"Que se vayan todos": la Asamblea en Gimnasia y Esgrima La Plata terminó con fuertes incidentes

Este jueves, las Asambleas Ordinaria Anual de Gimnasia y Esgrima La Plata fue suspendida momentáneamente. El evento se desarrollaba en el Polideportivo Vìctor Nethol de La Plata, Buenos Aires, hasta que una serie de hechos violentos llevó a la Comisión Directiva abandonar el lugar.
Justamente la Comisión fue el blanco de los ataques. El malestar de los socios e hinchas es producto de los números rojos que mantiene la institución platense, que arrastra inhibiciones de cara al próximo mercado de pases y en la que tanto jugadores como empleadas reclaman por atrasos en sus salarios.
Todo se descontroló cuando Oscar González Arsac, Secretario General, tomó la palabra para lamentar la mala gestión del Lobo. Los hinchas presentes en el recinto arrojaron botellas y sillas contra la Comisión, mientras cantaban “que se vayan todos” y lanzaban golpes.
Ante ese escenario se frenó la sesión, pero sorpresivamente luego se retomó con normalidad. Además se logró aprobar el balance con el objetivo de que la próxima Comisión Directiva pueda recurrir a un préstamo para pagar las deudas correspondientes y reducir un pasivo que estaría rondando los 11 millones de dólares.
Sin embargo, una vez que el motivo por el cual se dio la Asamblea fue resuelto, nuevamente se hizo presente un fuerte altercado contra los dirigentes. Los socios tiraron huevos en la mesa de la Comisión, revolearon sillas y suplicaron la salida de los dirigentes.