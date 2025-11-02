El mensaje de Franco Colapinto a todos sus fans en la previa del Gran Premio de Brasil

El piloto de Alpine espera una gran cantidad de apoyo argentino en el Circuito de Interlagos del GP de Brasil.

Franco Colapinto se prepara para lo que será la próxima carrera del año, el Gran Premio de Brasil, el cual se llevará a cabo en el Circuito de Interlagos, una pista que el argentino conoce de haber competido el año anterior, donde recibió el cariño de miles de fans.

En las últimas horas, el corredor nacional palpitó lo que se viene en la temporada y recordó los sucesos en San Pablo del año anterior: “El año pasado, probablemente obtuve mejores resultados, y eso probablemente hizo que los argentinos se interesaran un poco más en las carreras”, indicó a varios medios.

Franco Colapinto, piloto de Alpine Franco Colapinto, piloto de Alpine “Este año estamos teniendo algunas dificultades, pero los verdaderos aficionados siguen ahí, y eso es lo más importante”, manifestó Colapinto, quien luego desarrollo: “Sé que habrá muchos en Brasil, ojalá tantos como el año pasado, y me alegrará verlos a todos. Estoy seguro de que lo entienden, pueden ver cuál es la situación en este momento y, para ser honesto, estoy muy concentrado en mi trabajo”.

“Hay mucha pasión que viene de Argentina, y gran parte de esa pasión me impulsa también a mí”, agregó el piloto pilarense, quien afirmó que se mantiene tranquilo con el tema de su inminente anuncio para 2026: “No le doy mucha importancia al mundo exterior y, en general, estoy más contento en el equipo con lo que estoy haciendo, y creo que los aficionados también”, sentenció el piloto argentino de Alpine, del que se espera sea confirmado esta semana como el compañero oficial de Pierre Gasly para 2026.

Cuándo corre Franco Colapinto en el Gran Premio de Brasil Viernes 7 de noviembre