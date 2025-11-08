8 de noviembre de 2025 - 10:55

Franco Colapinto largará 16° la Sprint del Gran Premio de Brasil

El piloto argentino será parte de la clasificación para la Sprint en el Gran Premio de Brasil.

El piloto argentino buscará en Brasil seguir acumulando experiencia y buenos rendimientos para seguir conformando a la escudería francesa.&nbsp;

El piloto argentino buscará en Brasil seguir acumulando experiencia y buenos rendimientos para seguir conformando a la escudería francesa. 

Foto:

Gentileza
Por Redacción

Franco Colapinto fue confirmado este viernes como piloto titular del equipo Alpine para la temporada 2026 de la Fórmula 1, un anuncio que marca un hito en su carrera y lo consolida definitivamente en la máxima categoría del automovilismo mundial.

Leé además

El piloto argentino sufrió un triple choque y debió abandonar la carrera en Brasil.

No le sale una: Franco Colapinto tuvo un triple choque y Lando Norris ganó la competencia

Por Redacción Deportes
Franco Colapinto estuvo presente en el Fan Zone de Interlagos de San Pablo y aparfeció con un disfraz. 

La sorpresa de Franco Colapinto al aparecer en el Fan Zone de Interlagos disfrazado

Por Redacción Espectáculos

Pero las buenas noticias no terminan ahí: el joven bonaerense de 23 años ya se prepara para afrontar un exigente fin de semana en el Gran Premio de Brasil, la vigésimo primera fecha del campeonato 2025, en el siempre vibrante circuito de Interlagos.

Este sábado, Colapinto disputará la carrera sprint y la clasificación principal del Gran Premio. En la tanda clasificatoria para la sprint, el piloto argentino finalizó muy cerca de avanzar a la siguiente ronda y largará desde la 16ª posición, tras quedar eliminado por escaso margen en la Q1.

Desde la pole position partirá el británico Lando Norris (McLaren), actual líder del campeonato, quien buscará ampliar su ventaja en la lucha por el título.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Colapinto vivió una mañana accidentada en la carrera Sprint del Gran Premio de Brasil.

Así fue el accidente de Franco Colapinto en el GP de San Pablo: bandera roja en la sprint de Fórmula 1

Por Redacción Deportes
Tras ser confirmado para el 2026, Franco Colapinto termión 16° en la FP1 de Brasil.

Tras ser confirmado para el 2026, Franco Colapinto terminó 16° en la FP1 de Brasil

Por Redacción Policiales
Franco Colapinto correrá en el 2026 en Alpine y será piloto titular. 

Franco Colapinto fue confirmado por Alpine como piloto titular para la Fórmula 1 en 2026

Por Redacción Deportes
Colapinto se mostró desconcertado sobre qué rendimiento mostrará Alpine en Brasil, aunque sí hizo hincapié en que la lluvia puede ayudar. 

Franco Colapinto vuelve a Brasil por su revancha en la F1 y se prepara para ser titular en Alpine en 2026

Por Redacción Deportes