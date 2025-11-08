Así fue el accidente de Franco Colapinto en el GP de San Pablo: bandera roja en la sprint de Fórmula 1

El Gran Premio de San Pablo de Fórmula 1 vivió una jornada de máxima intensidad este sábado, marcada por la incertidumbre climática y un accidente que involucró al argentino Franco Colapinto, quien había partido desde la 16ª posición en la carrera sprint.
El piloto de Alpine, recientemente confirmado como titular de la escudería para la temporada 2026, había tenido un inicio prometedor: ganó dos posiciones en la primera vuelta tras aprovechar un toque entre Bearman y Lawson en las curvas 4 y 5. Sin embargo, pocos giros después, la situación cambió dramáticamente.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1987162621670265033?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1987162621670265033%7Ctwgr%5E64228a9aa98bc46d3e3b04ff6316b94122b92d8a%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.clarin.com%2Fdeportes%2Ff1-gp-brasil-franco-colapinto-carrera-sprint-clasificacion-directo_0_93LDd8ZDhs.html&partner=&hide_thread=false
En la Curva 3, Colapinto perdió el control de su monoplaza y se estrelló contra el muro, en un incidente que también involucró a Oscar Piastri (McLaren) y Nico Hülkenberg (Haas). La dirección de carrera activó la bandera roja de inmediato para retirar los vehículos dañados y limpiar la pista. El auto del argentino fue el más afectado, aunque no se reportaron lesiones de gravedad.
La Fórmula 1, al rojo vivo
Mientras tanto, la pelea por el campeonato sigue encendida. El británico Lando Norris se quedó con la pole position para la sprint, seguido por su compañero Oscar Piastri —antes del accidente— y con Max Verstappen partiendo desde la sexta posición.
La acción en Interlagos continúa con la clasificación para la carrera de mañana, programada para las 15, aunque el alerta meteorológico que rige sobre San Pablo podría alterar nuevamente el desarrollo del fin de semana.