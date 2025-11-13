13 de noviembre de 2025 - 19:09

Fórmula 1: Alpine eliminó un polémico posteo que había generado bronca entre los fanáticos de Colapinto

Franco Colapinto y Pierre Gasly, compañeros en Alpine

Foto:

Fórmula 1: El team de Alpine

Foto:

Gentileza
Los Andes | Gonzalo Tapia
Por Gonzalo Tapia

La escudería francesa Alpine de Fórmula 1 decidió borrar una polémica publicación que había generado mucha bronca entre los fanáticos del argentino Franco Colapinto.

En el posteo, Alpine hacía énfasis en los dos puntos conseguidos por el francés Pierre Gasly, quien sumó uno por terminar octavo en la sprint y otro por finalizar décimo en la principal.

Sin embargo, lo que generó indignación fue que en la misma foto aparecía el monoplaza de Colapinto junto con las banderas donde se disputaron los últimos Grandes Premios (Hungría, Países Bajos, Italia, Azerbaiyán, Singapur, Estados Unidos y México) y se remarcaba que el argentino no había logrado sumar puntos.

Colapinto disputó 15 Grandes Premios en lo que va de la temporada y la semana pasada fue confirmado como piloto titular de Alpine para la temporada 2026.

El próximo Gran Premio en el campeonato de Fórmula 1 será el fin de semana del 21 al 23 de noviembre, en Las Vegas.

