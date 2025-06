¿Batacazo? Según la astrología y el tarot, este será el resultado de River contra Inter de Milan

"Bueno amigo mas claro me la juego como muy hincha que soy River Plate, mañana mete un batacazo y clasifica a la siguiente fase", comenzó el tarotista y luego redobló la apuesta a dar los nombres de los goleadores de la jornada: "Vamos a dar que hablar luego. Pero hay goles: Colidio, Mastantuono, Lanzini, Paulo, Huevo. Ellos pueden convertir. Me juego un 2 a 1", sentenció.

Pero esto no es todo, ya que el astrólogo también aseguró lo que sucederá en el otro encuentro del grupo: "River pasará a la próxima fase porque el URAWA vencerá a Monterrey. No nos ilusionamos con nada, nos falta hambre de Gloria, Mastantuono vendido ya no corre igual", sentenció Can Tarot.