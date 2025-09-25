25 de septiembre de 2025 - 10:44

Los 7 jugadores de River que pegarían el portazo tras quedarse sin Copa Libertadores

Luego de la eliminación, el Millonario podría sufrir numerosas salidas: contratos que terminan, rendimientos bajos y ofertas tentadoras.

Marcelo Gallardo intentará recomponerse de la dura derrota por Copa Libertadores

Marcelo Gallardo intentará recomponerse de la dura derrota por Copa Libertadores

Foto:

Por Cristian Reta

Leé además

Lionel Messi recibió duras acusaciones sobre sus manejos en el Inter Miami

Lionel Messi y su familia recibieron fuertes acusaciones por sus manejos en el Inter Miami: "Dirige el club"

Por Nicolás Salas
Ulises Morales, vicepresidente de la Asamblea de Representantes de San Lorenzo 

De Mendoza a Boedo: el dirigente que quiere poner de pie a San Lorenzo

Por Nicolás Salas

Del extenso plantel que Marcelo Gallardo tiene a disposición, existen siete jugadores con altas chances de marcharse. Los motivos varían entre vencimiento de contratos, ciclos deportivos cumplidos y la búsqueda de recambio por parte del cuerpo técnico y la dirigencia.

River Plate - Palmeiras, por Copa Libertadores
River Plate - Palmeiras, por Copa Libertadores

River Plate - Palmeiras, por Copa Libertadores

Los 7 futbolistas de River con futuro incierto

  • Federico Gattoni: su contrato termina a fin de año y no logró consolidarse como una opción de peso en la defensa.
  • Milton Casco: referente histórico del club, pero con menos protagonismo en los últimos meses.
  • Enzo Pérez y Nacho Fernández: emblemas de un ciclo exitoso, aunque con vínculos que finalizan en diciembre y dudas sobre su continuidad.
  • Miguel Ángel Borja: pese a sus goles, perdió terreno en la consideración del entrenador y podría salir si llega una oferta.
  • Paulo Díaz: pieza clave en defensa durante varios años, hoy señalado como uno de los que podría cambiar de rumbo.
  • Sebastián Boselli: llegó con expectativas, pero no logró afianzarse y podría ser cedido o transferido.

Más allá de cada situación individual, la eliminación en la Copa Libertadores dejó en claro que River deberá encarar una etapa de reestructuración y deberá centrar sus energías en sus objetivos más inmediatos, como los son el torneo local y la Copa Argentina, pero el foco ya comienza a estar puesto en el mercado de pases de fin de año.

River Plate
Esta vez, Franco Armani nada pudo hacer para impedir los goles visitantes. El Millonario sufrió en defensa.

Esta vez, Franco Armani nada pudo hacer para impedir los goles visitantes. El Millonario sufrió en defensa.

El cuerpo técnico y la dirigencia evaluarán en las próximas semanas qué jugadores seguirán y cuáles buscarán nuevos destinos. Lo que parece seguro es que la lista de bajas será significativa y marcará el inicio de un nuevo proceso para el equipo de Núñez.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Marcelo Gallardo, DT de River

La furia de Marcelo Gallardo con el árbitro tras la eliminación de River

Por Cristian Reta
El ex jugador de River ingresó en el segundo tiempo y le cambió la cara al ataque del Bayer Leverkusen, que terminó empatando sobre el final. 

Champions League: En su debut, Diablito Echeverri fue clave en el empate agónico del Leverkusen

Por Redacción Deportes
Marcelo Gallardo, DT de River . Foto: Gentileza EFE/ Juan Ignacio Roncoroni

River se aferra a una estadística tras la caída frente a Palmeiras: "Estamos vivos"

Por Cristian Reta
Sebastián Driussi no pesó en el ataque millonario y River se fue al descanso 2-0 abajo en el marcador. 

River sufrió un duro golpe y perdió en la ida con Palmeiras

Por Redacción Deportes