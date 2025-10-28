Un jugador del Inter de Lautaro Martínez atropelló y mató a un hombre: la dura reacción del club

Se trata del arquero español del Inter, Josep Martínez, quien se llevó por delante a un sujeto de 81 años en Fenegró, una localidad cercana a Como.

Un trágico accidente protagonizado por Josep Martínez, arquero español del Inter de Milán, conmocionó al fútbol italiano. El futbolista atropelló a un hombre de 81 años que se desplazaba en silla de ruedas en la localidad de Fenegró, en la provincia de Como.

Según informaron medios locales, el siniestro ocurrió durante la mañana, cuando el jugador se dirigía al entrenamiento. Las primeras versiones indican que la víctima habría perdido el conocimiento antes de cruzar la calle y fue embestida por el vehículo conducido por Martínez. Pese a los intentos de asistencia inmediata, el hombre falleció en el lugar.

El arquero, de 27 años, se detuvo de inmediato para socorrer al peatón y colaboró con las autoridades que llegaron al sitio del hecho. La policía local abrió una investigación para determinar las circunstancias exactas del accidente y si existió alguna responsabilidad por parte del conductor.

¿Cuál fue la reacción del Inter de Milán tras el fatal accidente de uno de sus jugadores? El Inter de Milán emitió una medida institucional poco después del suceso como fue la suspensión de la conferencia de prensa que debía brindar el entrenador Cristian Chivu en la previa del encuentro frente a la Fiorentina por la Serie A. Dicha decisión fue interpretada como un gesto de respeto y contención en un momento de conmoción dentro del plantel.

Recordemos que Josep Martínez llegó al Inter en 2024, procedente del Genoa, y fue incorporado como alternativa al suizo Yann Sommer. Formado en las inferiores del Barcelona, el jugador también tuvo pasos por el Leipzig y Las Palmas antes de su arribo a Italia. En el equipo que capitanea Lautaro Martínez disputó varios encuentros oficiales, principalmente por Serie A y Copa Italia.