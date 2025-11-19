19 de noviembre de 2025 - 14:15

Una fortuna: Franco Colapinto duplicaría su salario como piloto titular de Alpine en 2026

El piloto argentino tendrá su primera temporada como titular en la F1 y recibirá un importante beneficio económico.

DLA (34)
Por Cristian Reta

Franco Colapinto fue confirmado por Alpine como su piloto titular para la temporada 2026, una decisión que consolida el crecimiento del argentino en la Fórmula 1 y que llega acompañada de un fuerte salto económico. El corredor dejará atrás la escala salarial inicial destinada a novatos para ingresar a un nuevo nivel dentro del equipo.

Leé además

Alejandro Chapini, presidente de Godoy Cruz Antonio Tomba. / Ignacio Blanco

Descenso, disculpas y elecciones en Godoy Cruz: el análisis de Alejandro Chapini sobre la crisis del Tomba

Por Cristian Reta
Polémica en la F1 por la manipulación de piezas ilegales en el fondo plano de los monoplazas.

Escándalo en la F1: la FIA detectó dispositivos ilegales durante el GP de Brasil

Por Cristian Reta

¿Cuál podría ser el salario de Franco Colapinto?

En su primer contrato, el pilarense se ubicaba en el rango habitual para los debutantes: entre 500 mil y 1 millón de dólares anuales. Con la renovación, su salario base se elevará a una franja estimada entre 1,5 y 2 millones de dólares, una cifra que representa un reconocimiento directo al rendimiento mostrado durante el año y a la confianza que Alpine deposita en su futuro deportivo.

Franco Colapinto.
Franco Colapinto correrá en el 2026 en Alpine y será piloto titular.

Franco Colapinto correrá en el 2026 en Alpine y será piloto titular.

Lo cierto es que, pese al aumento, la diferencia económica respecto de los pilotos mejores pagos sigue siendo muy marcada. Su compañero de equipo, Pierre Gasly, percibe alrededor de 10 millones de dólares al año, mientras que las principales figuras del campeonato se ubican mucho más arriba: Max Verstappen supera los 60 millones anuales, Lewis Hamilton ronda los 60 millones y Charles Leclerc supera los 30 millones.

En ese escenario desigual, la proyección económica de Colapinto dependerá en buena medida de su rendimiento en pista. Su nuevo contrato incluye bonificaciones por resultados, que pueden elevar de manera sustancial sus ingresos según el número de puntos sumados, posiciones logradas y desempeño general a lo largo de la temporada.

El rol de los sponsors y el valor estratégico para Alpine

Además del salario fijo y los premios deportivos, los ingresos del argentino se verán complementados por patrocinadores personales, un elemento clave en la economía individual de cualquier piloto de la categoría. Su consolidación dentro de la escudería no solo fortalece su presencia, sino que también incrementa su valor comercial ante las marcas que lo acompañan.

Franco Colapinto
El piloto argentino buscará en Brasil seguir acumulando experiencia y buenos rendimientos para seguir conformando a la escudería francesa.

El piloto argentino buscará en Brasil seguir acumulando experiencia y buenos rendimientos para seguir conformando a la escudería francesa.

Para Alpine, la renovación es una gran apuesta, debido a que Colapinto mostró avances consistentes durante la temporada y la escudería considera que su adaptación continúa en proceso ascendente, especialmente ante las regulaciones técnicas que entrarán en vigencia en 2026.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Pol Fernández se va de Godoy Cruz, tras el descenso.

Se va de Godoy Cruz: Pol Fernández rescinde en el Tomba y podría retirarse

Por Cristian Reta
Franco Colapinto, piloto de Alpine

¿Cuándo es la próxima carrera de Franco Colapinto en la Fórmula 1?

Por Nicolás Salas
Steve Nielsen se refirió a Franco Colapinto

El director de Alpine se refirió al futuro auto de Franco Colapinto: "Podrá demostrar todo su talento"

Por Redacción Deportes
Franco Colapinto le lanzó un dardo en redes sociales a la China Suárez.

Franco Colapinto bancó a Wanda Nara y le pegó a la China Suárez en donde más le duele

Por Agustín Zamora