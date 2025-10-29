29 de octubre de 2025 - 11:18

Según la astrología y el tarot, este será el ganador de la semis entre Racing y Flamengo por copa Libertadores

Los astros anticipan una definición intensa entre Racing y Flamengo. Según las lecturas astrológicas, la “Academia” tendría alineaciones favorables en los momentos clave del partido.

Racing vs. Flamengo: qué dice la astrología sobre la semifinal de la Libertadores

Racing vs. Flamengo: qué dice la astrología sobre la semifinal de la Libertadores

Foto:

Por Cristian Reta

La astrología y el tarot se trata de dos de las herramientas más consultadas para la búsqueda de orientación y autoconocimiento. Lo cierto es que en la antesala de la semifinal de la Copa Libertadores, también se suma a las predicciones deportivas.

Leé además

Marcelo Gallardo suma otra preocupación en River

Chau Superclásico: se lesionó una de las principales figuras de River

Por Cristian Reta
Argentinos Juniors vs Independiente Rivadavia se miden por la final de la Copa Argentina

Definido: Argentinos Juniors e Independiente Rivadavia ya tienen sede para la final de la Copa Argentina 2025

Por Cristian Reta

En las últimas horas, el usuario @Glamour_Astro, reconocido en redes por analizar eventos futbolísticos desde la carta astral, compartió su lectura sobre Racing y anticipó un panorama con altibajos que podría definir el rumbo del encuentro ante Flamengo.

Racing Club
Racing Club sueña con la final de la Copa Libertadores. Necesita levanar un 1-0 en contra ante Flamengo.

Racing Club sueña con la final de la Copa Libertadores. Necesita levanar un 1-0 en contra ante Flamengo.

Así le irá a Racing, según la astrología y el tarot

En un primer análisis, el astrólogo destacó una serie de aspectos positivos en el cielo de la “Academia”: “Luna en armonía a Venus Natal, regente del Ascendente; Júpiter en armonía a la Luna Natal, regente del Medio Cielo; Fortuna en aspecto armónico a Neptuno (conjunción)”, explicó en su cuenta de X (Twitter).

Sin embargo, también advirtió que “malos aspectos como Luna oposición Júpiter y Júpiter cuadrando al Ascendente lo llevaron a la derrota, igual el aspecto de Fortuna cuadratura al Neptuno Natal (que habla de lo deportivo)”, lo que sugiere que el equipo de Avellaneda podría atravesar momentos de tensión o desventaja antes de un desenlace más equilibrado.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Glamour_Astro/status/1983365638728126724&partner=&hide_thread=false

Según su interpretación, el tránsito de Júpiter marcaría una fase de conflicto inicial, aunque las configuraciones posteriores indicarían una recuperación en el marcador. “En los 90 empareja la serie la Academia”, escribió el internauta, dejando así abierta la posibilidad de un empate que extienda la definición más allá del tiempo reglamentario.

Horas posteriores, el astrólogo publicó un segundo análisis, centrado en el cierre del encuentro: “Podemos ver cómo a las 23:57 aprox la Academia clasificará”, afirmó, argumentando que Neptuno retorna al Neptuno Natal, un aspecto que, en términos astrológicos, representa el cumplimiento de un ciclo. Además, añadió que “Fortuna armónico al Sol en Casa 6 (abundancia deportiva) y a la Fortuna Natal”, junto con “Plutón trígono a la Fortuna Natal”, serían indicadores de triunfo para Racing.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Glamour_Astro/status/1983371699853701146&partner=&hide_thread=false

Por último, el usuario concluyó su lectura con una frase tajante: “No se diga más, señor juez”, reforzando su predicción de que el conjunto argentino lograría avanzar a la final del certamen más importante del continente.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Antolín González, el joven que soñaba con llegar a la F1 y que mató a su padre.

Soñaba con llegar a la Fórmula 1 y confesó que degolló a su padre

Por Cristian Reta
Cuál de los signos del zodíaco es el más callado y observador de todos.

El signo más callado y observador del zodíaco: parece distante, pero no se le escapa nada

Por Ignacio Alvarado
Cuál de los signos del zodíaco es el más cariñoso y dulce de todos.

Más cariñoso y dulce del zodíaco: cuál signo no sabe disimular lo que siente

Por Ignacio Alvarado
Cuál de los signos del zodíaco es el más frío y desconectado.

El signo más frío y desconectado del zodíaco: parece que nada le importa, pero todo lo siente

Por Ignacio Alvarado