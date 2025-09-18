Champions League: En su debut, Diablito Echeverri fue clave en el empate agónico del Leverkusen

En su primera participación oficial en la Champions League, Claudio “Diablito” Echeverri mostró por qué es una de las grandes promesas del fútbol argentino. El ex River fue protagonista en el empate 2 a 2 del Bayer Leverkusen frente al Copenhague, que se definió en el último suspiro del partido gracias a su intervención clave.
El juvenil entró en el segundo tiempo, cuando el equipo alemán estaba en desventaja, y le cambió la cara al ataque. Con frescura, movilidad y atrevimiento, participó activamente en la jugada del gol del empate sobre la hora, demostrando que está listo para pelear minutos en el máximo nivel europeo. Aunque no convirtió, su aporte fue valorado por el cuerpo técnico y celebrado por los hinchas en redes sociales.
Una primera fecha con goles, rojas y grandes nombres
La primera jornada de la Champions 2025/26 cerró con varios partidos atractivos, emociones y algunas sorpresas. Los 36 equipos en competencia ya comenzaron a definir sus posiciones y el certamen más prestigioso del continente no decepcionó.
En el duelo más destacado del día, Manchester City venció 2 a 0 al Napoli en el Etihad Stadium. El trámite se destrabó temprano cuando el italiano Giovanni Di Lorenzo fue expulsado a los 21 minutos tras una falta sobre Erling Haaland, quien se iba mano a mano al gol. El árbitro Felix Zwayer primero no sancionó nada, pero fue llamado por el VAR y corrigió su decisión.
Con un hombre de más, los dirigidos por Pep Guardiola inclinaron la balanza. Haaland abrió el marcador con un cabezazo elegante tras asistencia de Phil Foden, y luego Jeremy Doku liquidó el pleito con una gran jugada personal dentro del área. También se produjo el regreso de Kevin De Bruyne al estadio, ovacionado por los hinchas aunque reemplazado antes de la media hora.
image
El Manchester City superó al Nápoli por 2 a 0. El primer gol para el equipo de Guardiola lo convirtió Erling Haaland.
Gentileza
Barcelona tropezó en Inglaterra
Sin Lamine Yamal, el Barcelona cayó 2 a 1 ante el Newcastle United en St. James’ Park. El equipo de Hansi Flick mostró poco peso ofensivo en el primer tiempo y lo pagó caro: Marcus Rashford marcó un doblete en el complemento. El descuento de Anthony Gordon llegó sobre el cierre, pero no alcanzó.
Mignolet, figura y susto en la goleada del Brujas
Uno de los resultados más resonantes fue el 4 a 1 del Brujas sobre el Mónaco. El arquero Simon Mignolet fue figura al atajar un penal cuando el encuentro estaba igualado, aunque minutos después pidió el cambio por molestias. Su salida no afectó al equipo belga, que terminó goleando y festejando en casa.
Goleadas en Lisboa y Alemania
Otros marcadores abultados completaron la fecha: el Sporting de Lisboa aplastó 4 a 1 al Kairat Almati, equipo kazajo que debutaba en el torneo; mientras que el Eintracht Frankfurt venció 5 a 1 al Galatasaray. En el conjunto turco jugó Mauro Icardi, quien ingresó en el segundo tiempo sin poder torcer el rumbo.
La próxima jornada se jugará el 1 y 2 de octubre, con varios choques decisivos en los grupos.
Mientras tanto, la actuación de Echeverri ya se metió en la agenda futbolera, el “Diablito” comienza a marcar su huella en Europa.