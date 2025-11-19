La plataforma mendocina que revoluciona el tenis amateur en Argentina

Tenis . Creada por el desarrollador y aficionado Sergio Gregorutti, la comunidad digital ya supera las 9.000 visitas mensuales, conecta a jugadores de más de 15 provincias y se consolida como la nueva herramienta para organizar partidos sin complicaciones.

Jugá Tenis, la plataforma que nació para resolver el eterno problema de coordinar un partido entre aficionados, empieza a consolidarse como una herramienta clave para el crecimiento del tenis amateur en el país. La iniciativa fue desarrollada por Sergio Gregorutti, mendocino de 39 años, jugador aficionado con más de una década y media en las canchas y un autodidacta del mundo web con 17 años de experiencia en desarrollo.

El proyecto surgió de una necesidad común en el ambiente amateur: encontrar rivales o compañeros disponibles, cerca y en el nivel adecuado, un proceso que históricamente ha consumido tiempo y generado frustraciones. Gregorutti decidió transformar esa dificultad en una solución concreta y accesible, creando Jugá Tenis (jugatenis.com), una plataforma pensada para que cualquier jugador del país pueda conectarse y coordinar un partido de forma directa.

La aplicación funciona como una comunidad abierta. El registro es simple: perfil, nivel de juego, zona y disponibilidad, datos suficientes para que el sistema conecte a los usuarios con otros jugadores compatibles. Además, la plataforma ofrece una guía completa de clubes de tenis, una herramienta especialmente útil en ciudades donde la oferta de canchas es amplia pero dispersa.

image Jugá Tenis, la nueva herramienta para organizar partidos entre jugadores amateurs. Uno de los puntos más destacados del servicio es que es completamente gratuito. Los usuarios pueden buscar o filtrar jugadores por nivel, edad, género o zona, enviar solicitudes de amistad y, una vez aceptadas, acceder directamente a los datos de contacto -WhatsApp o Instagram- para organizar el partido por su cuenta. Jugá Tenis no interviene en la coordinación: la esencia es que los jugadores se encuentren, conecten y jueguen.

El crecimiento del proyecto refleja su impacto. La plataforma registra más de 9.000 visitas mensuales, cuenta con más de 900 usuarios activos y presencia en más de 15 provincias, con focos fuertes en AMBA, Rosario y Córdoba Capital. Ya se han creado más de 850 conexiones dentro de la comunidad, lo que confirma que la propuesta está funcionando y que el público la adoptó con naturalidad.

Para Gregorutti, el proyecto es mucho más que una solución tecnológica. “Más que una aplicación, Jugá Tenis es una invitación”, afirma. “El nombre representa una energía, un movimiento que busca motivar a la gente a salir a la cancha, conocer nuevos jugadores y vivir el tenis desde un lugar más social y accesible”. La meta final es clara y ambiciosa: que cada jugador amateur del país, al escuchar “Jugá Tenis”, sienta inmediatamente el impulso de agarrar la raqueta y sumarse al partido.