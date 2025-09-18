Champions League: En su debut, Diablito Echeverri fue clave en el empate agónico del Leverkusen

Claudio “Diablito” Echeverri fue el protagonista en el empate del Bayer Leverkusen ante Copenhague y dejó una gran impresión en su debut en Champions. Hubo victoria del Manchester City y derrota de Barcelona frente a Newcastle.

El ex jugador de River ingresó en el segundo tiempo y le cambió la cara al ataque del Bayer Leverkusen, que terminó empatando sobre el final.

En su primera participación oficial en la Champions League, Claudio “Diablito” Echeverri mostró por qué es una de las grandes promesas del fútbol argentino. El ex River fue protagonista en el empate 2 a 2 del Bayer Leverkusen frente al Copenhague, que se definió en el último suspiro del partido gracias a su intervención clave.

El juvenil entró en el segundo tiempo, cuando el equipo alemán estaba en desventaja, y le cambió la cara al ataque. Con frescura, movilidad y atrevimiento, participó activamente en la jugada del gol del empate sobre la hora, demostrando que está listo para pelear minutos en el máximo nivel europeo. Aunque no convirtió, su aporte fue valorado por el cuerpo técnico y celebrado por los hinchas en redes sociales.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TendenciaDepor/status/1968748729696985342?t=yqYI80xqkxARCsrgweGPtg&s=08&partner=&hide_thread=false "Diablito Echeverri"



Porque armó esta jugada desnudo y terminó en gol en contra para el empate agónico del Bayer Leverkusen por 2-2 ante el Copenhague por la UEFA Champions League. Mirá cómo los pasó a todos el argentino hijo de re mil puta.

pic.twitter.com/U03ErxeaJp — Tendencias en Deportes (@TendenciaDepor) September 18, 2025 Una primera fecha con goles, rojas y grandes nombres La primera jornada de la Champions 2025/26 cerró con varios partidos atractivos, emociones y algunas sorpresas. Los 36 equipos en competencia ya comenzaron a definir sus posiciones y el certamen más prestigioso del continente no decepcionó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1968742033603920238?t=hYfKUtoWnVyQUvAiiiNUdA&s=08&partner=&hide_thread=false ¡LO TUVO EL DIABLITO! TAPADÓN de Kotarski, para evitar el gol de Echeverri y el empate del Leverkusen.



Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/pJqhbret4g — SportsCenter (@SC_ESPN) September 18, 2025 Manchester City, firme ante Napoli En el duelo más destacado del día, Manchester City venció 2 a 0 al Napoli en el Etihad Stadium. El trámite se destrabó temprano cuando el italiano Giovanni Di Lorenzo fue expulsado a los 21 minutos tras una falta sobre Erling Haaland, quien se iba mano a mano al gol. El árbitro Felix Zwayer primero no sancionó nada, pero fue llamado por el VAR y corrigió su decisión.

Con un hombre de más, los dirigidos por Pep Guardiola inclinaron la balanza. Haaland abrió el marcador con un cabezazo elegante tras asistencia de Phil Foden, y luego Jeremy Doku liquidó el pleito con una gran jugada personal dentro del área. También se produjo el regreso de Kevin De Bruyne al estadio, ovacionado por los hinchas aunque reemplazado antes de la media hora.