Fórmula 1: Franco Colapinto reveló cuando se enteró que seguiría en Alpine: "Ya estaba todo cerrado"

El piloto bonaerense Franco Colapinto contó que se enteró después del Gram Premio de Fórmula 1 que se corrió en México que seguiría en Alpine en 2026 y dijo que, a partir de ahí, “fueron unas semanas un poco más tranquilas”.

Tras el Gran Premio de Brasil, Colapinto habló con Telefe, donde expresó su alivio y felicidad luego de firmar la extensión con la escudería francesa: “Me lo dijeron después de México. Así que fueron unas semanas un poco más tranquilas. Me dijeron que ya estaba todo cerrado, que habían hablado y firmado. Yo contento, feliz, me sacaba un peso de encima”.

El camino del argentino en Alpine no fue sencillo, ya que comenzó la temporada 2025 como piloto de reserva, pero su oportunidad llegó en mayo, cuando reemplazó a Jack Doohan y se ganó su lugar acompañando a Gasly.

“Cuando sabés que tenés tu primer año entero confirmado, es algo muy especial, es más tranquilo. Podés programar cómo seguir evolucionando y el trabajo con el equipo”, explicó.

Además, admitió que las semanas previas al anuncio fueron tensas: “No tener nada asegurado, no saber si vas a correr la carrera siguiente, eso te genera incertidumbre”. A su vez, se mostró orgulloso de su formación de chico, viajando solo a Europa para cumplir su sueño: “Soy un agradecido por esos años difíciles, carreras complicadas en las que me iba llorando, triste a casa. No tenía a nadie de mi familia que me estuviera esperando… Eran momentos muy duros”.

El piloto argentino reconoció que esas experiencias forjaron su carácter y le permitieron afrontar con madurez los desafíos de la temporada: “Si no hubiera tenido esas dificultades, no hubiera aprendido cómo superar lo que pasó este año. El hecho de que haya un argentino todo el año en Fórmula 1 es el sueño de todos”.

En el próximo año, Alpine cambiará de motor y la Fórmula 1 adaptará un nuevo formato en sus monoplazas: “Sueño con estar consistentemente en los puntos. Creo que tenemos un buen auto para pelear por puntos en muchas carreras y es lo que queremos. El equipo está trabajando mucho para que sea un buen auto”.

Colapinto volverá a las pistas el fin de semana del 23 de noviembre en el marco del Gran Premio de Las Vegas donde buscará sumar sus primeros puntos con la escudería francesa.