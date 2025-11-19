Gimnasia y Esgrima le dijo adiós a otra figura del ascenso a la Liga Profesional

La pretemporada de Gimnasia y Esgrima para el comienzo de la Liga Profesional sigue en marcha, y con ella las noticias sobre su plantel se siguen confirmando. Días después de haber tomado la determinación de darle salida a 11 jugadores del plantel campeón, el DT Ariel Broggi le comunicó a otra figura que no seguirá.

Facundo Nadalín se despide del Lobo: Sin título Se trata del defensor Facundo Nadalín, que en las últimas horas recibió la noticia de que no será tenido en cuenta para el futuro del Lobo del Parque. De esta manera, tendrá que buscar nuevos horizontes para continuar su carrera.

La decisión tomó por sorpresa a varios, debido a que se trató de uno de los futbolistas más importantes en el andamiaje colectivo del elenco que se adueñó con justicia de la Primera Nacional. Inclusive, fue titular en la inolvidable victoria por penales ante Deportivo Madryn en la cancha de Platense.

Con esta, son 12 las bajas del plantel profesional que dio la vuelta olímpica en Vicente López: Ismael Cortez, Ignacio Antonio, Federico Torres, Lucas Bustos, Gastón Espósito, Enzo Gaggi, Axel Pozza, Nahuel Barboza, Mario Galeano, Jeremías Rodríguez Puch, Nicolás Servetto, y Facundo Nadalín.

Los números de Nadalín en Gimnasia y Esgrima: image Desde su llegada en 2023, el lateral por derecha se ganó el corazón del hincha por su entrega y buen nivel. Rápidamente se ganó un lugar entre los titulares, lo que le valió el orgullo de superar el umbral de los 100 partidos con la camiseta Blanquinegra, en la victoria ante Gimnasia de Jujuy del mes de septiembre.