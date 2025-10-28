Conmoción en Brasil: volcó un micro con hinchas de Flamengo y hay heridos de gravedad

La previa de la semifinal de la Copa Libertadores entre Racing y Flamengo quedó marcada por un accidente que conmocionó a Brasil, cuando el micro que transportaba hinchas del club carioca rumbo a Buenos Aires volcó en la Autopista Presidente Dutra, a la altura de Barra Mansa, en el estado de Río de Janeiro.
Los pasajeros se dirigían hacia la Argentina para alentar al equipo en la revancha frente a Racing, pero el viaje se interrumpió bruscamente cuando el vehículo perdió el control y terminó volcado sobre uno de sus laterales.
De acuerdo con la información confirmada por los servicios de emergencia, 48 personas resultaron heridas, entre ellas cuatro en estado grave. Varias ambulancias y dotaciones de bomberos trabajaron en el lugar para rescatar a los ocupantes y trasladarlos a los hospitales cercanos. Los heridos más comprometidos fueron derivados a la Santa Casa y al Hospital Municipal de Barra Mansa, donde permanecen internados bajo observación. El resto recibió atención médica y fue dado de alta con heridas leves.
Las causas del siniestro que involucra a hinchas del Flamengo
Las autoridades policiales y viales indicaron que el pavimento mojado por la lluvia sería una de las causas posibles del accidente, aunque no se descartan otras hipótesis. El conductor fue sometido a un test de alcoholemia y se esperan los resultados de las pericias para determinar las responsabilidades.
La Policía Federal de Carreteras y los bomberos de Río de Janeiro trabajaron de forma conjunta para despejar la zona y restablecer la circulación en la autopista.
Comunicado de Flamengo y acompañamiento
A través de un comunicado oficial, Flamengo expresó su solidaridad con los hinchas afectados y confirmó que mantiene contacto directo con el intendente de Barra Mansa para garantizar la atención médica de los heridos. El club también agradeció el accionar de los equipos de rescate y de las autoridades locales.
El comunicado destacó que “el club está ofreciendo todo el apoyo necesario a las víctimas y sus familias”, y que se mantendrá informado al público sobre la evolución de los hospitalizados.