Franco Colapinto vuelve a Brasil por su revancha en la F1 y se prepara para ser titular en Alpine en 2026

Franco Colapinto vive el cierre de un año que comenzó desde el banco y terminará con su ascenso confirmado como piloto titular de Alpine para 2026. El bonaerense de 22 años, que en 2024 atravesó un duro paso por Interlagos con abandonos y malas experiencias bajo la lluvia, regresa al Gran Premio de San Pablo con un solo objetivo: reivindicarse.

La Fórmula 1 le dio un lugar especial a Franco Colapinto para el Gran Premio de Brasil

Franco Colapinto sin opciones: se conoció el momento exacto en que Alpine tiró la toalla en 2025

Durante una conferencia de prensa previa a la competencia, Colapinto reconoció que este fin de semana tiene un valor emocional especial. “Desde que empezó la temporada sabía que no sería titular al comienzo, pero si soñaba con algo, era con volver a correr en Brasil , en Interlagos, con toda la gente apoyándome”, expresó con una sonrisa. Recordó también aquel duro momento vivido el año pasado, marcado por la pérdida de su abuelo y dos accidentes consecutivos en condiciones climáticas adversas. “Fue muy difícil, pero aprendí mucho. Fue una experiencia que me sirvió para crecer como piloto y como persona”, afirmó.

Aunque la conferencia estaba pautada originalmente en español, se realizó íntegramente en inglés ante la cancelación del encuentro con medios latinoamericanos. Allí, el piloto se mostró relajado y agradecido por el apoyo de sus compatriotas, que volverán a llenar las tribunas de Interlagos. “Estoy muy agradecido con los fans, que me siguieron carrera tras carrera. Este fin de semana quiero disfrutarlo con ellos y regalarles una buena actuación”, comentó.

El futuro también se filtró en la conversación. Si bien todo apunta a que Alpine anunciará pronto su continuidad , Colapinto prefirió mantener los pies en la tierra: “No pienso demasiado en lo que viene. Quiero enfocarme en terminar bien la temporada y seguir dando resultados”. De todos modos, adelantó que ya está involucrado en el desarrollo del proyecto 2025 y que el nuevo monoplaza “será claramente mejor que el actual”.

“Estamos trabajando mucho en Enstone para mejorar la unidad de potencia y el rendimiento general. Las simulaciones son prometedoras, aunque hasta que el auto no esté en pista no se puede saber con certeza. Pero el ambiente es muy positivo”, explicó.

Más allá del futuro, su concentración está puesta en el presente. “Volver a correr en Brasil es muy especial. Me encanta este circuito y la energía del público. Espero que sea un gran fin de semana, sobre todo para todos los argentinos que viajaron hasta acá”, aseguró.

Franco Colapinto El piloto argentino está a las puertas de ser confirmado como titular para la escudería Alpine en 2026. Gentileza

Al ser consultado por la histórica rivalidad deportiva entre Argentina y Brasil, el piloto se distanció de cualquier comparación: “Brasil para mí es como una segunda casa. En el automovilismo somos pocos y competimos contra pilotos de todo el mundo, así que no existe esa rivalidad. Me enorgullece ver a Sudamérica unida”.

También celebró la llegada de Gabriel Bortoleto, quien devolverá a Brasil un piloto en la Fórmula 1 después de ocho años. “Somos muy amigos y me alegra compartir esto con él. Creo que es lindo ver a Argentina y Brasil juntas, demostrando que la unión sudamericana también puede estar en la F1”, destacó.

Por último, Colapinto evitó hacer pronósticos sobre el rendimiento de Alpine en San Pablo, aunque confía en que las condiciones climáticas —con lluvia en el pronóstico— puedan jugar a su favor. “El clima cambia todo y puede abrir oportunidades. Vamos a aprovechar cada una y dar lo mejor de nosotros”, concluyó el argentino, listo para escribir una nueva página de su historia en Interlagos.