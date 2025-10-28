28 de octubre de 2025 - 18:29

Las dudas de Gustavo Costas para el once de Racing Club

El entrenador de Racing Club mantiene dos incógnitas para la vuelta de la Copa Libertadores ante Flamengo, este miércoles.

Sin título
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Luego de la semana de trabajo junto al plantel, el director técnico del conjunto de Avellaneda comenzó a dar detalles de como intentará revertir la serie, que está 1 a 0 a favor del Mengao. Lejos de achicarse o respetar a su rival, todo parece indicar que el planteamiento del entrenador será con más vocación ofensiva, sabiendo que tiene que conseguir ese ansiado tanto que iguale el resultado global.

Las dudas de Gustavo Costas para jugar con Flamengo:

Gastón Martirena
Gast&oacute;n Martirena, una de las dudas en Racing Club

En cuanto a los nombres, Costas mantiene dos dudas importantes. Una de ellas en la zona defensiva, y la otra en relación al segundo atacante del equipo. Mientras tanto, ya sabe cómo reemplazará al lesionado Santiago Sosa.

Según trascendió, una de las incógnitas pasa por el lateral derecho, entre Gastón Martirena y Facundo Mura. Mientras el primero sufrió más de la cuenta en Brasil pero puede dar más en lo ofensivo, el segundo aporta mayor marca dejando un poco de lado el ataque. Será una determinación difícil para el DT.

La otra pelea por un lugar entre los once iniciales se da arriba, en la delantera. Gustavo Costas aguardará hasta último momento para confirmar si juega Tomás Conechny o Adrián Balboa. En principio, el exSan Lorenzo ganaría la pulseada.

Lo que es seguro es el reemplazo de Santiago Sosa, uno de los mayores exponentes de este plantel. En ese sentido, el entrenador podría mandar al campo a Juan Ignacio Nardoni, ya recuperado física y futbolísticamente para ocupar ese rol. A su lado estarán Bruno Zuculini y Agustín Almendra.

Los once de Racing Club:

image

En síntesis, los once de Racing Club para medirse ante Flamengo serían: Facundo Cambeses; Gastón Martirena o Facundo Mura, Nazareno Colombo, Marcos Rojo, Gabriel Rojas; Bruno Zuculini, Juan Ignacio Nardoni, Agustín Almendra; Santiago Solari, Adrián Martínez y Tomás Conechny o Adrián Balboa.

