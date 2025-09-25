Los 7 jugadores de River que pegarían el portazo tras quedarse sin Copa Libertadores

Luego de la eliminación, el Millonario podría sufrir numerosas salidas: contratos que terminan, rendimientos bajos y ofertas tentadoras.

River Plate atraviesa un momento de transición tras un nuevo golpe internacional como fue la eliminación de la Copa Libertadores ante Palmeiras y aceleró las especulaciones sobre el futuro de varios integrantes del plantel y puso en agenda una posible renovación profunda.

Del extenso plantel que Marcelo Gallardo tiene a disposición, existen siete jugadores con altas chances de marcharse. Los motivos varían entre vencimiento de contratos, ciclos deportivos cumplidos y la búsqueda de recambio por parte del cuerpo técnico y la dirigencia.

River Plate - Palmeiras, por Copa Libertadores River Plate - Palmeiras, por Copa Libertadores Los 7 futbolistas de River con futuro incierto Federico Gattoni : su contrato termina a fin de año y no logró consolidarse como una opción de peso en la defensa.

: su contrato termina a fin de año y no logró consolidarse como una opción de peso en la defensa. Milton Casco : referente histórico del club, pero con menos protagonismo en los últimos meses.

: referente histórico del club, pero con menos protagonismo en los últimos meses. Enzo Pérez y Nacho Fernández : emblemas de un ciclo exitoso, aunque con vínculos que finalizan en diciembre y dudas sobre su continuidad.

: emblemas de un ciclo exitoso, aunque con vínculos que finalizan en diciembre y dudas sobre su continuidad. Miguel Ángel Borja : pese a sus goles, perdió terreno en la consideración del entrenador y podría salir si llega una oferta.

: pese a sus goles, perdió terreno en la consideración del entrenador y podría salir si llega una oferta. Paulo Díaz : pieza clave en defensa durante varios años, hoy señalado como uno de los que podría cambiar de rumbo.

: pieza clave en defensa durante varios años, hoy señalado como uno de los que podría cambiar de rumbo. Sebastián Boselli: llegó con expectativas, pero no logró afianzarse y podría ser cedido o transferido.

Más allá de cada situación individual, la eliminación en la Copa Libertadores dejó en claro que River deberá encarar una etapa de reestructuración y deberá centrar sus energías en sus objetivos más inmediatos, como los son el torneo local y la Copa Argentina, pero el foco ya comienza a estar puesto en el mercado de pases de fin de año.