Gimnasia y Esgrima fue recibido por una multitud tras lograr el ascenso a Primera: las fotos del caravanazo

Gimnasia y Esgrima de vivió una jornada inolvidable este domingo, tras concretar su ascenso a la Primera División del fútbol argentino. El equipo fue recibido por una multitud en el aeropuerto provincial, donde comenzó una caravana repleta de emoción que acompañó al plantel hasta el estadio Víctor Legrotaglie. Allí, miles de hinchas continuaron la fiesta con cantos, bengalas y banderas, en una celebración histórica para el Lobo mendocino.

La emoción fue total desde el primer momento. Familiares, niños, jóvenes y adultos se acercaron con camisetas, bombos y banderas para agradecerle al plantel el logro deportivo más importante de su historia. Los jugadores, visiblemente conmovidos, saludaron desde el micro mientras la caravana avanzaba lentamente por las calles mendocinas, escoltada por cientos de vehículos y miles de hinchas a pie.

Una vez en el estadio Víctor Legrotaglie, la fiesta continuó con fuegos artificiales, música y una multitud que transformó el Parque General San Martín. Allí, el equipo completo volvió a salir al campo para saludar a su gente, con el ascenso consumado como broche de oro a una campaña histórica.