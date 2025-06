Tras empatarle a Boca, el "profe" del Auckland City reveló lo primero que hará en su regreso a Nueva Zelanda

Boca se despidió del Mundial de Clubes de la FIFA de forma inesperada tras empatar 1-1 con Auckland City por la tercera fecha el Grupo C , en un encuentro interrumpido por una tormenta y en el cuál sus jugadores no encontraron la clave para superar la muralla neozelandesa.

El zaguero de Nueva Zelanda habló en conferencia de prensa tras ser una de las figuras del último partido del club en la competición mundial y contó a lo que se dedica en cuando no está en el terreno de juego: “ Soy profesor. Trabajo en la escuela y también estudio a tiempo completo. Ayudo a los iniciantes, así que también hago un poco de coaching”, explicó.

Tras estas declaraciones, el defensor nacido en Gisborne habló un poco acerca de su día a día: “ Soy de una pequeña ciudad muy lejos de aquí y muy diferente a este entorno, así que es como un sueño. Estoy un poco sin palabras. Es surrealista, todavía no lo asimilo. Sé lo que significa para el club, y eso lo hace muy especial ”, reveló el central de 28 años con paso por otros equipos de su país como Waitakere United, Hamilton, Birkenhead y Eastern Suburbs .

"CUANDO LLEGUE A CASA, TENGO ALGUNAS TAREAS ESPERÁNDOME..." Christian Gray, el profesor-goleador que anotó vs. Boca en el Mundial de Clubes pic.twitter.com/fK3WVOmefY

“Recuperamos un poco de respeto. Mucho para el club, eso seguro. Ya se sabe: dependemos de voluntarios. No tenemos mucho dinero, así que me alegra que el equipo esté contento. Creo que el club se lo merece, y me alegro por los chicos. Ha sido un viaje duro. Tuvimos algunos resultados difíciles, pero estoy feliz por el equipo y creo que nos lo merecemos”, agregó.

MUNDIAL DE CLUBES. Boca - Auckland City Christian Gray, autor del gol del empate entre Auckland City y Boca, es PROFESOR de una escuela en Nueva Zelanda EFE / Juan Ignacio Roncoroni

Luego se refirió a su último rival, Boca Junios y cerró: “Hubo un ambiente especial. Boca es un club enorme, como todos los que hemos enfrentado en este torneo”.