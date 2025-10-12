12 de octubre de 2025 - 20:37

Gimnasia y Esgrima fue recibido por una multitud tras lograr el ascenso a Primera: las fotos del caravanazo

El plantel arribó al aeropuerto y fue recibido por sus hinchas. La caravana se trasladó al Legrotaglie, donde continuaron los festejos por el histórico ascenso.

El plantel del Lobo llegó a Mendoza y una multitud lo esperaba en el aeropuerto. &nbsp;

Foto:

Marcelo Álvarez / Los Andes
Pasión sin límites: bengalas, banderas y Lobos para recibir al equipo que hizo historia.

Foto:

Marcelo Álvarez / Los Andes
Volvimos para quedarnos: el Lobo regresa a Primera con el empuje de todo un pueblo.

Foto:

Marcelo Álvarez / Los Andes
Aliento eterno: hinchas de todas las edades coparon las calles para homenajear al plantel.

Foto:

Marcelo Álvarez / Los Andes
Caravana histórica: la emoción se trasladó en caravana desde el aeropuerto hasta el Legrotaglie.

Foto:

Marcelo Álvarez / Los Andes
Postales del ascenso: emoción en cada rincón, en cada rostro, en cada bandera.

Foto:

Marcelo Álvarez / Los Andes
Orgullo mendocino: Gimnasia vuelve a Primera y su gente lo celebra como merece.

Foto:

Marcelo Álvarez / Los Andes
Fiesta interminable: los jugadores fueron ovacionados apenas pisaron suelo provincial.

Foto:

Marcelo Álvarez / Los Andes
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Gimnasia y Esgrima de vivió una jornada inolvidable este domingo, tras concretar su ascenso a la Primera División del fútbol argentino. El equipo fue recibido por una multitud en el aeropuerto provincial, donde comenzó una caravana repleta de emoción que acompañó al plantel hasta el estadio Víctor Legrotaglie. Allí, miles de hinchas continuaron la fiesta con cantos, bengalas y banderas, en una celebración histórica para el Lobo mendocino.

La emoción fue total desde el primer momento. Familiares, niños, jóvenes y adultos se acercaron con camisetas, bombos y banderas para agradecerle al plantel el logro deportivo más importante de su historia. Los jugadores, visiblemente conmovidos, saludaron desde el micro mientras la caravana avanzaba lentamente por las calles mendocinas, escoltada por cientos de vehículos y miles de hinchas a pie.

Una vez en el estadio Víctor Legrotaglie, la fiesta continuó con fuegos artificiales, música y una multitud que transformó el Parque General San Martín. Allí, el equipo completo volvió a salir al campo para saludar a su gente, con el ascenso consumado como broche de oro a una campaña histórica.

Mendoza vivió un día que quedará grabado en la memoria colectiva: el día en que el Lobo regresó a Primera.

