Lanús venció a Universidad de Chile y es finalista de la Copa Sudamericana
Con un gol de Castillo, el equipo de Pellegrino aseguró su pase a la final que jugará frente al Atlético Mineiro, el 22 de noviembre. El Granate se impuso al conjunto trasandino con un global de 3 a 2.
El Granate eliminó el equipo trasandino al imponerse 1 a 0 y es el único equipo argentino en la final de un torneo Continental.
Lanús consiguió su pasaje a la final de laCopa Sudamericana luego de imponerse 1-0 sobre Universidad de Chile en el Estadio Ciudad de Lanús-Néstor Díaz Pérez, tras el empate 2-2 en la ida. El Granate se enfrentará ahora a Atlético Mineiro por el título, con Rodrigo Castillo como figura indiscutida de la serie, autor de los tres goles del equipo en los 180 minutos.
El partido arrancó con intensidad y polémica. A los 4 minutos, Agustín Cardozo cometió una dura falta sobre Javier Altamirano, recibiendo solo tarjeta amarilla pese a que la acción parecía merecer un castigo mayor. El VAR, conducido por Ángel Arteaga, respaldó la decisión del árbitro Alexis Herrera.
En medio de un inicio dubitativo, Lanús generó su primera situación clara a los 11 minutos. Marcelino Moreno quedó mano a mano con el arquero Gabriel Castellón tras una combinación entre Eduardo Salvio y Rodrigo Castillo, pero el gol fue anulado por un fuera de juego milimétrico. La Universidad de Chile respondió con un remate desde mitad de cancha de Felipe Salomoni que se fue apenas por arriba del travesaño, manteniendo el trámite parejo.
En la segunda mitad, Lanús tomó mayor protagonismo. Rodrigo Castillo probó con un disparo que se desvió en un defensor, y luego, a los 61 minutos, anotó el gol de la victoria tras recibir un pase profundo de Marcelino Moreno. Con mucha calma, el delantero eludió a Castellón y definió con zurda, sellando el 1-0 que dejó al Granate en la final.
Luego de una polémica mano no sancionada del Toto Salvio, jugadón de Marcelino Moreno y golazo a pura gambeta de Rodrigo Castillo para el 1-0 (3-2 global) de Lanús ante la U. de Chile... ¡LOCURA EN EL BANCO GRANATE! pic.twitter.com/o3ezmD9u0B
Castillo fue la gran figura de la serie, ya que además de este gol, había marcado los dos tantos del partido de ida en Santiago de Chile. Gracias a su actuación, Lanús alcanzó su tercera final de la Copa Sudamericana, tras ganar el torneo en 2013 y perder la definición ante Defensa y Justicia en 2020.
El Granate será el único representante argentino en la final de un torneo continental esta temporada, luego de la eliminación de Racing en la Libertadores ante Flamengo. Su rival será Atlético Mineiro, que superó a Independiente del Valle con un global de 4-2. El duelo definitorio se jugará el sábado 22 de noviembre en Paraguay, y marcará el quinto enfrentamiento entre ambos equipos, con ventaja histórica para los brasileños en finales previas.