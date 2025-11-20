Copa Davis: Zeballos y Molteni perdieron y Alemania avanzó a semifinales
La dupla integrada por Horacio Zeballos y Andrés Molteni lucharon cada punto y mostraron garra hasta el final, pero la precisión y el saque alemán decidieron la serie en favor de Alemania. Argentina quedó eliminada.
La dupla argentina compuesta por Molteni y Zeballos quieren llevar al equipo argentino a las semifinales.
La Selección Argentina de Tenis busca su pasaje semis frente al equipo alemán.
En un partido electrizante y cargado de tensión, la dupla argentina formada por Horacio Zeballos y Andrés Molteni cayó frente a los alemanes Kevin Krawietz y Tim Puetz, que se quedaron con la victoria y con el pase a las semifinales de la Copa Davis: 4-6, 6-4 y 7-6 (12-10).
A pesar de la garra y la experiencia de la pareja argentina, los europeos supieron imponer su juego en los momentos clave.
Un cierre en un tercer set extraordinario, vibrante y punto a punto. Argentina tuvo un doble match point (8-7 y 10-9), que no logró aprovechar, tras levantar en el tie break tras estar 3-5 y luego 4-6 para empatar 6-6. Pero finalmente lo cerró Alemania 12-10
Argentina comenzó fuerte en el primer set, llevándose los primeros juegos y mostrando confianza en cada punto, pero Krawietz y Puetz reaccionaron rápidamente. La pareja alemana niveló el marcador en el segundo parcial con un juego sólido desde el saque y presionando en los momentos decisivos, llevándose el set 6-4.
El tercer set fue un verdadero duelo de nervios y estrategia, donde cada punto fue vital. Zeballos y Molteni nunca bajaron los brazos y lograron sostener la igualdad en varias ocasiones, incluso tras estar 4-5 en desventaja. Sin embargo, la precisión y la contundencia de los alemanes terminaron inclinando la balanza, y la dupla europea cerró el partido con justicia, dejando a Argentina sin la posibilidad de avanzar.
La serie había comenzado de manera prometedora para la Selección Argentina: Tomás Etcheverry había abierto el camino con un triunfo sólido sobre Jan-Lennard Struff por 7-6(3) y 7-6(7). Sin embargo, Francisco Cerúndolo no pudo con Alexander Zverev, que se impuso 6-4, 6-4, dejando la serie igualada antes del dobles decisivo.
Con este resultado, Alemania se asegura el pase a las semifinales de la Copa Davis, mientras que Argentina se despide del Final 8 en Bolonia tras un desempeño valioso pero insuficiente frente a un rival muy sólido