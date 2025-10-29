¿Se disculpó con Gasly? Se conocieron detalles de Franco Colapinto y su charla interna en Alpine

Restan solo cuatro fechas en el calendario para la finalización de la temporada 2025 de la F1 y es época de definición de los pilotos que correrán el próximo año. Uno de los que se encuentra en el limbo es Franco Colapinto, quien vivió uno de los momentos más decisivos de la temporada, en el Circuito de Austin.
En la penúltima carrera, el piloto argentino desobedeció una orden directa de Alpine y adelantó a su compañero, Pierre Gasly. Lo cierto es que este acto de rebeldía le valió algunos cuestionamientos internos, de los que aseguran ya se solucionaron.
¿Qué dijo Flavio Briatore sobre la actitud de Franco Colapinto?
Tras lo acontecido en el Gran Premio de México, donde Colapinto cerró la carrera en el puesto 16°, el último lugar de la parrilla tras cuatro abandonos de sus colegas, Flavio Briatore habló con los medios y se refirió al corredor nacional.
Al ser abordado por el nivel del pilarense en las pocas carreras que corrió para la escudería francesa, explicó: "Ha mejorado mucho últimamente y lleva cuatro carreras al nivel de Pierre Gasly".
Flavio Briatore y Franco Colapinto
De todas formas, el italiano hizo referencia a lo sucedido en los Estados Unidos, cuando Franco avanzó sobre su compañero, en un claro acto de rebeldía: "Las instrucciones del equipo siempre deben respetarse", aseguró el asesor ejecutivo de Alpine.
"Franco tuvo que disculparse con Gasly y luego con todo el equipo de carreras", sentenció el ex director deportivo de la escudería Renault, en diálogo con la revista alemana Auto Moto Sport.
Flavio Briatore y Franco Colapinto
Tras estos dichos, el referente italiano de Alpine parece estar muy contento con el rendimiento del argentino, quien no tiene una competencia directa en su puesto y su continuidad en la máxima categoría del automovilismo parece ser un hecho, acercándonos cada vez más a la tan esperada fecha de su ratificación en el monoplaza rosa.