Ídolo eterno: tres documentales para recordar a Maradona en el día de su cumpleaños

Una perlita inolvidable de Maradona ocurrió en el 2005, cuando fue conductor de "La noche del 10", un big show semanal que se emitió por Canal 13 y tuvo 13 episodios. El primero fue el 15 de agosto de 2005 y salía todos los lunes en el horario prime time de la TV argentina, logrando ratings descomunales.
Nadie podía decirle que no a Diego, y es por eso que por su programa pasaron figuras importantísimas de talla nacional e internacional. Desde Manu Ginóbili, Gabriel Batistuta, Gabriela Sabatini, Lionel Messi, Juan Román Riquelme, Susana Giménez, Mercedes Sosa, Mirtha Legrand y Charly García, hasta Pelé, Thalía, Rafaela Carrá, Chespirito, Xuxa, Cristian Castro, Robbie Williams y Mike Tayson, pasaron por el show de Maradona. Incluso, el Pelusa viajó hasta Cuba para entrevistar a Fidel Castro.
Pero el inivtado más importante fue él mismo. En episodio número 10, Maradona se entrevistó a sí mismo y habló de todo y de todos, protagonizando uno de los momentos más incónicos de la televisión argentina.
El famoso director serbio, Emir Kusturica dirige una extraordinaria recreación de la caída y resurrección del ídolo, con declaraciones de Diego que al día de hoy se recuerdan por su sensatez y honestidad. El documental está disponible en Prime Video.