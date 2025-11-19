19 de noviembre de 2025 - 17:05

Gimnasia y Esgrima le dijo adiós a otra figura del ascenso a la Liga Profesional

Mientras se prepara para el debut en Primera División, el entrenador Mensana Ariel Broggi continúa tomando decisiones fuertes

Gimnasia y Esgrima tendrá una baja sensible para la Liga Profesional

Gimnasia y Esgrima tendrá una baja sensible para la Liga Profesional

Foto:

PrensaGyE
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

La pretemporada de Gimnasia y Esgrima para el comienzo de la Liga Profesional sigue en marcha, y con ella las noticias sobre su plantel se siguen confirmando. Días después de haber tomado la determinación de darle salida a 11 jugadores del plantel campeón, el DT Ariel Broggi le comunicó a otra figura que no seguirá.

Leé además

Gimnasia y Esgrima trabaja para su vuelta a Primera División

Gimnasia y Esgrima se rearma pensando en la Liga Profesional

Por Emanuel Cenci
Jugá Tenis, la nueva herramienta para organizar partidos entre jugadores amateurs.

La plataforma mendocina que revoluciona el tenis amateur en Argentina

Por Redacción Deportes

Facundo Nadalín se despide del Lobo:

Sin título

Se trata del defensor Facundo Nadalín, que en las últimas horas recibió la noticia de que no será tenido en cuenta para el futuro del Lobo del Parque. De esta manera, tendrá que buscar nuevos horizontes para continuar su carrera.

Los números de Nadalín en Gimnasia y Esgrima:

image

Desde su llegada en 2023, el lateral por derecha se ganó el corazón del hincha por su entrega y buen nivel. Rápidamente se ganó un lugar entre los titulares, lo que le valió el orgullo de superar el umbral de los 100 partidos con la camiseta Blanquinegra, en la victoria ante Gimnasia de Jujuy del mes de septiembre.

En esta temporada, el defensor fue una pieza importante para los entrenadores Medrán y Broggi, sumando 30 encuentros con Gimnasia y Esgrima entre Primera Nacional y Copa Argentina, de los cuales 25 los jugó desde el arranque. Sólo no contó con minutos en 7 ocasiones.

Cabe destacar que Facundo Nadalín debutó profesionalmente en Newell's Old Boys, club en el que actuó 42 veces desde 2018 hasta 2021. Luego pasó a Atlético de Rafaela, aunque con la Crema no tuvo la continuidad que esperó y sólo participó de 14 encuentros antes de recalar en Gimnasia, dos años más tarde.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El vínculo entre Russo y Bilardo nació en la década del 80, durante su etapa conjunta en Estudiantes de La Plata.

Carlos Salvador Bilardo, conmovido, recibió la noticia del fallecimiento de Miguel Ángel Russo

Por Redacción Deportes
Claudio Chiqui Tapia, presidente de AFA

Claudio Chiqui Tapia rompió el silencio y defendió al arbitraje: "Tan malo no es"

Por Redacción Deportes
Boca Juniors se prepara para los octavos de final de la Liga Profesional

Con cambios respecto a su formación, Boca se prepara para los octavos de la Liga Profesional

Por Redacción Deportes
El jugador podría volver a Núñez  debido a que en el Bayer Leverkusen, el nuevo entrenador no lo tiene entre sus prioridades. Podría salir a préstamo. El deseo del jugador es volver al Millo. 

El Diablito mira a River: señales de un posible retorno que ilusiona al Millonario

Por Redacción Deportes