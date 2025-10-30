30 de octubre de 2025 - 09:29

Una fortuna: la escandalosa suma de dinero que perdió Racing por no llegar a la final de la Copa Libertadores

La eliminación ante Flamengo prolonga la sequía de 58 años sin final para Racing. Además, el club perdió la chance de sumar $7 millones de dólares.

Por Cristian Reta

Racing no logró dar vuelta la llave de semifinales y quedó eliminado de la Copa Conmebol Libertadores tras empatar 0-0 con Flamengo en el Cilindro. Esta derrota extiende una dolorosa racha: son ya 58 años de los argentinos sin jugar el duelo definitorio del torneo más importante de América.

Los millones que perdió Racing tras la eliminación

La caída ante el conjunto brasileño no solo significa el incumplimiento del máximo objetivo del año, sino que también genera un fuerte impacto en las finanzas del club, debido a los importantes premios que otorga la Conmebol por avanzar.

Racing - Flamengo

Por quedar en el camino, Racing perdió la posibilidad de asegurar 7 millones de dólares, cifra destinada al equipo que pierde la gran final. Más aún, se esfumó la chance de sumar 24 millones de dólares extra, que es la recompensa para el campeón.

Pese a la eliminación, la "Academia" cosechó un ingreso significativo a lo largo de su participación, alcanzando los 9.557.300 dólares en premios por jugar la fase de grupos y avanzar hasta las semifinales. No obstante, este monto se vio levemente reducido, ya que se le restaron 11.200 dólares por amonestaciones (400 dólares por cada una de las 28 amarillas) y 1.500 dólares por expulsiones.

De esta manera, el elenco de Avellaneda retiene una cifra considerable en sus arcas, pero el sabor es amargo al perder la oportunidad de seguir sumando y, sobre todo, de regresar a la gran final, algo que no consigue desde la edición de 1967.

El camino que debe afrontar Racing para llegar a la Libertadores 2026

Con el objetivo continental de este año frustrado, Racing ya debe pensar en cómo obtener su boleto para la edición 2026. Lo cierto es que los de Avellaneda tienen dos vías principales para lograrlo:

  • Ganar el Torneo Clausura: Es la vía más directa, aunque implica una urgencia inmediata. Racing debe clasificar a los playoffs en las tres fechas que restan y luego ganar el campeonato.
  • Clasificar por la Tabla Anual (la vía más compleja): Para lograrlo, el equipo deberá finalizar el año entre el quinto o sexto puesto. Esta opción requiere, además, una combinación de resultados externos: que Argentinos Juniors gane la Copa Argentina frente a Independiente Rivadavia, y que River, Boca o Rosario Central se queden con el Torneo Clausura.
