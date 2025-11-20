Copa Davis: Francisco Cerúndolo luchó, pero Zverev se impuso y Alemania niveló la serie en Bolonia

Pese al esfuerzo de Cerúndolo, Zverev (N°3) igualó la serie 1-1 y ahora el pase a las semifinales de la Copa Davis se definirá en el dobles.

Francisco Cerundolo le ha costado mucho mantenerse en juego frente al alemán Alexander Zverev, en un partido muy parejo.

Alemania emparejó la serie de cuartos de final del Final 8 de la Copa Davis luego del triunfo de Alexander Zverev -número 3 del mundo - sobre Francisco Cerúndolo por 6-4 y 7-6 (3), en un encuentro intenso disputado en el SuperTennis Arena de Bolonia. Con esta victoria, el conjunto alemán dejó el marcador global 1-1 y obligó a definir la clasificación a semifinales en el punto de dobles.

Cerúndolo tuvo un partido irregular frente a un Zverev que impuso condiciones desde el inicio. El número uno alemán marcó diferencias con su saque -su principal arma a lo largo de todo el encuentro- y manejó con solvencia los momentos de mayor presión. En el primer set, el bonaerense no logró encontrar continuidad en sus devoluciones y sufrió cada vez que Zverev conectó primeros servicios profundos, lo que le permitió al europeo cerrar la manga por 6-4 sin sobresaltos.

image Francisco Cerúndolo. Gentileza. Mejoró, pero no alcanzó El segundo set mostró la mejor versión del argentino. Cerúndolo ajustó la devolución, se soltó desde el fondo y tomó la iniciativa más seguido, lo que le permitió adelantarse en el marcador y sostener la ventaja durante gran parte del parcial. Sin embargo, pese a estar siempre arriba, nunca logró quebrar definitivamente el dominio mental de Zverev, que aguardó su momento con paciencia. Cuando parecía que el argentino lograba estirar el encuentro a un tercer set, el alemán elevó aún más la potencia de su servicio en el tramo final, recuperó el quiebre y llevó la definición al tie-break, donde volvió a mostrar jerarquía para cerrarlo 7-6 (3).

image Tomy Etcheverry sumó el primer punto argentino. Gentileza. El triunfo de Etcheverry El duelo equilibró la serie luego del valioso triunfo que había conseguido Tomás Etcheverry en el primer turno. El platense había abierto la jornada con una actuación contundente ante Jan-Lennard Struff, a quien superó 7-6(3), 7-6(7) mostrando carácter, precisión y fortaleza mental en los dos tie-breaks que definieron el partido.

Con el marcador 1-1, Argentina y Alemania se preparan ahora para un cierre vibrante en el dobles, donde se definirá al semifinalista que enfrentará a España en la próxima instancia.