28 de octubre de 2025 - 09:37

La final de Copa Argentina ya tiene fecha: ¿Dónde se jugará?

El trascendental duelo entre Argentinos Juniors e Independiente Rivadavia de Mendoza se llevará a cabo el próximo miércoles 5 de noviembre. La AFA evalúa posibles sedes.

Independiente Rivadavia jugará la final de la Copa Argentina

Independiente Rivadavia jugará la final de la Copa Argentina

Foto:

Por Cristian Reta

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) reveló este lunes la fecha para el la gran final entre Argentinos Juniors e Independiente Rivadavia de Mendoza, correspondiente a la final de la Copa Argentina. El mismo se llevará a cabo el miércoles 5 de noviembre con horario y sede a confirmar, según publicó el ente máximo que regula el deporte en el país en redes sociales.

Por Emanuel Cenci
Trascendió la posible sede y fecha de la final de la Copa Argentina

Por Redacción Deportes

Recordemos que el equipo de Alfredo Berti arrobó a esta instancia luego de imponerse el pasado viernes desde el punto penal por 4-3 (0 a 0 en el tiempo regular) frente a River, mientras que el Bicho venció a Belgrano por 2-1 en un duelo que comenzó abajo en el marcador.

Independiente Rivadavia - River Plate

¿Cuáles son las posibles sedes de la gran final de la Copa Argentina?

Con la fecha de la final confirmada, tan solo resta saber cuál será la sede donde uno de estos dos equipos levanten el trofeo nacional por primera vez en su historia. En un principio, las provincias que picaban en punta eran Córdoba, Santa Fé y Santiago del Estero.

Si bien la primera era la opción más lógica por ser un punto medio entre Buenos Aires y Mendoza, pierde un poco de fuerza por haber sido la sede de la semifinal. El segundo escenario posible es el Gigante de Arroyito, propiedad de Rosario Central. La organización quedó contenta con la final de la Primera Nacional del año anterior (entre Aldosivi y San Martín de Tucumán), y también con el choque entre River y Racing por los cuartos de final de la actual Copa Argentina.

Estadio La Pedrera, Villa Mercedes, San Luis. / Gentileza.

La última de la que se hablaba era el Estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero. Sin embargo, en las últimas horas picó en punta la opción del estadio de La Pedrera de San Luis es una de las sedes con más chances de recibir el partido.

Todas las sedes de la final de Copa Argentina

  • 2024 Estadio 15 de Abril (Unión), Santa Fe
  • 2023 Estadio Ciudad de Lanús, Buenos Aires
  • 2022 Estadio Malvinas Argentinas, Mendoza
  • 2019-20 Estadio Único Madre de Ciudades, Santiago del Estero
  • 2018-19 Estadio Malvinas Argentinas, Mendoza
  • 2017-18 Estadio Malvinas Argentinas, Mendoza
  • 2016-17 Estadio Malvinas Argentinas, Mendoza
  • 2015-16 Estadio Mario Alberto Kempes, Córdoba
  • 2014-15 Estadio Mario Alberto Kempes, Córdoba
  • 2013-14 Estadio San Juan del Bicentenario, San Juan
  • 2012-13 Estadio Bicentenario de Catamarca, San Fernando del Valle de Catamarca
  • 2011-12 Estadio San Juan del Bicentenario, San Juan
