Franco Colapinto y un nuevo desafío nocturno en la F1: así es el circuito callejero del GP de Las Vegas

Franco Colapinto regresará a una pista que ya conoce y que representa un nuevo desafío este fin de semana en la Fórmula 1, cuando corra en el Gran Premio de Las Vegas, en lo que será un verdadero espectáculo, ya que se trata de un circuito callejero en plena noche estadounidense.
Recordemos que el piloto argentino viene de sufrir una carrera que se le hizo cuesta arriba en Interlagos, pese a que Alpine presentó mejoras que le permitieron a Gasly sumar puntos. En esta ocasión, por tercera edición consecutiva se correrá de forma nocturna y urbana en la Las Vegas, en un trazado que ofrece una combinación única de rectas rápidas y curvas técnicas, lo que lo convierte en uno de los circuitos más espectaculares del calendario.
De acuerdo con la página oficial de la F1, este circuito de 6,201 km que cuenta con 17 curvas y una recta de 1,9 km, es especial porque “combina la velocidad de las rectas con la técnica de las curvas, lo que lo convierte en un desafío emocionante para los pilotos”. Además, “las carreras nocturnas bajo las luces de Las Vegas crean una atmósfera única y espectacular. Correr entre los edificios más icónicos de Las Vegas es una experiencia inolvidable tanto para los pilotos como para los aficionados”, aseguran desde el sitio oficial.
Recordemos que el año pasado el vencedor fue George Russell, en una carrera que coronó a Max Verstappen como pentacampeón de la máxima categoría del automovilismo.
¿Cuáles son las características principales del GP Las Vegas?
Longitud: 6,201 kilómetros.
Curvas: 17 curvas, una mezcla de curvas lentas y rápidas que requieren una puesta a punto precisa del auto.
Rectas: Tres rectas principales, incluyendo una recta de 1,920 kilómetros donde los monoplazas pueden alcanzar velocidades de hasta 342 kilómetros por hora.
Iluminación: El circuito está diseñado para carreras nocturnas, lo que crea un ambiente espectacular y único.
Paisaje urbano: El circuito se encuentra en el corazón de Las Vegas, lo que significa que los pilotos correrán entre los casinos, hoteles y otros icónicos edificios de la ciudad.
El circuito corre en sentido contrario a las agujas del reloj y comienza en un estacionamiento en desuso (que fue remodelado para el área de pits y paddock, y contiene una pista permanente).
Desafíos para los pilotos: el circuito presenta cambios de altura significativos, lo que obliga a los pilotos a ajustar su conducción en cada sección del trazado. La combinación de altas velocidades y curvas exigentes puede provocar una degradación rápida de los neumáticos, lo que obliga a los equipos a desarrollar estrategias de neumáticos muy precisas.