30 de noviembre de 2025 - 16:31

La F1 encendida: Cuándo se corre la última carrera del año en Abu Dabi

Lando Norris, Max Verstappen y Oscar Piastri pelearán por el título en un cierre histórico en Abu Dabi.

Lando Norris lidera el campeonato de la Fórmula 1 con 408 puntos (a 12 de Verstappen y 16 de Piastri).

Foto:

Por Nicolás Salas

La Fórmula 1 tendrá un cierre cargado de expectativa en el circuito de Yas Marina, donde este fin de semana se definirá el campeón del mundo. La temporada 2025 llega a su última escala con tres pilotos separados por apenas 16 puntos y con escenarios abiertos para una coronación que promete ser de las más ajustadas de los últimos años.

El líder es Lando Norris, que arriba a Abu Dabi con 408 unidades y la responsabilidad de sostener una campaña que lo mantuvo al frente durante gran parte del calendario. Detrás aparece Max Verstappen, el piloto que persigue su quinto título y que llega con 396 puntos luego de recortar diferencias en las últimas carreras. Oscar Piastri, compañero de Norris en McLaren, también está en la pelea con 392 puntos y se presenta como un candidato real en la búsqueda de su primera consagración.

Fórmula 1. Lando Norris, Oscar Piastri y Max Verstappen. De estos tres saldrá el campeón 2025.

La combinación de rendimientos recientes, estrategias de equipo y la presión de una definición a una sola carrera convierte el Gran Premio de Abu Dabi en un escenario impredecible. McLaren llega con dos aspirantes directos al título, mientras que Red Bull deposita toda su apuesta en la capacidad de Verstappen para resolver bajo presión, un terreno donde históricamente logró imponerse.

En paralelo, el argentino Franco Colapinto disputará su última carrera del año con Alpine después del 14° puesto obtenido en Qatar, donde reconoció que atravesó un fin de semana complejo. En Yas Marina buscará cerrar su primera temporada completa en la categoría con un rendimiento más sólido y sensaciones mejores que las de Lusail.

El GP de Abu Dabi 2025 de la Fórmula 1: cronograma completo

Viernes 5 de diciembre

  • Práctica Libre 1: 6.30
  • Práctica Libre 2: 10

Sábado 6 de diciembre

  • Práctica Libre 3: 7.30
  • Clasificación: 11

Domingo 7 de diciembre

  • Carrera: 10

Las temporadas que se definieron en Abu Dabi

  • 2009 - El título mundial lo conquistó Jenson Button tras el GP de Abu Dhabi en Yas Marina.

  • 2010 - Sebastian Vettel se consagró campeón mundial allí.

  • 2011 - También fue campeón en Yas Marina: Sebastian Vettel obtuvo su segundo título consecutivo.

  • 2012 - Sebastian Vettel logró su tercer campeonato seguido en el GP de Abu Dhabi.

  • 2014 - Lewis Hamilton aseguró el título de pilotos tras la carrera final en Yas Marina.

  • 2015 - Lewis Hamilton volvió a coronarse campeón en Abu Dhabi.

  • 2018 - Lewis Hamilton ratificó su título mundial con la definición en Yas Marina.

  • 2021 - Max Verstappen conquistó su primer campeonato mundial en la última fecha disputada en Abu Dhabi.

