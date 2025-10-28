Las dudas de Gustavo Costas para el once de Racing Club

El entrenador de Racing Club mantiene dos incógnitas para la vuelta de la Copa Libertadores ante Flamengo, este miércoles.

Este miércoles, Racing Club se juega el partido más importante de su historia reciente ante Flamengo de Brasil, en el marco de la vuelta de las semifinales de la Copa Libertadores de América. En ese sentido, el entrenador Gustavo Costas mantiene dudas en el once inicial.

Luego de la semana de trabajo junto al plantel, el director técnico del conjunto de Avellaneda comenzó a dar detalles de como intentará revertir la serie, que está 1 a 0 a favor del Mengao. Lejos de achicarse o respetar a su rival, todo parece indicar que el planteamiento del entrenador será con más vocación ofensiva, sabiendo que tiene que conseguir ese ansiado tanto que iguale el resultado global.

Las dudas de Gustavo Costas para jugar con Flamengo: Gastón Martirena Gastón Martirena, una de las dudas en Racing Club En cuanto a los nombres, Costas mantiene dos dudas importantes. Una de ellas en la zona defensiva, y la otra en relación al segundo atacante del equipo. Mientras tanto, ya sabe cómo reemplazará al lesionado Santiago Sosa.

Según trascendió, una de las incógnitas pasa por el lateral derecho, entre Gastón Martirena y Facundo Mura. Mientras el primero sufrió más de la cuenta en Brasil pero puede dar más en lo ofensivo, el segundo aporta mayor marca dejando un poco de lado el ataque. Será una determinación difícil para el DT.

La otra pelea por un lugar entre los once iniciales se da arriba, en la delantera. Gustavo Costas aguardará hasta último momento para confirmar si juega Tomás Conechny o Adrián Balboa. En principio, el exSan Lorenzo ganaría la pulseada.