Agustín Rossi, entre el sueño de la Albiceleste y el interés de Brasil

Sus atajadas llevaron a Flamengo a la final de la Libertadores y abrieron un curioso debate sobre su futuro internacional. Rossi anhela el llamado de Lionel Scaloni, pero podría ser elegible para Brasil. ¿Qué dice el reglamento FIFA y qué piensa el propio jugador

El ex arquero de Boca fue una muralla en el Cilindro de Avellaneda, que le permitió al Flamengo el pase a la final de la Copa Libertadores.

El empate sin goles entre Racing y Flamengo en el Cilindro de Avellaneda selló el pase del conjunto carioca a la final de la Copa Libertadores. Pero más allá del resultado, el gran protagonista de la noche fue el arquero argentino Agustín Rossi, quien volvió a brillar con intervenciones decisivas y se consolidó como una de las figuras del equipo dirigido por Filipe Luis.

El entrenador brasileño, en conferencia de prensa, no escatimó elogios para su arquero: “Es un jugador muy ambicioso y está atravesando un gran momento. Esperamos que mantenga este nivel”, destacó Filipe Luis, que volvió a remarcar el papel determinante de Rossi, también héroe en la definición por penales ante Estudiantes en los cuartos de final.

Consultado sobre la posibilidad de que el ex Boca ataje algún día para la selección brasileña, el DT fue tajante: “¿Te imaginas a un argentino jugando un Mundial con Brasil? No lo veo posible, aunque tiene el nivel para hacerlo. Es un profesional con todo el derecho de tramitar su pasaporte, pero vestir la camiseta de Brasil es otra historia”.

image Agustín Rossi se abrazo con su entrenador Filipe Luis, tras la finalización del encuentro y pasaje a la final de la Libertadores. Gentileza Un presente brillante y un futuro abierto Desde su llegada a Flamengo en 2023, Rossi no ha dejado de crecer. A sus 30 años, el arquero nacido en Buenos Aires negocia una extensión de contrato hasta fines de 2028 y, en paralelo, avanza en la obtención de la ciudadanía brasileña, trámite que podría liberarlo de ocupar plaza de extranjero en los torneos locales.

En diálogo con la prensa tras el empate ante Racing, el propio Rossi habló sobre su sueño de selección: “Siempre tengo la ilusión de ser convocado por la Argentina. Trabajo para eso. Si llega, será un premio al esfuerzo. Con respecto a Brasil, vivo hace dos años y medio aquí, y tal vez en el futuro pueda tener esa opción, pero mi deseo es estar en el radar de Scaloni”.