Copa Davis 2025: Argentina ganó el primer punto contra Alemania

La Selección Argentina de Tenis arrancó con el pie derecho su serie de cuartos de final del Final 8 de la Copa Davis: Tomás Etcheverry le dio el 1-0 al equipo nacional tras imponerse en un duelo durísimo ante Jan-Lennard Struff por 7-6(3) y 7-6(7) en el SuperTennis Arena de Bolonia . El segundo punto quedó en manos de Francisco Cerúndolo, encargado de medirse con el principal jugador alemán, Alexander Zverev.

Argentina, con un grupo de hinchas albicelestes que hizo sentir su presencia desde la tribuna y acompañó la entrada del equipo al ritmo del clásico “Jijiji” . En un clima de final y con la Ensaladera de Plata a un costado del court, Etcheverry arrancó a contramano, donde Struff hizo valer su potencia y consiguió un quiebre temprano, además de generar tres oportunidades más en el quinto game. Pero el platense resistió, recuperó terreno en el 4-4 y llevó la definición al tie-break, donde se mostró más firme desde el fondo para cerrar la primera manga.

El segundo set mantuvo el mismo guion y con alta intensidad, sin margen para errores y con ambos aferrados a sus planes de juego. Etcheverry, sostenido en un servicio que le dio nada menos que 21 aces, evitó tres chances de quiebre y volvió a imponerse en un desempate jugado punto a punto. Su agresividad con la derecha y su consistencia en los momentos límites marcaron la diferencia ante un Struff que buscó variantes con frecuentes subidas a la red.

“Fue un partido muy duro. Él venía con mucha confianza y la Copa Davis tiene una presión distinta, pero me encanta jugarla. Nunca había metido siete aces seguidos, fue increíble” , reconoció el argentino en diálogo con TyC Sports tras asegurar el primer punto.

A sus 26 años, Etcheverry continúa consolidándose como uno de los pilares del equipo desde su debut en 2023: suma ahora cinco triunfos en siete partidos y fue parte de las victorias argentinas en las dos rondas de Qualifiers ante Noruega y Países Bajos.

Con la serie 1-0, la responsabilidad pasó inmediatamente a Cerúndolo, encargado de enfrentar a Zverev en el segundo punto del cruce. El ganador avanzará a semifinales, instancia donde ya espera España tras remontar su serie ante República Checa. Del otro lado del cuadro, Italia (bicampeón vigente) y Bélgica definirán el segundo pasaje a la final

¿Cómo llegan estos países a la Copa Davis?

El equipo argentino llegó a esta instancia tras superar una dramática serie ante Noruega (3-2) y lograr una contundente victoria como visitante ante Países Bajos (3-1) en los Qualifiers de septiembre. En total, Frana utilizó a siete jugadores en el año, incluyendo a Mariano Navone y Facundo Díaz Acosta.

Alemania, por su parte, viene de superar en el año a Israel (3-1) en Vilnius y a Japón (4-0) en Tokio, con ocho jugadores diferentes convocados en la temporada

Así está el historial entre Argentina y Alemania

El historial entre Argentina y Alemania favorece ampliamente al equipo albiceleste, que lidera la serie por 7 a 3. Sin embargo, el último antecedente fue para los europeos, que ganaron en las Finales de Madrid 2019.

Desde ese entonces, los que repiten presencia en Bologna son los tenistas Horacio Zeballos (que no jugó por lesión en 2019), Jan-Lennard Struff y el doblista Kevin Krawietz, además del capitán Michael Kohlmann.

Estos son todos los duelos previos entre argentinos y alemanes en el circuito ATP