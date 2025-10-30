30 de octubre de 2025 - 18:43

Agustín Rossi, entre el sueño de la Albiceleste y el interés de Brasil

Sus atajadas llevaron a Flamengo a la final de la Libertadores y abrieron un curioso debate sobre su futuro internacional. Rossi anhela el llamado de Lionel Scaloni, pero podría ser elegible para Brasil. ¿Qué dice el reglamento FIFA y qué piensa el propio jugador

El ex arquero de Boca fue una muralla en el Cilindro de Avellaneda, que le permitió al Flamengo  el pase a la final de la Copa Libertadores.

El empate sin goles entre Racing y Flamengo en el Cilindro de Avellaneda selló el pase del conjunto carioca a la final de la Copa Libertadores. Pero más allá del resultado, el gran protagonista de la noche fue el arquero argentino Agustín Rossi, quien volvió a brillar con intervenciones decisivas y se consolidó como una de las figuras del equipo dirigido por Filipe Luis.

El entrenador brasileño, en conferencia de prensa, no escatimó elogios para su arquero: “Es un jugador muy ambicioso y está atravesando un gran momento. Esperamos que mantenga este nivel”, destacó Filipe Luis, que volvió a remarcar el papel determinante de Rossi, también héroe en la definición por penales ante Estudiantes en los cuartos de final.

Consultado sobre la posibilidad de que el ex Boca ataje algún día para la selección brasileña, el DT fue tajante: “¿Te imaginas a un argentino jugando un Mundial con Brasil? No lo veo posible, aunque tiene el nivel para hacerlo. Es un profesional con todo el derecho de tramitar su pasaporte, pero vestir la camiseta de Brasil es otra historia”.

Agustín Rossi se abrazo con su entrenador Filipe Luis, tras la finalización del encuentro y pasaje a la final de la Libertadores.

Agustín Rossi se abrazo con su entrenador Filipe Luis, tras la finalización del encuentro y pasaje a la final de la Libertadores.

Un presente brillante y un futuro abierto

Desde su llegada a Flamengo en 2023, Rossi no ha dejado de crecer. A sus 30 años, el arquero nacido en Buenos Aires negocia una extensión de contrato hasta fines de 2028 y, en paralelo, avanza en la obtención de la ciudadanía brasileña, trámite que podría liberarlo de ocupar plaza de extranjero en los torneos locales.

En diálogo con la prensa tras el empate ante Racing, el propio Rossi habló sobre su sueño de selección: “Siempre tengo la ilusión de ser convocado por la Argentina. Trabajo para eso. Si llega, será un premio al esfuerzo. Con respecto a Brasil, vivo hace dos años y medio aquí, y tal vez en el futuro pueda tener esa opción, pero mi deseo es estar en el radar de Scaloni”.

El arquero agregó: “Como digo siempre, rendir bien en el club es lo que te abre las puertas. Después, las decisiones no dependen de uno. Hoy mi foco está en el Brasileirao y en la final de la Libertadores”.

Elogios desde Brasil

El nivel del ex Boca ha despertado admiración incluso entre leyendas brasileñas. El ex arquero Emerson Leão, campeón del mundo en 1970, pidió públicamente que Lionel Scaloni lo siga más de cerca: “Tiene una performance suficiente para estar en la Selección Argentina. Está evolucionando y su nivel crecería aún más con la camiseta albiceleste. Juega en uno de los mejores equipos de Brasil y merece una oportunidad”.

¿Podría representar a Brasil?

Aunque la idea parezca lejana, el reglamento de la FIFA no lo impide. Rossi fue convocado por la selección argentina para un partido de Eliminatorias ante Bolivia en 2021, pero no llegó a ingresar al campo.

Según las normas del organismo, un jugador solo queda “atado” a una selección cuando participa efectivamente en un encuentro oficial. Al no haberlo hecho, y si obtiene la ciudadanía brasileña, Rossi podría ser convocado por la Verdeamarela.

Por ahora, el arquero se enfoca en seguir siendo figura en Flamengo y en levantar su primera Libertadores con el club carioca. Pero su nivel genera un debate inesperado.

¿Seguirá soñando con la Argentina o será Brasil quien le abra las puertas?.

