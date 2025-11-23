Se enciende la Fórmula 1: descalificaron a los McLaren y Verstappen quedó al acecho de Norris.

Horas después de que Max Verstappen se consagrara ganador del GP de Las Vegas, la Fórmula 1 dio un golpe inesperado: los McLaren de Lando Norris y Oscar Piastri fueron descalificados por irregularidades técnicas, lo que modificó por completo el clasificador final y encendió la pelea por el título.
La sanción se debió a un exceso de desgaste en la plancha de resina del piso —inferior al mínimo reglamentario de 9 mm— en ambos autos del equipo británico. Como consecuencia, Norris y Piastri perdieron todos los puntos obtenidos.
Cómo quedó el podio tras las descalificaciones
El castigo alteró por completo las posiciones:
- 1° Max Verstappen (Red Bull): ganador indiscutido desde la primera vuelta.
- 2° George Russell (Mercedes): había sido tercero y ganó un lugar.
- 3° Andrea Kimi Antonelli (Mercedes): originalmente 5°, subió al podio.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/F1/status/1992542642324857176&partner=&hide_thread=false
Colapinto ascendió al 15° lugar
El piloto argentino Franco Colapinto, que había terminado 17°, avanzó dos posiciones tras la revisión técnica y finalmente se ubicó 15° con su Alpine.
Norris sigue líder, pero ahora con Verstappen respirándole en la nuca
Las descalificaciones dejaron el campeonato al rojo vivo:
- Lando Norris (McLaren) – 390 puntos
- Oscar Piastri (McLaren) – 366 puntos
- Max Verstappen (Red Bull) – 366 puntos
Norris continúa como líder, pero la distancia con Verstappen se redujo dramáticamente. Piastri también quedó igualado con el neerlandés en el segundo puesto.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/F1/status/1992549940657295808&partner=&hide_thread=false
Clasificador final del GP de Las Vegas
- Max Verstappen (Red Bull)
- George Russell (Mercedes)
- Kimi Antonelli (Mercedes)
- Charles Leclerc (Ferrari)
- Carlos Sainz Jr. (Williams)
- Isack Hadjar (Racing Bulls)
- Nico Hulkenberg (Sauber)
- Lewis Hamilton (Ferrari)
- Esteban Ocon (Haas)
- Oliver Bearman (Haas)
- Fernando Alonso (Aston Martin)
- Yuki Tsunoda (Red Bull)
- Pierre Gasly (Alpine)
- Liam Lawson (Racing Bulls)
- Franco Colapinto (Alpine)
- Alexander Albon (Williams) DNF
- Gabriel Bortoleto (Sauber) DNF
- Lance Stroll (Aston Martin) DNF
El próximo fin de semana se correrá el GP de Qatar, donde Lando Norris podría asegurar su primer título mundial, aunque ahora con una presión inédita: Verstappen y Piastri están a solo 24 puntos.