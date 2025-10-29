Copa Libertadores: los afiches contra Marcos Rojo que aparecieron antes de la revancha entre Racing y Flamengo

A horas de la vuelta de las semifinales de la Copa Libertadores, Avellaneda amaneció con mensajes pidiendo la salida de Marcos Rojo.

Marcos Rojo, apuntado por propios hinchas de Racing, por la lesión de Santiago Sosa.

image Copa Libertadores. Pasacalles en contra de Marcos Rojo en Avellaneda. Gentileza. Copa Libertadores: "Chau Rojo, dejá de robar" A primera hora del día, en las paredes y persianas cercanas al estadio resaltaron mensajes pidiendo por el fin de ciclo del experimentado defensor central que llegó desde Boca hace menos de tres meses: "Chau Rojo, dejá de robar".

image Impresionante lesión de Santiago Sosa tras un choque con su compañero Marcos Rojo en el juego de ida entre Racing vs. Flamento por la Copa Libertadores. Gentileza. Si bien lleva la firma de "Pueblo de Racing", en el mundo académico desconocen la autoría del hecho y brotan las sospechas de que puedan haber sido hinchas de Independiente para generar un clima espeso en la antesala del, para muchos, el partido más importante de los últimos 28 años.

Esta dura sentencia de la misma agrupación ya se vio años atrás en las calles aledañas al Cilindro. En aquel entonces, el gran apuntado fue el colombiano Edwin Cardona, de irregular desempeño en cancha.