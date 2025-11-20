20 de noviembre de 2025 - 18:20

Copa Davis: Francisco Cerúndolo luchó, pero Zverev se impuso y Alemania niveló la serie en Bolonia

Pese al esfuerzo de Cerúndolo, Zverev (N°3) igualó la serie 1-1 y ahora el pase a las semifinales de la Copa Davis se definirá en el dobles.

Francisco Cerundolo le ha costado mucho mantenerse en juego frente al alemán Alexander Zverev, en un partido muy parejo. 

La Delegación Argentina para el Final 8 de la Copa Davis

Redacción Deportes

Alemania emparejó la serie de cuartos de final del Final 8 de la Copa Davis luego del triunfo de Alexander Zverev -número 3 del mundo - sobre Francisco Cerúndolo por 6-4 y 7-6 (3), en un encuentro intenso disputado en el SuperTennis Arena de Bolonia. Con esta victoria, el conjunto alemán dejó el marcador global 1-1 y obligó a definir la clasificación a semifinales en el punto de dobles.

Cerúndolo tuvo un partido irregular frente a un Zverev que impuso condiciones desde el inicio. El número uno alemán marcó diferencias con su saque -su principal arma a lo largo de todo el encuentro- y manejó con solvencia los momentos de mayor presión. En el primer set, el bonaerense no logró encontrar continuidad en sus devoluciones y sufrió cada vez que Zverev conectó primeros servicios profundos, lo que le permitió al europeo cerrar la manga por 6-4 sin sobresaltos.

image
Francisco Cerúndolo.

Mejoró, pero no alcanzó

El segundo set mostró la mejor versión del argentino. Cerúndolo ajustó la devolución, se soltó desde el fondo y tomó la iniciativa más seguido, lo que le permitió adelantarse en el marcador y sostener la ventaja durante gran parte del parcial. Sin embargo, pese a estar siempre arriba, nunca logró quebrar definitivamente el dominio mental de Zverev, que aguardó su momento con paciencia. Cuando parecía que el argentino lograba estirar el encuentro a un tercer set, el alemán elevó aún más la potencia de su servicio en el tramo final, recuperó el quiebre y llevó la definición al tie-break, donde volvió a mostrar jerarquía para cerrarlo 7-6 (3).

image
Tomy Etcheverry sumó el primer punto argentino.

Tomy Etcheverry sumó el primer punto argentino.

El triunfo de Etcheverry

El duelo equilibró la serie luego del valioso triunfo que había conseguido Tomás Etcheverry en el primer turno. El platense había abierto la jornada con una actuación contundente ante Jan-Lennard Struff, a quien superó 7-6(3), 7-6(7) mostrando carácter, precisión y fortaleza mental en los dos tie-breaks que definieron el partido.

Con el marcador 1-1, Argentina y Alemania se preparan ahora para un cierre vibrante en el dobles, donde se definirá al semifinalista que enfrentará a España en la próxima instancia.

Jijiji se escuchó en el SuperTennis

Desde temprano, el SuperTennis Arena ofreció un escenario vibrante. Un nutrido grupo de hinchas albicelestes acompañó al equipo desde la previa, copando las tribunas con banderas, bombos improvisados y el ya infaltable repertorio de cánticos que suele transformar cada presentación de la Argentina en una especie de localía itinerante. La salida de los jugadores, acompañada por “Jijiji”, reforzó ese clima eléctrico que, a pesar de disputarse lejos de casa, remite a un estadio sudamericano en plena ebullición.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/1991547697619194337?t=DovLeeGHj7T4MrQZIxAQ0g&s=08&partner=&hide_thread=false

Así está el historial entre Argentina y Alemania

El historial entre Argentina y Alemania favorece ampliamente al equipo albiceleste, que lidera la serie por 7 a 3. Sin embargo, el último antecedente fue para los europeos, que ganaron en las Finales de Madrid 2019.

Desde ese entonces, los que repiten presencia en Bologna son los tenistas Horacio Zeballos (que no jugó por lesión en 2019), Jan-Lennard Struff y el doblista Kevin Krawietz, además del capitán Michael Kohlmann.

Estos son todos los duelos previos entre argentinos y alemanes en el circuito ATP

Francisco Cerúndolo - Alexander Zverev: 3-1

Francisco Cerúndolo - Jan-Lennard Struff: 1-0

Francisco Cerúndolo - Yannick Hanfmann: 4-1

Tomás Etcheverry - Alexander Zverev: 0-2

Tomás Etcheverry - Jan-Lennard Struff: 0-1

Tomás Etcheverry - Yannick Hanfmann: 1 – 0

Francisco Comesaña - Alexander Zverev: 1 – 0

Francisco Comesaña - Jan-Lennard Struff: 0-0

Francisco Comesaña - Yannick Hanfmann: 0-0

