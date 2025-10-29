Copa Libertadores: los afiches contra Marcos Rojo que aparecieron antes de la revancha entre Racing y Flamengo

A primera hora del día, en las paredes y persianas cercanas al estadio resaltaron mensajes pidiendo por el fin de ciclo del experimentado defensor central que llegó desde Boca hace menos de tres meses: "Chau Rojo, dejá de robar".
Esta dura sentencia de la misma agrupación ya se vio años atrás en las calles aledañas al Cilindro. En aquel entonces, el gran apuntado fue el colombiano Edwin Cardona, de irregular desempeño en cancha.
Marcos Rojo se metió un gol en contra y encima hizo MIERDA a un jugador de su propio equipo JAJAJAJAJJAJJAJAJAJAJAJA