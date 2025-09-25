Los 7 jugadores de River que pegarían el portazo tras quedarse sin Copa Libertadores

River Plate atraviesa un momento de transición tras un nuevo golpe internacional como fue la eliminación de la Copa Libertadores ante Palmeiras y aceleró las especulaciones sobre el futuro de varios integrantes del plantel y puso en agenda una posible renovación profunda.
Del extenso plantel que Marcelo Gallardo tiene a disposición, existen siete jugadores con altas chances de marcharse. Los motivos varían entre vencimiento de contratos, ciclos deportivos cumplidos y la búsqueda de recambio por parte del cuerpo técnico y la dirigencia.
River Plate - Palmeiras, por Copa Libertadores
River Plate - Palmeiras, por Copa Libertadores
Los 7 futbolistas de River con futuro incierto
- Federico Gattoni: su contrato termina a fin de año y no logró consolidarse como una opción de peso en la defensa.
- Milton Casco: referente histórico del club, pero con menos protagonismo en los últimos meses.
- Enzo Pérez y Nacho Fernández: emblemas de un ciclo exitoso, aunque con vínculos que finalizan en diciembre y dudas sobre su continuidad.
- Miguel Ángel Borja: pese a sus goles, perdió terreno en la consideración del entrenador y podría salir si llega una oferta.
- Paulo Díaz: pieza clave en defensa durante varios años, hoy señalado como uno de los que podría cambiar de rumbo.
- Sebastián Boselli: llegó con expectativas, pero no logró afianzarse y podría ser cedido o transferido.
Más allá de cada situación individual, la eliminación en la Copa Libertadores dejó en claro que River deberá encarar una etapa de reestructuración y deberá centrar sus energías en sus objetivos más inmediatos, como los son el torneo local y la Copa Argentina, pero el foco ya comienza a estar puesto en el mercado de pases de fin de año.
River Plate
Esta vez, Franco Armani nada pudo hacer para impedir los goles visitantes. El Millonario sufrió en defensa.
Gentileza
El cuerpo técnico y la dirigencia evaluarán en las próximas semanas qué jugadores seguirán y cuáles buscarán nuevos destinos. Lo que parece seguro es que la lista de bajas será significativa y marcará el inicio de un nuevo proceso para el equipo de Núñez.