeonato hacia la última fecha, en Abu Dabi, beneficiándose de una estrategia polémica de McLaren. Oscar Piastri quedó segundo y Carlos Sainz completó el podio. Franco Colapinto tuvo una gran jornada y terminó 14°.

Leé además

Fórmula 1. Franco Colapinto, piloto nacional.

Fórmula 1: Piastri, Russell y Norris salen primero este sábado en la Sprint

Por Gonzalo Tapia
Fórmula 1. Franco Colapinto finalizó último en la Q 1 de Qatar

En la Fórmula 1 anularon la primera vuelta a Colapinto y quedó eliminado de la Qualy 1

Por Gonzalo Tapia

La definición de esta competición en el circuito de Lusail fue dramática desde el inicio, y a medida que la prueba superaba la mitad de su recorrido, se consolidó un relato de estrategia, un coche de seguridad temprano y reordenamientos en la punta que marcaron el pulso de la lucha por el título.

image

Así fue la victoria 70 de Max Verstappen

Oscar Piastri partió desde la pole tras su vuelta perfecta en la clasificación, con Lando Norris y Max Verstappen formando la primera línea de la temporada que llega a su recta final. El dominio de McLaren en la jornada previa y la victoria de Piastri en el sprint pusieron más condimento a la carrera y dejaron a Norris con una ventaja incómoda en el campeonato que podría haberse definido este domingo.

Embed

El neerlandés tuvo una excelente largada, adueñándose del segundo puesto ante la impasividad de Norris para defenderse. Esta ventaja siguió hasta que la carrera se vio alterada en la vuelta 7 por un contacto entre Nico Hülkenberg y Pierre Gasly que obligó al ingreso del coche de seguridad. Ese incidente provocó el primer gran movimiento estratégico del día y varios equipos aprovecharon el periodo de neutralización para entrar a boxes, pero las dos unidades de McLaren no lo hicieron en esa ventana, decisión que al final resultó determinante para el orden de la carrera unos giros más tarde.

Embed

La no entrada de Piastri y Norris durante el coche de seguridad dejó la puerta abierta a Max Verstappen. Con un ritmo sostenido y una gestión cuidada de neumáticos, Verstappen heredó la primera posición cuando los rivales ejecutaron sus paradas reglamentarias en la vuelta 25. A partir de ese momento la carrera tomó un aire de persecución, con McLaren intentando recomponer su estrategia y Red Bull controlando el ritmo desde adelante.

La ventana de paradas continuó siendo el factor clave. Lando Norris efectuó su parada clave, maniobra que según los reportes fue rápida y eficiente, pero que no impidió que la combinación de tiempos de pista y tráfico dejara a Verstappen en cabeza de la carrera. El episodio dejó a McLaren en una situación táctica compleja y a Norris en modo recuperación mientras las vueltas avanzaban hacia la etapa final.

Hacia la vuelta 47 la carrera presentaba signos claros de desgaste y tensión en varios frentes. Los equipos informaban sobre gestión de neumáticos y degradación, y en la pista se sucedían momentos de máxima atención. En la vuelta mencionada, Lando Norris sufrió un susto o una ligera salida de pista que lo puso a prueba y le hizo perder tiempo momentáneo.

Además del pulso en la punta, la carrera mostraba otros frentes de interés global. El rendimiento de Ferrari y de sus pilotos en este fin de semana generaron preocupación en los tifosi de todo el mundo, mientras equipos como Mercedes y Racing Bulls supervisaron opciones para aprovechar cualquier error de los líderes. La combinación de sanciones pendientes, tráfico con la presencia de pilotos rezagados y la limitación impuesta por la gestión de neumáticos por parte de Pirelli obligaron a los ingenieros a replantear los cálculos vuelta a vuelta.

