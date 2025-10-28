La final de Copa Argentina ya tiene fecha: ¿Dónde se jugará?

El trascendental duelo entre Argentinos Juniors e Independiente Rivadavia de Mendoza se llevará a cabo el próximo miércoles 5 de noviembre. La AFA evalúa posibles sedes.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) reveló este lunes la fecha para el la gran final entre Argentinos Juniors e Independiente Rivadavia de Mendoza, correspondiente a la final de la Copa Argentina. El mismo se llevará a cabo el miércoles 5 de noviembre con horario y sede a confirmar, según publicó el ente máximo que regula el deporte en el país en redes sociales.

Recordemos que el equipo de Alfredo Berti arrobó a esta instancia luego de imponerse el pasado viernes desde el punto penal por 4-3 (0 a 0 en el tiempo regular) frente a River, mientras que el Bicho venció a Belgrano por 2-1 en un duelo que comenzó abajo en el marcador.

¿Cuáles son las posibles sedes de la gran final de la Copa Argentina? Con la fecha de la final confirmada, tan solo resta saber cuál será la sede donde uno de estos dos equipos levanten el trofeo nacional por primera vez en su historia. En un principio, las provincias que picaban en punta eran Córdoba, Santa Fé y Santiago del Estero.

Si bien la primera era la opción más lógica por ser un punto medio entre Buenos Aires y Mendoza, pierde un poco de fuerza por haber sido la sede de la semifinal. El segundo escenario posible es el Gigante de Arroyito, propiedad de Rosario Central. La organización quedó contenta con la final de la Primera Nacional del año anterior (entre Aldosivi y San Martín de Tucumán), y también con el choque entre River y Racing por los cuartos de final de la actual Copa Argentina.

Estadio La Pedrera, Villa Mercedes, San Luis. / Gentileza. Estadio La Pedrera, Villa Mercedes, San Luis. / Gentileza. La última de la que se hablaba era el Estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero. Sin embargo, en las últimas horas picó en punta la opción del estadio de La Pedrera de San Luis es una de las sedes con más chances de recibir el partido.