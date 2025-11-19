Gimnasia y Esgrima le dijo adiós a otra figura del ascenso a la Liga Profesional

La pretemporada de Gimnasia y Esgrima para el comienzo de la Liga Profesional sigue en marcha, y con ella las noticias sobre su plantel se siguen confirmando. Días después de haber tomado la determinación de darle salida a 11 jugadores del plantel campeón, el DT Ariel Broggi le comunicó a otra figura que no seguirá.
Se trata del defensor Facundo Nadalín, que en las últimas horas recibió la noticia de que no será tenido en cuenta para el futuro del Lobo del Parque. De esta manera, tendrá que buscar nuevos horizontes para continuar su carrera.
Desde su llegada en 2023, el lateral por derecha se ganó el corazón del hincha por su entrega y buen nivel. Rápidamente se ganó un lugar entre los titulares, lo que le valió el orgullo de superar el umbral de los 100 partidos con la camiseta Blanquinegra, en la victoria ante Gimnasia de Jujuy del mes de septiembre.
En esta temporada, el defensor fue una pieza importante para los entrenadores Medrán y Broggi, sumando 30 encuentros con Gimnasia y Esgrima entre Primera Nacional y Copa Argentina, de los cuales 25 los jugó desde el arranque. Sólo no contó con minutos en 7 ocasiones.
Cabe destacar que Facundo Nadalín debutó profesionalmente en Newell's Old Boys, club en el que actuó 42 veces desde 2018 hasta 2021. Luego pasó a Atlético de Rafaela, aunque con la Crema no tuvo la continuidad que esperó y sólo participó de 14 encuentros antes de recalar en Gimnasia, dos años más tarde.