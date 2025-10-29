Según la astrología y el tarot, este será el ganador de la semis entre Racing y Flamengo por copa Libertadores

Los astros anticipan una definición intensa entre Racing y Flamengo. Según las lecturas astrológicas, la “Academia” tendría alineaciones favorables en los momentos clave del partido.

Racing vs. Flamengo: qué dice la astrología sobre la semifinal de la Libertadores

La astrología y el tarot se trata de dos de las herramientas más consultadas para la búsqueda de orientación y autoconocimiento. Lo cierto es que en la antesala de la semifinal de la Copa Libertadores, también se suma a las predicciones deportivas.

En las últimas horas, el usuario @Glamour_Astro, reconocido en redes por analizar eventos futbolísticos desde la carta astral, compartió su lectura sobre Racing y anticipó un panorama con altibajos que podría definir el rumbo del encuentro ante Flamengo.

Racing Club Racing Club sueña con la final de la Copa Libertadores. Necesita levanar un 1-0 en contra ante Flamengo. Gentileza. Así le irá a Racing, según la astrología y el tarot En un primer análisis, el astrólogo destacó una serie de aspectos positivos en el cielo de la “Academia”: “Luna en armonía a Venus Natal, regente del Ascendente; Júpiter en armonía a la Luna Natal, regente del Medio Cielo; Fortuna en aspecto armónico a Neptuno (conjunción)”, explicó en su cuenta de X (Twitter).

Sin embargo, también advirtió que “malos aspectos como Luna oposición Júpiter y Júpiter cuadrando al Ascendente lo llevaron a la derrota, igual el aspecto de Fortuna cuadratura al Neptuno Natal (que habla de lo deportivo)”, lo que sugiere que el equipo de Avellaneda podría atravesar momentos de tensión o desventaja antes de un desenlace más equilibrado.

En los 90 empareja la serie la ACADEMIA pic.twitter.com/1cVF8X4bqz — Astrología y Glamour (@Glamour_Astro) October 29, 2025 Según su interpretación, el tránsito de Júpiter marcaría una fase de conflicto inicial, aunque las configuraciones posteriores indicarían una recuperación en el marcador. “En los 90 empareja la serie la Academia”, escribió el internauta, dejando así abierta la posibilidad de un empate que extienda la definición más allá del tiempo reglamentario.