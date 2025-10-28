Conmoción en Brasil: volcó un micro con hinchas de Flamengo y hay heridos de gravedad

Un grave accidente en Brasil dejó 48 hinchas de Flamengo heridos cuando el micro en el que viajaban rumbo a Buenos Aires volcó antes del partido ante Racing.

La previa de la semifinal de la Copa Libertadores entre Racing y Flamengo quedó marcada por un accidente que conmocionó a Brasil, cuando el micro que transportaba hinchas del club carioca rumbo a Buenos Aires volcó en la Autopista Presidente Dutra, a la altura de Barra Mansa, en el estado de Río de Janeiro.

Los pasajeros se dirigían hacia la Argentina para alentar al equipo en la revancha frente a Racing, pero el viaje se interrumpió bruscamente cuando el vehículo perdió el control y terminó volcado sobre uno de sus laterales.

G4TK9HLXMAAdyiB De acuerdo con la información confirmada por los servicios de emergencia, 48 personas resultaron heridas, entre ellas cuatro en estado grave. Varias ambulancias y dotaciones de bomberos trabajaron en el lugar para rescatar a los ocupantes y trasladarlos a los hospitales cercanos. Los heridos más comprometidos fueron derivados a la Santa Casa y al Hospital Municipal de Barra Mansa, donde permanecen internados bajo observación. El resto recibió atención médica y fue dado de alta con heridas leves.

Las causas del siniestro que involucra a hinchas del Flamengo Las autoridades policiales y viales indicaron que el pavimento mojado por la lluvia sería una de las causas posibles del accidente, aunque no se descartan otras hipótesis. El conductor fue sometido a un test de alcoholemia y se esperan los resultados de las pericias para determinar las responsabilidades.

La Policía Federal de Carreteras y los bomberos de Río de Janeiro trabajaron de forma conjunta para despejar la zona y restablecer la circulación en la autopista.