Embed

Uno de los hechos más llamativos aconteció en la última vuelta, cuando Norris minimizó daños y superó a Kimi Antonelli, que venía defendiendo el cuarto puesto, pero el británico lo sobrepasó en un sector donde los adelantamientos no son frecuentes, aprovechándose de un problema del italiano en la curva 10, quien se salió de la pista. Esto le permitió a Norris obtener dos puntos extra y tener una ventaja de 12 puntos (408) ante Verstappen, quien posee 396 puntos. Piastri, por su parte, tiene opciones de ser campeón, pero está tercero, con 392 puntos.

¿Cuándo se definirá el campeonato?

La Próxima carrera será el próximo domingo 7 de diciembre en el Circuito de Yas Marina, en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos. Allí se definirá un campeonato que lo tiene a tres pilotos en vilo.

Remontada desde el fondo: así fue la carrera de Franco Colapinto

El piloto argentino partió desde boxes, donde tuvo que armarse de paciencia para unirse al resto del pelotón en las primeras vueltas, con un bajísimo rendimiento general de su monoplaza, lo que complicaba, a priori, cualquier posibilidad de obtener un adelantamiento o una ventaja.

Todo cambio en la vuelta 7, cuando se accidentó su compañero Gasly con Hulkenberg, lo que permitió al argentino subir dos puestos. A partir de allí, el pilarense mantuvo constancia y aprovechó algunos errores ajenos, penalizaciones y salidas de pista para avanzar posiciones de a poco. El esfuerzo, la regularidad y la estrategia le permitieron remontar desde el fondo hasta culminar en la 14° posición final, un resultado que -aunque lejos de los puntos de la zona alta- representa una mejora respecto de sus primeros parciales del fin de semana.

alpinef1team_588615292_18550594450029963_2588112595193147312_n

Este es el mejor resultado de Colapinto desde Zandvoort, donde había quedado 11°, a las puertas de los puntos.

Las posiciones del Gran Premio de Qatar

POSICIÓN PILOTOS ESCUDERÍA PUNTOS
1 Max Verstappen Red Bull 25 PUNTOS
2 Oscar Piastri McLaren 18 PUNTOS
3 Carlos Sainz Williams 15 PUNTOS
4 Lando Norris McLaren 12 PUNTOS
5 Kimi Antonelli Mercedes 10 PUNTOS
6 George Russell Mercedes 8 PUNTOS
7 Fernando Alonso Aston Martin 6 PUNTOS
8 Charles Leclerc Ferrari 4 PUNTOS
9 Liam Lawson Racing Bulls 2 PUNTOS
10 Yuki Tsunoda Red Bull 1 PUNTO
11 Alex Albon Williams 0 PUNTOS
12 Lewis Hamilton Ferrari 0 PUNTOS
13 Gabriel Bortoleto Sauber 0 PUNTOS
14 Franco Colapinto Alpine 0 PUNTOS
15 Esteban Ocon Haas 0 PUNTOS
16 Pierre Gasly Alpine 0 PUNTOS
17 Lance Stroll Aston Martin 0 PUNTOS
18 Isack Hadjar Racing Bulls 0 PUNTOS
19 Oliver Bearman Haas 0 PUNTOS
20 Nico Hulkenberg Sauber 0 PUNTOS
LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Fórmula 1. Oscar Piastri, el poleman en el Gran Premio de Qatar

Fórmula 1: Oscar Piastri se quedó con la Pole

Por Gonzalo Tapia
La Fórmula 1 se definirá el fin de semana que viene

El Mundial de F1 2025 al rojo vivo: Norris, Verstappen y Piastri llegan a Abu Dhabi con chances

Por Nicolás Salas
Lando Norris, Oscar Piastri y Max Verstappen: la pelea por el título llega al límite en Qatar

Lando Norris, Oscar Piastri y Max Verstappen: la pelea por el título llega al límite en Qatar

Por Cristian Reta
Se enciende la Fórmula 1: descalificaron a los McLaren y Verstappen quedó al acecho de Norris.

Se enciende la Fórmula 1: descalificaron a los McLaren y Verstappen quedó al acecho de Norris

Por Redacción Deportes