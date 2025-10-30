Ídolo eterno: tres documentales para recordar a Maradona en el día de su cumpleaños

Se agotó la moneda del Mundial 2026 que conmemora a Maradona a pesar de la polémica en redes

En un día más que especial para quienes desean revivir sus hazañas o conocer más sobre su vida, las plataformas de streaming ofrecen interesantes propuestas sobre Maradona. Por eso, esta nota presenta u na selección de tres producciones disponibles en diferentes sitios para que puedas sumergirte en la vida del Diez.

Una perlita inolvidable de Maradona ocurrió en el 2005, cuando fue conductor de "La noche del 10" , un big show semanal que se emitió por Canal 13 y tuvo 13 episodios. El primero fue el 15 de agosto de 2005 y salía todos los lunes en el horario prime time de la TV argentina, logrando ratings descomunales.

Nadie podía decirle que no a Diego, y es por eso que por su programa pasaron figuras importantísimas de talla nacional e internacional. Desde Manu Ginóbili, Gabriel Batistuta, Gabriela Sabatini, Lionel Messi, Juan Román Riquelme, Susana Giménez, Mercedes Sosa, Mirtha Legrand y Charly García , hasta Pelé , Thalía, Rafaela Carrá, Chespirito, Xuxa, Cristian Castro, Robbie Williams y Mike Tayson , pasaron por el show de Maradona. Incluso, el Pelusa viajó hasta Cuba para entrevistar a Fidel Castro .

Pero el inivtado más importante fue él mismo. En episodio número 10, Maradona se entrevistó a sí mismo y habló de todo y de todos, protagonizando uno de los momentos más incónicos de la televisión argentina.

Los capítulos están en Youtube, algunos pueden verse completos y de otros solo hay algunos fragmentos. Pero cada minuto de Diego en patalla vale la pena.

Maradona por Kusturica

El famoso director serbio, Emir Kusturica dirige una extraordinaria recreación de la caída y resurrección del ídolo, con declaraciones de Diego que al día de hoy se recuerdan por su sensatez y honestidad. El documental está disponible en Prime Video.

Embed

Maradona en Sinaloa

En esta serie documental se retrata la era en la que Diego Maradona se instaló en Culiacán, estado de Sinaloa, con el objetivo de salvar al equipo local, los Dorados de Sinaloa, quienes militaban la segunda división del ascenso mexicano.

En menos de un año, la presencia del astro revolucionó al club y a la ciudad, pero también mostró un lado muy sensible y personal del crack. Se puede ver en Netflix.

Embed

La hija de Dios

En una serie documental estrenada hace unos meses, Dalma Maradona retrata con sensibilidad y mucho sentimiento aquellos sitios en el mundo donde su padre dejó huella. Acompañada por excompañeros y amigos del Diego, la hija mayor del astro revive y descubre lo mejor del Diez. Disponible en MAX.