Franco Colapinto largará 16° la Sprint del Gran Premio de Brasil

El piloto argentino será parte de la clasificación para la Sprint en el Gran Premio de Brasil.

El piloto argentino buscará en Brasil seguir acumulando experiencia y buenos rendimientos para seguir conformando a la escudería francesa.

Franco Colapinto fue confirmado este viernes como piloto titular del equipo Alpine para la temporada 2026 de la Fórmula 1, un anuncio que marca un hito en su carrera y lo consolida definitivamente en la máxima categoría del automovilismo mundial.

Pero las buenas noticias no terminan ahí: el joven bonaerense de 23 años ya se prepara para afrontar un exigente fin de semana en el Gran Premio de Brasil, la vigésimo primera fecha del campeonato 2025, en el siempre vibrante circuito de Interlagos.

Este sábado, Colapinto disputará la carrera sprint y la clasificación principal del Gran Premio. En la tanda clasificatoria para la sprint, el piloto argentino finalizó muy cerca de avanzar a la siguiente ronda y largará desde la 16ª posición, tras quedar eliminado por escaso margen en la Q1.