30 de octubre de 2025 - 23:38

"Que se vayan todos": la Asamblea en Gimnasia y Esgrima La Plata terminó con fuertes incidentes

Los hinchas presentes apuntaron contra la dirigencia, al estar disconformes con la actual gestión. Volaron botellas y sillas, en medio de cánticos, empujones y golpes.

Fuertes incidentes en la Asamblea en Gimnasia por violentos incidentes contra la Comisión Directiva.

Fuertes incidentes en la Asamblea en Gimnasia por violentos incidentes contra la Comisión Directiva.

Foto:

redes
Incidentes en la última Asamblea de Mariano Cowen como presidente de Gimnasia.

Incidentes en la última Asamblea de Mariano Cowen como presidente de Gimnasia.

Foto:

X / @MatiasAragues
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Este jueves, las Asambleas Ordinaria Anual de Gimnasia y Esgrima La Plata fue suspendida momentáneamente. El evento se desarrollaba en el Polideportivo Vìctor Nethol de La Plata, Buenos Aires, hasta que una serie de hechos violentos llevó a la Comisión Directiva abandonar el lugar.

Leé además

Confiado y buscando encender el ánimo del plantel, el Turco Asad abrió las puertas del Gambarte para que los hinchas acompañaran una de las prácticas.

Godoy Cruz se juega una final ante San Martín y Asad apela al orgullo del Tomba

Por Sergio Faria
El Granate eliminó el equipo trasandino al imponerse 1 a 0 y es el único equipo argentino en la final de un torneo Continental. 

Lanús venció a Universidad de Chile y es finalista de la Copa Sudamericana

Por Redacción Deportes

Justamente la Comisión fue el blanco de los ataques. El malestar de los socios e hinchas es producto de los números rojos que mantiene la institución platense, que arrastra inhibiciones de cara al próximo mercado de pases y en la que tanto jugadores como empleadas reclaman por atrasos en sus salarios.

Embed

Todo se descontroló cuando Oscar González Arsac, Secretario General, tomó la palabra para lamentar la mala gestión del Lobo. Los hinchas presentes en el recinto arrojaron botellas y sillas contra la Comisión, mientras cantaban “que se vayan todos” y lanzaban golpes.

Ante ese escenario se frenó la sesión, pero sorpresivamente luego se retomó con normalidad. Además se logró aprobar el balance con el objetivo de que la próxima Comisión Directiva pueda recurrir a un préstamo para pagar las deudas correspondientes y reducir un pasivo que estaría rondando los 11 millones de dólares.

Embed

Sin embargo, una vez que el motivo por el cual se dio la Asamblea fue resuelto, nuevamente se hizo presente un fuerte altercado contra los dirigentes. Los socios tiraron huevos en la mesa de la Comisión, revolearon sillas y suplicaron la salida de los dirigentes.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Francisco Cerúndolo, quedó fuera del Master 1000 de París, este jueves tras caer frente al italiano Jannik Sinner.

Tenis: Francisco Cerúndolo cayó frente a Sinner y cerró la participación argentina en París

Por Redacción Deportes
Franco Colapinto no dudó en dedicarle unas palabras al ídolo que marcó a generaciones. 

Colapinto y un emotivo homenaje a Diego en el día de su cumpleaños

Por Sergio Faria
Golazo de Diego Maradona para el 1-1 contra Italia en el Mundial de México 1986. 

Ídolo eterno: tres documentales para recordar a Maradona en el día de su cumpleaños

Por Redacción Deportes
El ex arquero de Boca fue una muralla en el Cilindro de Avellaneda, que le permitió al Flamengo  el pase a la final de la Copa Libertadores.

Agustín Rossi, entre el sueño de la Albiceleste y el interés de Brasil

Por Redacción Deportes