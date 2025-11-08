No le sale una: Franco Colapinto tuvo un triple choque y Lando Norris ganó la competencia

Franco Colapinto llegó a San Pablo con la ilusión de sumar sus primeros puntos en el año , y con la confianza de Alpine, su escudería, que decidió que siga siendo parte del equipo a pesar de que los resultados no hayan sido los esperados cuando lo contrataron.

La carrera sprint del GP de Brasil , que se corrió este sábado bajo una intensa lluvia y finalizó con el triunfo de Lando Norris, comenzó con el joven de Pilar logrando adelantar dos posiciones -partió 16°- rápidamente, pero el agua de la pista hizo que tenga que bajar la intensidad.

En la octava vuelta (de 24), un triple choque entre el argentino, Oscar Piastri (McLaren), Nico Hülkenberg (Kick Sauber) terminó con las esperanzas de los pílotos, que se despidieron temprano de la carrera.

El primero en accidentarse fue Piastri , quien pisó el sector mojado del piano y perdió el control de su coche. Sin embargo, prácticamente al mismo tiempo tanto Nico como Franco sufrieron el mismo inconveniente y los tres impactaron de lleno en las barreras de contención de la curva 3 .

Los mecánicos del equipo al que representa Colapinto tendrán un arduo trabajo por delante para que el argentino pueda tener el coche en condiciones de cara a la clasificación que comenzará en cuestión de horas.

Formula 1 Colapinto vivió una mañana accidentada en la carrera Sprint del Gran Premio de Brasil. Gentileza

Brasil, la bestia negra de Franco Colapinto

Interlagos y la lluvia no le han sentado bien a Franco Colapinto. Aunque es la carrera con más fanaticada argentina en las gradas, lo cierto es que San Pablo también es el lugar en el que Colapinto más veces se ha accidentado desde que dio el salto a la Fórmula 1.

En 2024, con Williams, Franco tuvo dos fuertes accidentes. El primero fue en la clasificación y el segundo en la carrera principal. Ahora, el oriundo de Buenos Aires volvió a sufrir un duro golpe en Brasil y sus aficionados prenden velas para que pueda ser parte de la clasificación.

McLaren celebró la Sprint

Fue una accidentada carrera Sprint, donde Lando Norris ganó la carrera tras batallar en las vueltas finales contra Andrea Kimi Antonelli. El de Mercedes llegó segundo, por delante de su compañero George Russell que se ubicó tercero. Además, la buena noticia para Alpine, más allá del accidente de Colapinto, fue que Pierre Gasly sumó un punto tras cruzar la meta en el octavo lugar.

El cierre de la competencia no careció de dramatismo, tras un violento choque del brasileño Gabriel Bortoleto , quien no pudo completar la carrera Sprint en su país.