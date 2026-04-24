Tras la derrota en el Superclásico, River recibe a Aldosivi por el Torneo Apertura: hora, formaciones y TV

Aquella derrota, la primera en la era Coudet, supuso un simbronazo para un equipo que venía invicto desde la llegada del nuevo entrenador. El Tiburón, por su parte, buscará su primer triunfo en el certamen y respirar en la lucha por la permanencia.

La derrota ante Boca cortó una racha de nueve partidos seguidos sin derrotas para River , que nunca había caído con Eduardo Coudet en el banco de suplentes (cinco triunfos y un empate). Más allá de la polémica que generó la última jugada del partido, donde jugadores e hinchas reclamaron penal de Lautaro Blanco sobre Lucas Martínez Quarta, el Millonario dio un paso atrás en el juego y se fue reprobado del Monumental.

Lo positivo es que, pese a la caída, no perdió el segundo lugar de la Zona B del Apertura, aunque sí se incrementó la distancia con Independiente Rivadavia en la lucha por el liderazgo. El conjunto mendocino empató sin goles en su visita a Banfield y escaló a 30 unidades, cuatro más que las del equipo de Núñez. Por este motivo, si la Banda desea finalizar en la cima de su grupo deberá ganar los dos partidos que le quedan y esperar a que los dirigidos por Alfredo Berti no ganen ninguno de ellos. En la tabla anual, por otra parte, los de Coudet están cuartos, en puestos de Copa Sudamericana.

En cuanto al equipo, podría haber algunas modificaciones teniendo en cuenta que el próximo jueves desde las 21.30 jugará ante Red Bull Bragantino por la Copa Sudamericana. Además del cambio obligado por la lesión de Sebastián Driussi, el Chacho realizaría modificaciones en la defensa.

Cómo llega Aldosivi al duelo con River por el Torneo Apertura

Aldosivi, por su parte, viene de empatar 1 a 1 en Mar del Plata ante Racing. Con siete puntos, está 14° en la Zona B y anteúltimo en las tablas de promedios y anual, solo por delante de Estudiantes de Río Cuarto. Hoy estaría descendiendo a la Primera Nacional, por lo que necesita urgente sumar de a tres para respirar en este sentido.

image

De conseguir un triunfo, será histórico para el Tiburón, ya que nunca ganó en el Monumental en sus cinco visitas. De hecho, sufrió lapidarias goleadas como el 0-6 de la Copa de la Superliga 2019 o el 1-4 de la Copa de la Liga 2021. Una sola vez logró sumar y fue en 2015: con goles de Pablo Lugüercio y Rodrigo Mora, ambos equipos igualaron 1 a 1 en Núñez. Sin embargo, cuando River estuvo en la B Nacional, Aldosivi sí le pudo ganar: fue 2 a 1, pero en el Nuevo Gasómetro, ya que el Millonario tenía la cancha suspendida.

En la conferencia de prensa previa al partido, Israel Damonte fue optimista con respecto a las chances de su equipo de imponerse en un territorio que históricamente le fue adverso: "No me gusta esa palabra de 'partido perdible'. Pensando así, lo vas a perder siempre. En algún momento, River ha perdido partidos en su cancha. Se puede ganar". En cuanto a la formación, no se esperan demasiadas modificaciones con respecto al equipo que igualó frente a Racing el pasado domingo.

La probable formación de River vs. Aldosivi por el Torneo Apertura

Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Germán Pezzella o Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Juan Cruz Meza, Tomás Galván; Ian Subiabre o Kendry Páez, Facundo Colidio y Maximiliano Salas. DT: Eduardo Coudet.

La probable formación de Aldosivi vs. River por el Torneo Apertura

Axel Werner; Rodrigo González, Néstor Breitenbruch, Nicolás Salazar, Santiago Moya, Lucas Rodríguez; Federico Gino, Felipe Anso, Agustín Palavecino, Martín García; Nicolás Cordero. DT: Israel Damonte.

Todos los datos de River vs. Aldosivi por el Torneo Apertura

Hora: 21.30.

21.30. Árbitro: : Nicolás Ramírez.

: Nicolás Ramírez. TV: TNT Sports.

TNT Sports. Estadio: : Monumental.

River vs. Aldosivi por el Torneo Apertura: minuto a minuto y estadísticas