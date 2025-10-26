26 de octubre de 2025 - 09:31

Racing Club: las opciones de Gustavo Costas ante la lesión de Santiago Sosa

La fractura del volante de Racing Club complica los planes del entrenador Gustavo Costas, de cara al encuentro de vuelta de la Copa Libertadores de América.

Santiago Sosa, baja sensible en Racing Club

Santiago Sosa sería baja hasta el 2026:

Según informó Racing Club en un parte médico oficial, el volante será evaluado por un cirujano máxilo facial para determinar la conducta terapéutica. En ese sentido, las opciones no son esperanzadoras respecto al futuro inmediato, y casi con seguridad Gustavo Costas lo perderá para la revancha.

La información más lógica indica que el jugador será baja por lo que resta del año, por lo que no sólo no estaría disponible para el encuentro de vuelta este miércoles en el Cilindro, sino también quedaría marginado de una eventual final ante el vencedor de Liga de Quito y Palmeiras.

Si eso sucede, el entrenador analiza reemplazarlo con el ingreso del volante Juan Ignacio Nardoni, que serviría para poblar la zona media junto con Almendra y Zuculini. La otra opción es el defensor Marcos Di Césare, para armar una línea de cinco defensores y cubrirse de otra forma en el campo propio.

Una máscara, la opción propuesta por los hinchas de Racing Club:

Pero la opción más descabellada surgió de las redes sociales, donde los hinchas propusieron que Santiago Sosa juegue con una máscara que le cubra el rostro, tal como alguna vez utilizaron otros jugadores como Martín Palermo en Boca. De todas formas, parece tratarse sólo de una humorada, teniendo encuenta la gravedad de la lesión del volante.

A partir de la información recabada por el sitio partidario Racing de Alma, esto sería imprudente, ya que "La lesión es compleja porque pone en riesgo la órbita ocular, de ahí que sería demasiado imprudente hacerlo utilizar una máscara. Sosa debería ser operado para que le coloquen una placa y comenzar el proceso de rehabilitación", tal como contaron.

