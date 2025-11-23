23 de noviembre de 2025 - 09:46

Se enciende la Fórmula 1: descalificaron a los McLaren y Verstappen quedó al acecho de Norris

Tras la descalificación, Franco Colapinto subió al 15° puesto. Así quedó el campeonato de pilotos.

Se enciende la Fórmula 1: descalificaron a los McLaren y Verstappen quedó al acecho de Norris.
Se enciende la Fórmula 1: descalificaron a los McLaren y Verstappen quedó al acecho de Norris.

Foto:

Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Horas después de que Max Verstappen se consagrara ganador del GP de Las Vegas, la Fórmula 1 dio un golpe inesperado: los McLaren de Lando Norris y Oscar Piastri fueron descalificados por irregularidades técnicas, lo que modificó por completo el clasificador final y encendió la pelea por el título.

Leé además

Franco Colapinto, último en Las Vegas.

"Un desastre...": La cruda reflexión de Franco Colapinto tras el Gran Premio de Las Vegas

Por Nicolás Salas
Max Verstappen se encuentra vivo en el Campeonato de Pilotos de la Fórmula 1

Max Verstappen sueña con ser pentacampeón: así quedó el Campeonato de Pilotos de la F1 tras el GP de Las Vegas

Por Nicolás Salas

La sanción se debió a un exceso de desgaste en la plancha de resina del piso —inferior al mínimo reglamentario de 9 mm— en ambos autos del equipo británico. Como consecuencia, Norris y Piastri perdieron todos los puntos obtenidos.

Cómo quedó el podio tras las descalificaciones

El castigo alteró por completo las posiciones:

  • 1° Max Verstappen (Red Bull): ganador indiscutido desde la primera vuelta.
  • 2° George Russell (Mercedes): había sido tercero y ganó un lugar.
  • 3° Andrea Kimi Antonelli (Mercedes): originalmente 5°, subió al podio.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/F1/status/1992542642324857176&partner=&hide_thread=false

Colapinto ascendió al 15° lugar

El piloto argentino Franco Colapinto, que había terminado 17°, avanzó dos posiciones tras la revisión técnica y finalmente se ubicó 15° con su Alpine.

Norris sigue líder, pero ahora con Verstappen respirándole en la nuca

Las descalificaciones dejaron el campeonato al rojo vivo:

  • Lando Norris (McLaren) – 390 puntos
  • Oscar Piastri (McLaren) – 366 puntos
  • Max Verstappen (Red Bull) – 366 puntos

Norris continúa como líder, pero la distancia con Verstappen se redujo dramáticamente. Piastri también quedó igualado con el neerlandés en el segundo puesto.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/F1/status/1992549940657295808&partner=&hide_thread=false

Clasificador final del GP de Las Vegas

  1. Max Verstappen (Red Bull)
  2. George Russell (Mercedes)
  3. Kimi Antonelli (Mercedes)
  4. Charles Leclerc (Ferrari)
  5. Carlos Sainz Jr. (Williams)
  6. Isack Hadjar (Racing Bulls)
  7. Nico Hulkenberg (Sauber)
  8. Lewis Hamilton (Ferrari)
  9. Esteban Ocon (Haas)
  10. Oliver Bearman (Haas)
  11. Fernando Alonso (Aston Martin)
  12. Yuki Tsunoda (Red Bull)
  13. Pierre Gasly (Alpine)
  14. Liam Lawson (Racing Bulls)
  15. Franco Colapinto (Alpine)
  16. Alexander Albon (Williams) DNF
  17. Gabriel Bortoleto (Sauber) DNF
  18. Lance Stroll (Aston Martin) DNF

El próximo fin de semana se correrá el GP de Qatar, donde Lando Norris podría asegurar su primer título mundial, aunque ahora con una presión inédita: Verstappen y Piastri están a solo 24 puntos.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Así fue la largada de Franco Colapinto en Las Vegas

Así fue la caótica largada de Franco Colapinto en el Gran Premio de Las Vegas

Por Nicolás Salas
Franco Colapinto partirá desde la 15° posición en el Gran Premio de Las Vegas

"Una pena...": Franco Colapinto no ocultó su fastidio tras la qualy de Las Vegas

Por Cristian Reta
El argentino señaló problemas de grip, dificultades con el neumático blando y apuntó al cambio de chasis tras su accidente en Brasil. “Hay que trabajar esta noche”, admitió.

Fórmula 1: Franco Colapinto afirmó que le "cuesta tener buenas sensaciones con el coche de Alpine"

Por Redacción Deportes
Franco Colapinto, piloto de Alpine

Franco Colapinto y un nuevo desafío nocturno en la F1: así es el circuito callejero del GP de Las Vegas

Por Cristian Reta