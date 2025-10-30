"Que se vayan todos": la Asamblea en Gimnasia y Esgrima La Plata terminó con fuertes incidentes

Los hinchas presentes apuntaron contra la dirigencia, al estar disconformes con la actual gestión. Volaron botellas y sillas, en medio de cánticos, empujones y golpes.

Este jueves, las Asambleas Ordinaria Anual de Gimnasia y Esgrima La Plata fue suspendida momentáneamente. El evento se desarrollaba en el Polideportivo Vìctor Nethol de La Plata, Buenos Aires, hasta que una serie de hechos violentos llevó a la Comisión Directiva abandonar el lugar.

Justamente la Comisión fue el blanco de los ataques. El malestar de los socios e hinchas es producto de los números rojos que mantiene la institución platense, que arrastra inhibiciones de cara al próximo mercado de pases y en la que tanto jugadores como empleadas reclaman por atrasos en sus salarios.

¡ESCÁNDALO, DESCONTROL y SILLAZOS en la ASAMBLEA de GIMNASIA y ESGRIMA LA PLATA!



Caos en la Asamblea Anual Ordinaria en el Polideportivo de La Plata tras agresiones de los socios hacia la Comisión Directiva, que tuvieron que abandonar el recinto. Los socios tiraron huevos en… pic.twitter.com/bcSDEFhw6D — TyC Sports (@TyCSports) October 30, 2025 Todo se descontroló cuando Oscar González Arsac, Secretario General, tomó la palabra para lamentar la mala gestión del Lobo. Los hinchas presentes en el recinto arrojaron botellas y sillas contra la Comisión, mientras cantaban “que se vayan todos” y lanzaban golpes.

Ante ese escenario se frenó la sesión, pero sorpresivamente luego se retomó con normalidad. Además se logró aprobar el balance con el objetivo de que la próxima Comisión Directiva pueda recurrir a un préstamo para pagar las deudas correspondientes y reducir un pasivo que estaría rondando los 11 millones de dólares.