Según la astrología y el tarot, este será el ganador de la semis entre Racing y Flamengo por copa Libertadores

La astrología y el tarot se trata de dos de las herramientas más consultadas para la búsqueda de orientación y autoconocimiento. Lo cierto es que en la antesala de la semifinal de la Copa Libertadores, también se suma a las predicciones deportivas.
Los astros anticipan una definición intensa entre Racing y Flamengo. Según las lecturas astrológicas, la “Academia” tendría alineaciones favorables en los momentos clave del partido.
En las últimas horas, el usuario @Glamour_Astro, reconocido en redes por analizar eventos futbolísticos desde la carta astral, compartió su lectura sobre Racing y anticipó un panorama con altibajos que podría definir el rumbo del encuentro ante Flamengo.
En un primer análisis, el astrólogo destacó una serie de aspectos positivos en el cielo de la “Academia”: “Luna en armonía a Venus Natal, regente del Ascendente; Júpiter en armonía a la Luna Natal, regente del Medio Cielo; Fortuna en aspecto armónico a Neptuno (conjunción)”, explicó en su cuenta de X (Twitter).
Sin embargo, también advirtió que “malos aspectos como Luna oposición Júpiter y Júpiter cuadrando al Ascendente lo llevaron a la derrota, igual el aspecto de Fortuna cuadratura al Neptuno Natal (que habla de lo deportivo)”, lo que sugiere que el equipo de Avellaneda podría atravesar momentos de tensión o desventaja antes de un desenlace más equilibrado.
Según su interpretación, el tránsito de Júpiter marcaría una fase de conflicto inicial, aunque las configuraciones posteriores indicarían una recuperación en el marcador. “En los 90 empareja la serie la Academia”, escribió el internauta, dejando así abierta la posibilidad de un empate que extienda la definición más allá del tiempo reglamentario.
Horas posteriores, el astrólogo publicó un segundo análisis, centrado en el cierre del encuentro: “Podemos ver cómo a las 23:57 aprox la Academia clasificará”, afirmó, argumentando que Neptuno retorna al Neptuno Natal, un aspecto que, en términos astrológicos, representa el cumplimiento de un ciclo. Además, añadió que “Fortuna armónico al Sol en Casa 6 (abundancia deportiva) y a la Fortuna Natal”, junto con “Plutón trígono a la Fortuna Natal”, serían indicadores de triunfo para Racing.
Por último, el usuario concluyó su lectura con una frase tajante: “No se diga más, señor juez”, reforzando su predicción de que el conjunto argentino lograría avanzar a la final del certamen más importante del continente.