20 de noviembre de 2025 - 19:10

Copa Davis: Zeballos y Molteni perdieron y Alemania avanzó a semifinales

La dupla integrada por Horacio Zeballos y Andrés Molteni lucharon cada punto y mostraron garra hasta el final, pero la precisión y el saque alemán decidieron la serie en favor de Alemania. Argentina quedó eliminada.

La dupla argentina compuesta por Molteni y Zeballos quieren llevar al equipo argentino a las semifinales.

La dupla argentina compuesta por Molteni y Zeballos quieren llevar al equipo argentino a las semifinales.

Foto:

Gentileza
La Selección Argentina de Tenis busca su pasaje semis frente al equipo alemán.&nbsp;

La Selección Argentina de Tenis busca su pasaje semis frente al equipo alemán. 

Foto:

Gentileza
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

En un partido electrizante y cargado de tensión, la dupla argentina formada por Horacio Zeballos y Andrés Molteni cayó frente a los alemanes Kevin Krawietz y Tim Puetz, que se quedaron con la victoria y con el pase a las semifinales de la Copa Davis: 4-6, 6-4 y 7-6 (12-10).

Leé además

Tomás Etcheverry le dio el 1-0 al equipo nacional tras imponerse en un duelo durísimo frente a Jan-Lennard Struff

Copa Davis 2025: Argentina ganó el primer punto contra Alemania

Por Redacción Deportes
AFA proclamó campeón a Rosario Central de la Liga Profesional 2025 y estallaron las redes sociales. 

Insólita decisión de AFA: los mejores memes de Rosario Central campeón de la Liga Profesional 2025

Por Redacción Deportes

A pesar de la garra y la experiencia de la pareja argentina, los europeos supieron imponer su juego en los momentos clave.

Un cierre en un tercer set extraordinario, vibrante y punto a punto. Argentina tuvo un doble match point (8-7 y 10-9), que no logró aprovechar, tras levantar en el tie break tras estar 3-5 y luego 4-6 para empatar 6-6. Pero finalmente lo cerró Alemania 12-10

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CopaDavis/status/1991660665870909446?t=xpHedOQeBi50a2OvfY9tKQ&s=08&partner=&hide_thread=false

Argentina comenzó fuerte en el primer set, llevándose los primeros juegos y mostrando confianza en cada punto, pero Krawietz y Puetz reaccionaron rápidamente. La pareja alemana niveló el marcador en el segundo parcial con un juego sólido desde el saque y presionando en los momentos decisivos, llevándose el set 6-4.

Francisco Cerúndolo
Francisco Cerundolo cayó frente al alemán Alexander Zverev, en un partido clave.

Francisco Cerundolo cayó frente al alemán Alexander Zverev, en un partido clave.

El tercer set fue un verdadero duelo de nervios y estrategia, donde cada punto fue vital. Zeballos y Molteni nunca bajaron los brazos y lograron sostener la igualdad en varias ocasiones, incluso tras estar 4-5 en desventaja. Sin embargo, la precisión y la contundencia de los alemanes terminaron inclinando la balanza, y la dupla europea cerró el partido con justicia, dejando a Argentina sin la posibilidad de avanzar.

image
Horacio Zeballos y Andrés Molteni jugaron un partidazo, pero cayeron frente a los europeos y no lograron llevar a la Argentina a semis.

Horacio Zeballos y Andrés Molteni jugaron un partidazo, pero cayeron frente a los europeos y no lograron llevar a la Argentina a semis.

La serie había comenzado de manera prometedora para la Selección Argentina: Tomás Etcheverry había abierto el camino con un triunfo sólido sobre Jan-Lennard Struff por 7-6(3) y 7-6(7). Sin embargo, Francisco Cerúndolo no pudo con Alexander Zverev, que se impuso 6-4, 6-4, dejando la serie igualada antes del dobles decisivo.

Con este resultado, Alemania se asegura el pase a las semifinales de la Copa Davis, mientras que Argentina se despide del Final 8 en Bolonia tras un desempeño valioso pero insuficiente frente a un rival muy sólido

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Francisco Cerundolo le ha costado mucho mantenerse en juego frente al alemán Alexander Zverev, en un partido muy parejo. 

Copa Davis: Francisco Cerúndolo luchó, pero Zverev se impuso y Alemania niveló la serie en Bolonia

Por Redacción Deportes
La Delegación Argentina para el Final 8 de la Copa Davis

Copa Davis 2025: Argentina conoce su orden de juego para abrir el Final 8 ante Alemania

Por Cristian Reta
Atenas Sport Club superó a Rivadavia Básquet, barrió la serie y se metió en semifinales de la Superliga de Mendoza. 

Básquet de Mendoza: Atenas superó a Rivadvia y se metío en las semifinales de la Superliga

Por Gustavo Villarroel
Handball. En el torneo Argentino para selecciones Sub15, Mendoza fue subcampeón en varones, tras caer frente a metropolitana.

Buenos resultados para el Handball mendocino en menores y juveniles

Por Gonzalo Tapia