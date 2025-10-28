Anuncio inminente: Franco Colapinto se perfila como titular de Alpine en 2026

Luego de una destacada segunda mitad de temporada del piloto argentino, el anuncio oficial de su futuro podría darse antes del Gran Premio de Brasil.

Todo indica que Franco Colapinto será confirmado como piloto titular de Alpine para la temporada 2026 de la Fórmula 1. Según el sitio especializado Motorsport, “el acuerdo se da por hecho y el anuncio es inminente”. La oficialización se espera antes del Gran Premio de Brasil, que se disputará el domingo 9 de noviembre.

Franco Colapinto y un rendimiento que convence a Alpine La decisión de la continuidad del argentino se basa en la evolución del argentino durante la segunda parte de la temporada. En esta etapa, el pilarense logró igualar e incluso superar en varias ocasiones los registros de su compañero de equipo, Pierre Gasly, a pesar de contar con un monoplaza que no recibió grandes mejoras y que se encontraba lejos de ser competitivo.

mexicolapin Franco Colapinto en el GP de México Gentileza Tras el Gran Premio de México, el jefe de Alpine, Stieve Nielsen, destacó el desempeño de sus pilotos: “Sabíamos que iba a ser una tarde dura. Hay que reconocer el mérito de Pierre (Gasly) y Franco (Colapinto) por darlo todo en una situación difícil, en la que el coche era difícil de conducir y había poco por lo que luchar en la pista”.

Otro indicio sobre la confirmación de Colapinto fue la presencia de representantes de los principales patrocinadores del piloto argentino en el paddock durante el reciente GP de México. Esto refuerza la idea de que Alpine apunta a definir rápidamente su alineación para 2026.

Franco Colapinto, piloto de Alpine Franco Colapinto, piloto de Alpine Por último, hay que decir que el joven de 22 años no tiene contrincantes firmes que luchen por su asiento, ya que Paul Aron y Jack Doohan se encuentran en estos momentos fuera de consideración y otros pilotos como Checo Pérez o Valtteri Bottas ya aseguraron su presencia en el nuevo proyecto de Cadillac. Es por ello que el propio Colapinto se perfila como la opción más firme y confiable para Alpine. Ahora resta conocer la fecha exacta del anuncio que esperan los fanáticos argentinos.