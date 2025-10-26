Racing Club: las opciones de Gustavo Costas ante la lesión de Santiago Sosa

La fractura del volante de Racing Club complica los planes del entrenador Gustavo Costas, de cara al encuentro de vuelta de la Copa Libertadores de América.

La derrota ante Flamengo por 1 a 0 en el Maracaná no es el tema más preocupante para Racing Club, ya que lo deja vivo para pelear la clasificación a la final de la Copa Libertadores. Por estas horas, el cuerpo técnico se preocupa por la situación de Santiago Sosa.

Sobre el final del partido disputado en Brasil, el futbolista de la Academia sufrió la fractura del seno maxilar superior derecho al recibir un codazo de Marcos Rojo, su compañero de equipo. A pesar de poder finalizar el encuentro dentro del campo de juego, la dureza de la lesión lo obligará a pasar por el quirófano.

Santiago Sosa sería baja hasta el 2026: image Según informó Racing Club en un parte médico oficial, el volante será evaluado por un cirujano máxilo facial para determinar la conducta terapéutica. En ese sentido, las opciones no son esperanzadoras respecto al futuro inmediato, y casi con seguridad Gustavo Costas lo perderá para la revancha.

La información más lógica indica que el jugador será baja por lo que resta del año, por lo que no sólo no estaría disponible para el encuentro de vuelta este miércoles en el Cilindro, sino también quedaría marginado de una eventual final ante el vencedor de Liga de Quito y Palmeiras.

Si eso sucede, el entrenador analiza reemplazarlo con el ingreso del volante Juan Ignacio Nardoni, que serviría para poblar la zona media junto con Almendra y Zuculini. La otra opción es el defensor Marcos Di Césare, para armar una línea de cinco defensores y cubrirse de otra forma en el campo propio.