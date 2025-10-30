30 de octubre de 2025 - 19:58

Colapinto y un emotivo homenaje a Diego en el día de su cumpleaños

El joven piloto recordó a Diego Maradona con un mensaje simple y conmovedor. El fútbol y el deporte mundial celebraron una vez más al eterno 10.

Franco Colapinto no dudó en dedicarle unas palabras al ídolo que marcó a generaciones. 

Foto:

Gentileza
Los Andes | Sergio Faria
Por Sergio Faria

Las redes sociales se tiñeron de emoción este 30 de octubre. A casi cinco años de su partida, Diego Armando Maradona volvió a ser el centro de los homenajes en todo el mundo. Figuras del deporte, clubes y miles de fanáticos rindieron tributo al eterno “10” en el día en que habría celebrado su cumpleaños número 65.

Entre los mensajes más destacados se encontró el del piloto argentino de Fórmula 1 Franco Colapinto, quien no dudó en dedicarle unas palabras al ídolo que marcó generaciones. Desde sus historias de Instagram, el joven de 22 años compartió una frase simple pero profunda: “Feliz cumpleaños, Diego. Sos eterno”, acompañada por un corazón y una bandera argentina.

El mensaje estuvo acompañado por un breve video de la recordada entrada en calor de Maradona en el Napoli, al ritmo de Live Is Life, uno de los momentos más icónicos de su carrera y del fútbol mundial.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ColapintoFiles/status/1983925462024732869?t=c_mq6CgHKzMNnQ-AfXsNFg&s=08&partner=&hide_thread=false

Una ola de homenajes en todo el mundo

El recuerdo del astro argentino trascendió fronteras. La selección argentina fue una de las primeras en sumarse a los tributos digitales, publicando un video con imágenes históricas del capitán levantando la Copa del Mundo en México 1986, acompañado por un texto cargado de sentimiento:“Diego, hoy cumplirías 65. Después de tanto esfuerzo y lucha, lo único imposible de jubilar es nuestro amor por vos”.

En la misma línea, Boca Juniors eligió un homenaje musical. A las 10.10 (número simbólico por su camiseta) difundió un video con imágenes del Diez dentro y fuera de la cancha, musicalizado con Maradó, el clásico tema de Los Piojos.

Argentinos Juniors, Newell’s Old Boys y Gimnasia y Esgrima La Plata, clubes marcados por la huella de Maradona como jugador y entrenador, también se sumaron con publicaciones conmemorativas.

A nivel internacional, Napoli y Sevilla replicaron el gesto, recordando al futbolista que dejó una marca indeleble en Europa y en el corazón de los hinchas.

Franco Colapinto durante el GP de México.

Franco Colapinto durante el GP de México.

Colapinto y su presente en la Fórmula 1

Mientras se multiplica el cariño hacia Maradona, Franco Colapinto continúa su primera temporada en la máxima categoría del automovilismo mundial. Tras finalizar 16° en el Gran Premio de México, el piloto argentino ya piensa en la próxima cita: Interlagos, en San Pablo, entre el 7 y el 9 de noviembre.

“Brasil es el Gran Premio de casa. Hay muchos argentinos que van a estar ahí y quiero disfrutarlo con todos ellos. Ojalá podamos darles una alegría”, comentó el pilarense, quien corre para Alpine.

image

Con el espíritu competitivo que lo caracteriza, Colapinto reconoció que su objetivo es seguir mejorando: “Venimos de una carrera difícil, pero de acá para arriba. Se merecen un buen resultado y voy a intentar darles algo lindo”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1983856346610258347?t=f8OhEAcA5ON-xgvJedc1Qg&s=08&partner=&hide_thread=false

Maradona, eterno

Los homenajes de este 30 de octubre confirmaron, una vez más, que Maradona trasciende el tiempo y el deporte. Desde un joven piloto argentino que creció admirándolo hasta los clubes y las instituciones que lo vieron brillar, el recuerdo del Diez sigue vivo, intacto, y tan inmenso como su legado.

