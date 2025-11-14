14 de noviembre de 2025 - 18:13

Gimnasia y Esgrima se rearma pensando en la Liga Profesional

Con el correr de los entrenamientos, la danza de nombres respecto al plantel 2026 de Gimnasia y Esgrima se hace más fuerte.

Gimnasia y Esgrima trabaja para su vuelta a Primera División

Gimnasia y Esgrima trabaja para su vuelta a Primera División

Foto:

GyE
Los Andes | Emanuel Cenci
Por Emanuel Cenci

Mientras realiza sus primeros movimientos de la pretemporada en el Víctor Legrotaglie, el entrenador Ariel Broggi comienza a definir su Gimnasia y Esgrima versión 2026. Competir en la Liga Profesional obligará al club a incorporar refuerzos, y pensar bien los pasos a dar.

Leé además

Fiesta total en el estadio Bautista Gargantini para celebrar la Copa Argentina que conquistó Independiente Rivadavia. Histórico. 

Independiente Rivadavia festejará la Copa Argentina en una noche única

Por Redacción Deportes
Godoy Cruz sueña con la segunda victoria del semestre y la permanencia

Los resultados que le convienen a Godoy Cruz para forzar el desempate

Por Emanuel Cenci

Los que siguen en Gimnasia y Esgrima:

image

Con el retorno a los entrenamientos, comenzó a quedar claro cuales son los jugadores que quedarán para el Apertura 2026. En ese sentido, el cuerpo técnico se da el lujo de trabajar con diez de los once titulares de la histórica noche en Vicente López: César Rigamonti, Facundo Nadalín, Diego Mondino, Imanol González, Franco Saavedra, Fermín Antonini, Matías Muñoz, Nicolás Romano, Facundo Lencioni y Nicolás Ferreyra. De aquellos que saltaron al campo de juego, sólo no continúa Nicolás Servetto.

Además, también están bajo las órdenes del DT Matías Recalde, Lautaro Carrera, Luciano Cingolani, Martín Úbeda, y Julián Moya. Son los únicos sobrevivientes del plantel que salió de la Primera Nacional.

Los que pueden llegar en el futuro cercano:

Maxi Padilla, figura, capitán y goleador del Lobo. / Gentileza: Prensa GyE.
Maxi Padilla retornar&aacute; en enero, y buscar&aacute; quedarse

Maxi Padilla retornará en enero, y buscará quedarse

Cabe destacar que las caras conocidas podrían seguir aumentando con el correr de los días. Es que, a fin de año, se vencen los préstamos del arquero Alejo Tello (San Telmo), Maximiliano Padilla (Quilmes), y Leandro Ciccolini (Chacarita), que deberán volver para ser evaluados por Ariel Broggi. El futuro del trío depende de las incorporaciones que pueda concretar el Lobo.

En ese aspecto, trascendió que el presidente Fernando Porreta y el mánager Joaquín Sastre trabajan para sumar no menos de 10 caras nuevas. El objetivo sería incorporar una columna vertebral (zaguero, volante central, creativo, y delantero), más otros puestos que serán necesarios engrosar.

Los borrados y las incógnitas:

Rodríguez Puch.jfif

Por otro lado, la directiva ya se encuentra gestionando la confirmación de la continuidad de algunos futbolistas que actualmente están entrenando, pero que no tienen resuelta su situación contractual para el año siguiente. Tales son los casos de Rigamonti, González, Mondino, Nadalín, Recalde, Antonini, y Romano.

Finalmente, lo que ya están fuera de los planes del entrenador son 11 futbolistas, algunos de ellos importantes. Se trata de Ismael Cortez, Ignacio Antonio, Federico Torres, Lucas Bustos, Gastón Espósito, Enzo Gaggi, Axel Pozza, Nahuel Barboza, Mario Galeano, Jeremías Rodríguez Puch, y Nicolás Servetto.

Así, Gimnasia busca comenzar a definir al plantel que retornará a competir en la máxima categoría del fútbol argentino. Será un año especial, lleno de emoción y experiencias nuevas, donde el Lobo intentará estar a la altura.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Rugby. El mendocino Juan Martín González es titular ante Escocia

Rugby: Rodrigo Isgró y Juan González serán titulares ante Escocia

Por Gonzalo Tapia
Lionel Scaloni, entrenador de la Selección Argentina

Lionel Scaloni no quedó conforme con el triunfo ante Angola: "Podríamos haberlo hecho mejor"

Por Redacción Deportes
La Selección Argentina superó a Angola sin despeinarse

La particular lista de amistosos de la Selección Argentina en la era post Qatar

Por Emanuel Cenci
Rugby. El sábado pasado logró el tricampeonato en el regional de Clubes 2025.

Rugby: La gran final donde Marista espera ganar su primer titulo nacional

Por Redacción Deportes