La lesión de Santiago Sosa que preocupa a todo Racing

El volante central de la Academia es duda para el encuentro de vuelta de la Copa Libertadores tras la fractura del seno maxilar derecho de su rostro.

Racing no pudo mantener el cero en su visita a Brasil, donde cayó 1-0 ante Flamengo, en lo que fue la ida de las semifinales de la Copa Libertadores. Lo cierto es que el cuadro dirigido por Gustavo Costas debe revertir este resultado la próxima semana y aguarda por la recuperación de una de sus principales figuras, Santiago Sosa.

El volante central de los de Avellaneda sufrió la fractura del seno maxilar superior derecho y peligra su presencia para la vuelta, debido al preocupante estado en el que se retiro.

Por este golpe de Marcos Rojo, confirma @DavilaTomi que Santiago Sosa está DESCARTADO en Racing para la vuelta ante Flamengo de las semifinales de la CONMEBOL #Libertadores



Así fue la lesión de Santiago Sosa en el duelo Flamengo vs Racing Recordemos que el volante central, que llegó a Racing a principios del 2024, recibió un fuerte codazo por parte de su propio compañero Marcos Rojo durante el final del encuentro, por lo que tuvo que terminar el encuentro con un vendaje en la cabeza mientras que a medida que pasaban los minutos su apariencia iba empeorando producto de los moretones en la zona.

Fue por esto que el mediocampista quedó en observación en un hospital, donde se le realizaron estudios y se terminó confirmando la gravedad de la lesión. En las próximas horas, Sosa será evaluado en Buenos Aires por un cirujano máxilo facial para determinar los pasos a seguir, aunque todo apunta que se perderá el partido de vuelta, donde Racing intentará frente a su gente dar vuelta la serie y así meterse en la final de la Copa Libertadores por primera vez en 58 años.

image La preocupante lesión de Santiago Sosa en Racing Qué dijo Gustavo Costas tras la derrota de Racing “A nadie le gusta perder, pero estoy orgulloso de este plantel” fue la frase con la que Costas abrió la conferencia de prensa, tras caer sobre el final ante el conjunto brasilero. En ese sentido, el entrenador de 62 años se quedó con la entrega de sus jugadores, de los cuales “muchos no estaban al 100%” desde lo físico, y remarcó que se plantaron para jugar “de igual a igual”, a pesar de que el conjunto brasileño “tiene un equipazo, billetera más grande y más poder”.