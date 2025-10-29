¿Se disculpó con Gasly? Se conocieron detalles de Franco Colapinto y su charla interna en Alpine

Flavio Briatore brindó detalles de las discusiones intimas del equipo tras el acto de "rebeldía" de Colapinto en el GP de Estados Unidos.

Restan solo cuatro fechas en el calendario para la finalización de la temporada 2025 de la F1 y es época de definición de los pilotos que correrán el próximo año. Uno de los que se encuentra en el limbo es Franco Colapinto, quien vivió uno de los momentos más decisivos de la temporada, en el Circuito de Austin.

En la penúltima carrera, el piloto argentino desobedeció una orden directa de Alpine y adelantó a su compañero, Pierre Gasly. Lo cierto es que este acto de rebeldía le valió algunos cuestionamientos internos, de los que aseguran ya se solucionaron.

El sobrepaso de Colapinto que toda la Argentina gritó como un triunfo.

Contra las órdenes de equipo, Franco adelantó a Gasly sobre el final del #USGP

En los próximos días se esperan definiciones sobre el futuro del piloto argentino en la Fórmula 1.pic.twitter.com/56F1bR4wIw — Autoblog Argentina (@AutoblogAR) October 19, 2025 ¿Qué dijo Flavio Briatore sobre la actitud de Franco Colapinto? Tras lo acontecido en el Gran Premio de México, donde Colapinto cerró la carrera en el puesto 16°, el último lugar de la parrilla tras cuatro abandonos de sus colegas, Flavio Briatore habló con los medios y se refirió al corredor nacional.

Al ser abordado por el nivel del pilarense en las pocas carreras que corrió para la escudería francesa, explicó: "Ha mejorado mucho últimamente y lleva cuatro carreras al nivel de Pierre Gasly".

Flavio Briatore y Franco Colapinto Flavio Briatore y Franco Colapinto De todas formas, el italiano hizo referencia a lo sucedido en los Estados Unidos, cuando Franco avanzó sobre su compañero, en un claro acto de rebeldía: "Las instrucciones del equipo siempre deben respetarse", aseguró el asesor ejecutivo de Alpine.