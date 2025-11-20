Franco Colapinto y un nuevo desafío nocturno en la F1: así es el circuito callejero del GP de Las Vegas

El piloto argentino quiere sus primeros puntos en el año y se enfrentará una de las carreras más complicadas y pintorescas del calendario.

Franco Colapinto regresará a una pista que ya conoce y que representa un nuevo desafío este fin de semana en la Fórmula 1, cuando corra en el Gran Premio de Las Vegas, en lo que será un verdadero espectáculo, ya que se trata de un circuito callejero en plena noche estadounidense.

Recordemos que el piloto argentino viene de sufrir una carrera que se le hizo cuesta arriba en Interlagos, pese a que Alpine presentó mejoras que le permitieron a Gasly sumar puntos. En esta ocasión, por tercera edición consecutiva se correrá de forma nocturna y urbana en la Las Vegas, en un trazado que ofrece una combinación única de rectas rápidas y curvas técnicas, lo que lo convierte en uno de los circuitos más espectaculares del calendario.

Colapinto De acuerdo con la página oficial de la F1, este circuito de 6,201 km que cuenta con 17 curvas y una recta de 1,9 km, es especial porque “combina la velocidad de las rectas con la técnica de las curvas, lo que lo convierte en un desafío emocionante para los pilotos”. Además, “las carreras nocturnas bajo las luces de Las Vegas crean una atmósfera única y espectacular. Correr entre los edificios más icónicos de Las Vegas es una experiencia inolvidable tanto para los pilotos como para los aficionados”, aseguran desde el sitio oficial.

Recordemos que el año pasado el vencedor fue George Russell, en una carrera que coronó a Max Verstappen como pentacampeón de la máxima categoría del automovilismo.