28 de octubre de 2025 - 16:10

Racing recibe a Flamengo por la Copa Libertadores con el sueño de la gran final: hora, formaciones y TV

Luego de caer por la mínima en el Maracaná, Racing buscará remontar la serie ante Flamengo y lograr el pase a la final de la Copa Libertadores.

Racing Club sueña con la final de la Copa Libertadores. Necesita levanar un 1-0 en contra ante Flamengo.&nbsp;

Racing Club sueña con la final de la Copa Libertadores. Necesita levanar un 1-0 en contra ante Flamengo. 

Foto:

Gentileza.
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Leé además

Marcelo Gallardo intentará recomponerse de la dura derrota por Copa Libertadores

Los 7 jugadores de River que pegarían el portazo tras quedarse sin Copa Libertadores

Por Cristian Reta
Boca perdió con Defensa y Justicia 2-1 y complicó sus chances de meterse en la Copa Libertadores 2026. 

Sufre Boca: el camino del Xeneize para meterse en la Copa Libertadores 2026

Por Redacción Deportes
Embed

Cómo llega Racing al duelo con Flamengo por la Copa Libertadores

A pesar de haber estado muy cerca de llevarse un empate de Brasil, en gran parte gracias a Facundo Cambeses, la Academia cayó 1 a 0 sobre el final y ahora está obligada a remontar en su cancha. Durante el fin de semana no disputó compromisos por las Elecciones Legislativas, pero eso no evitó que reciba la mala noticia de que Santiago Sosa deberá operarse a causa de la fractura en el seno maxilar superior derecha que le propinó accidentalmente Marcos Rojo, por lo que el cuadro de Avellaneda deberá afrontar el cotejo sin una de sus figuras.

image
Gustavo Costas, DT de Racing Club. Sue&ntilde;a con la Con la Copa Libertadores.&nbsp;

Gustavo Costas, DT de Racing Club. Sueña con la Con la Copa Libertadores.

Cómo llega Flamengo al duelo con Racing por la Copa Libertadores

El Fla sí que tuvo actividad y visitó con varios titulares a Fortaleza el sábado, pero fue derrotado 1 a 0 y perdió la punta del Brasileirao que venía compartiendo con Palmeiras. De esta forma, llegó a ocho partidos perdidos en la temporada y le dio esperanzas a Racing, que tendrá la difícil tarea de romper la muralla defensiva que mantiene la escuadra de Río de Janeiro en la Copa Libertadores, con solo cinco goles encajados. Además, el Mengao no contará con una de sus estrellas más brillantes, luego del anuncio de que Pedro se perderá el duelo de vuelta por una fractura en el antebrazo.

El ganador de este encuentro sacará su boleto para la gran final de América, que por ahora se juega en Lima, y conocerá a su rival el jueves por la noche cuando Palmeiras reciba a Liga de Quito, partido al que los ecuatorianos llegan con una ventaja de tres goles de la ida.

La probable formación de Racing vs. Flamengo por la Copa Libertadores

Facundo Cambeses; Facundo Mura o Gastón Martirena, Nazareno Colombo, Marcos Rojo, Gabriel Rojas; Juan Nardoni, Bruno Zuculini, Agustín Almendra; Santiago Solari, Adrián Martínez, Tomás Conechny o Adrián Balboa. DT: Gustavo Costas.

La probable formación de Flamengo vs. Racing, por la Copa Libertadores

Agustín Rossi; Alex Sandro, Leo Pereira, Leo Ortiz, Danilo; Saul, Jorginho; Luiz Araujo, Giogian De Arrascaeta, Jorge Carrascal, Gonzalo Plata. DT: Filipe Luis.

Todos lso detalles de Racing vs. Flamento por la Copa Libertadores

  • Hora: 21.30
  • TV: Fox Sports y Telefé
  • Árbitro: Piero Maza
  • VAR: Juan Lara
  • Estadio: Presidente Perón

Flamengo vs. Racing por la Copa Libertadores: minuto a minuto y estadísticas

Embed

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Boca perdió en su cancha contra Belgrano y sufre por la clasificación a la Copa Libertadores. 

Un dolor de cabeza: cuántos puntos le faltan a Boca para asegurarse jugar la Copa Libertadores 2026

Por Redacción Deportes
Fútbol. Santiago Sosa, baja sensible en Racing Club

Racing Club: las opciones de Gustavo Costas ante la lesión de Santiago Sosa

Por Emanuel Cenci
Maravilla Martínez deberá cuidarse ante Flamengo

Racing Club en alerta: cuatro importantes jugadores al borde de la sanción

Por Emanuel Cenci
Luciano Vietto quiere volver a ser importante para Racing Club

Con sorpresas, Racing Club lanzó su lista de convocados para jugar con Flamengo

Por Redacción Deportes