Racing recibe a Flamengo por la Copa Libertadores con el sueño de la gran final: hora, formaciones y TV

Luego de caer por la mínima en el Maracaná, Racing buscará remontar la serie ante Flamengo y lograr el pase a la final de la Copa Libertadores.

Racing Club sueña con la final de la Copa Libertadores. Necesita levanar un 1-0 en contra ante Flamengo.

Racing y Flamengo jugarán este miércoles desde las 21.30 en el Cilindro de Avellaneda, por la vuelta de la primera semifinal de la Copa Libertadores. Tras perder la ida por 1 a 0 en el Estadio Maracaná, el elenco dirigido por Gustavo Costas irá en busca de remontar la serie y sacar su boleto a la gran final. Del otro lado, el conjunto carioca intentará meterse al partido por el título por cuarta vez en siete años.

Embed El mensaje de Gustavo Costas para todos los hinchas de #RACING.



El miercoles lo ganamos nosotros ¡TODOS JUNTOS! pic.twitter.com/2qoyKPDhDg — Racing_inf (@racing_inf) October 26, 2025 Cómo llega Racing al duelo con Flamengo por la Copa Libertadores A pesar de haber estado muy cerca de llevarse un empate de Brasil, en gran parte gracias a Facundo Cambeses, la Academia cayó 1 a 0 sobre el final y ahora está obligada a remontar en su cancha. Durante el fin de semana no disputó compromisos por las Elecciones Legislativas, pero eso no evitó que reciba la mala noticia de que Santiago Sosa deberá operarse a causa de la fractura en el seno maxilar superior derecha que le propinó accidentalmente Marcos Rojo, por lo que el cuadro de Avellaneda deberá afrontar el cotejo sin una de sus figuras.

image Gustavo Costas, DT de Racing Club. Sueña con la Con la Copa Libertadores. Gentileza. Cómo llega Flamengo al duelo con Racing por la Copa Libertadores El Fla sí que tuvo actividad y visitó con varios titulares a Fortaleza el sábado, pero fue derrotado 1 a 0 y perdió la punta del Brasileirao que venía compartiendo con Palmeiras. De esta forma, llegó a ocho partidos perdidos en la temporada y le dio esperanzas a Racing, que tendrá la difícil tarea de romper la muralla defensiva que mantiene la escuadra de Río de Janeiro en la Copa Libertadores, con solo cinco goles encajados. Además, el Mengao no contará con una de sus estrellas más brillantes, luego del anuncio de que Pedro se perderá el duelo de vuelta por una fractura en el antebrazo.

El ganador de este encuentro sacará su boleto para la gran final de América, que por ahora se juega en Lima, y conocerá a su rival el jueves por la noche cuando Palmeiras reciba a Liga de Quito, partido al que los ecuatorianos llegan con una ventaja de tres goles de la ida.